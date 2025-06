Млади артисти от София, Варна и Шумен представя на петото си издание фестивалът „Един джаз ден“

Млади музикални таланти от София, Варна и Шумен се срещат на „Един джаз ден“ в петото му издание на 22 юни. За втори път програмата на фестивала започва със среща в ефира на Jazz FM. Тази година ще проведем работилница „Джазът и порастването“ с водещ вокалния педагог Даниела Станкова – основател и директор на Училище за певци D Stars, организатор на фестивала. Jazz FM е медиен партньор. В 17 ч. на Лятната естрада в Борисова градина започва концертът на учениците от Националното училище по изкуствата „Добри Христов“ – Варна, в 18:30 ч. ще има танцова работилница на Петър Герзилов, а в 19:30 е началото на сборния концерт „Джаз палитра“. Специален участник е легендата Мими Николова.

„Един джаз ден“ е ден на таланта и на свободния дух. Всички тези срещи на фестивала са заради връзката между поколенията, която носи невероятна емоция и вдъхновява, заради любовта към джаза, заради порастването на младите сред професионалистите, утвърдени на джаз сцената, заради Мими Николова, която е ярък пример за силата на музиката да свързва поколенията и да носи непреходност, да оставя огромна следа в професионален и личен план за всеки един изпълнител и слушател, за някой, който дори просто е минал покрай сцената ни.“ – коментира по Jazz FM Даниела Станкова. Мими Николова е пример за това колко далеч можем да стигнем с любов, постоянство, всеотдайност и преданост към музиката. На „Един джаз ден“ тя ще изпълни джаз стандарти в концерта „Джаз палитра“.

А първото събитие на Лятната естрада в Борисова градина е „Джаз стандартите в мюзикъла“ на ученици от Националното училище по изкуствата „Добри Христов“ във Варна. Вокален педагог на певците е Кремена Матева. Ще им акомпанират изучаващи китара, валдхорна, флейта, ударни, контрабас, подготвени от Георги Харизанов, автор на аранжиментите. „Джаз и Бродуей в танц“ – е озаглавена работилницата, която ще води след това Петър Герзилов.

Във втория за деня концерт участват студенти на Весела Морова в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, на Георги Янков в Националното музикално училище „Любомир Пипков“ и във вокалната му школа Music Factory, на Даниела Станкова в Училище за певци D Stars. От Шумен пристигат вокалистите Десислава Чудомирова и Йоана Янева, ученици в СУ „Сава Доброплодни“ и с вокален педагог Жарина Танева в студио „Соло“ към Общинския младежки дом. Те току-що спечелиха първите места в своите възрастови групи на Националния конкурс за млади джаз изпълнители, организиран от Националното училище за музикални и сценични изкуства „Христина Морфова“ в Стара Загора. В този концерт ще акомпанират Самуел Ефтимов на пианото, Димитър Сираков – бас, Атанас Попов – барабани, и Алекс Витков – тромпет.

„Всяка година търсим предизвикателство спрямо музиката и интерпретацията.“ – каза Даниела Станкова по Jazz FM и посочи, че веднага да прилагаме наученото е в основата на израстването. „Това дава възможност за срещи, за културен обмен между млади таланти, включително само любители. Доста от тях тръгнаха в посоката да се развиват в музикалното изкуство. Приемствеността, която се получава при срещите ни с големи имена като Мишо Йосифов, Вили Стоянов, Тодор Бакърджиев, а също и невероятният шанс да музицират заедно, водят до тяхното развитие, до влюбването им в джаз изкуството и в музиката като цяло.“

„Един джаз ден“ се провежда с подкрепата на Столична община по Календара на културните събития.