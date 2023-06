Млади вокални таланти в концерта „Българските евъргрийни и най-новите български песни“ тази неделя на Лятната естрада

Млади таланти на песенното изкуство ще изпълнят популярни песни от средата на 60-те до наши дни в концерта „Българските евъргрийни и най-новите български песни“ на 18 юни от 17 ч. на Лятната естрада в Борисова градина при свободен вход. Организатор е Румяна Коцева, а в програмата ще се включат ученици от нейния клас по поп и джаз пеене при НЧ „Д-р Петър Берон – 1926“, както и лауреати на основания от нея конкурс Evergreen Fest Sofia, на който е директор. Ще участва и балет „Веда джуниър“ с ръководители Яна Никова и Оливера Спасова. Концертът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ и се провежда със съдействието на Столична община, като е част от нейната Лятна културна програма. Jazz FM е медиен партньор.

Именно благодарение на финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ Evergreen Fest Sofia вече има две съпътстващи събития – Концерт на лауреатите наесен в Sofia Live Club по Направление 1 „Джаз стандарти и евъргрийни“ и летен концерт „Българските евъргрийни“ по едноименното Направление 2. Ще пеят лауреати на конкурса от фестивала, а освен стари български шлагери, концертът ще включва и нови песни от последните години, ще танцуват децата от балет „Веда джуниър“. „Това създава пъстър букет от българска поп и джаз музика.“ – казва Румяна Коцева и дава пример – от записаната от Паша Христова „Повей, ветре“ и от Васил Найденов „Междучасие“ до хитове на Михаела Филева, Михаела Маринова, Любо, Графа, Миро.

Вече 10 години Румяна Коцева организира ученически концерти „Българските евъргрийни“. В първите пет издания участват ученици от нейния клас по поп и джаз пеене. На концертите присъстват някои от легендите на българската естрадна музика – Ирина Чмихова, Маргрет Николова, Лиана Антонова, Маргарита Радинска, а Мими Николова излиза на сцената и пее своята песен с детето-участник. „Всяка година концертите са разрастваха като брой на участници, включваха се музиканти на живо, децата от балет „Веда джуниър“. Стигнахме до там, че в края на концертите да имаме по 200 деца. Преживяването стана много, много емоционално.“ – разказва Румяна Коцева.

Поредицата от концерти „Българските евъргрийни“ са в основата на Evergreen Fest Sofia, който разраства идеята до участие на деца от цялата страна, разширява се обемът и обхватът на песните и сред тях са вече джаз стандарти и евъргрийни от цял свят.