Вили Стоянов с майсторски клас и премиера на албум на секстета си на фестивала „Солинария“

С основната задача да подподпомгне млади артисти от различни сфери на изкуствата с предоставяне на творческо пространство за изява на техния талант и потенциал през 2021 г. започва Младежки арт фестивал „Солинария“. Той продължи през годините и в навечерието на неговото поредно издание разговарям с Вили Стоянов, който е участвал в програмата, а през 2023 г. води майсторски клас. „Фестивалът „Солинария“ е много кокетен, уютен и красиво разположен.“ – коментира той в студиото на Jazz FM. Артистичен директор е Гергана Несторова, а административен – Йосиф Спиридонов. „Настина човек се чуства щастлив, уважен и сред приятели.“ – описа обстановката Вили Стоянов.

На първото си участие в „Солинария“ той е поканен да представи проекта си „Приказка“ с боса нова аранжименти на песните на Йосиф Цанков, изпълнявани от Петър Терзиев и първородната дъщеря на Вили – Йосифа. „Концертът се получи настина великолепно. Освен че изсвирихме два биса, накрая почти цялата публика дойде на сцената да си говорим и да сподели вълнението.“ Както споделя Вили, идват хора със сериозен музикален вкус, съдейки от един от първите дошли – проф. Виктор Чучков. „Повечето хора бяха с отношение на музиката. Този фестивал не е просто вид веселба, а забавление от по-висока класа и с много вкус.“ – подчертава Велислав Стоянов.

Тази година ще има майсторски клас, а друг ще води Ангелина Абаджиева – концертмайстор на три германски оркестъра. Класът на Велислав Стоянов е за мултифункционален брас. „Аз се оказвам единственият тромбонист, да не кажа брасаджия, който има сериозен опит във всички сфери на нашето професионално занимание. Това е един от начините да се развиеш в съвременния свят, това е и част от моята докторска дисертация. Вече светът е такъв, че трябва да се опитваме и да познаваме и да работим качествено във всички стилове. Това става със събуждане на интерес към всякакви музикални форми.“ – описва Вили Стоянов своя първи майсторски клас.

„Солинария“ се провежда от 5 до 14 юли с подкрепата на Национален фонд „Култура“. Концертната програма започва на 11 юли с изпълненията на Вокален ансамбъл Фортисимо“, на 12 юли ще има солов рецитал на Василена Серафимова, а на 13 юли ни очаква Вечер на участниците в майсторските класове. На 14 юли ще е премиерата на албума SIN-THESIS на секстета на Вили Стоянов с Димитър Льлоев, Мартин Ташев, Милен Кукошаров, Борис Таслев и Атанас Попов.