Майлс Дейвис от стандартите до модерността във втория концерт от поредицата на Нейко Бодуров за тромпета в развитието на джаза

С музиката на Майлс Дейвис продължаваме да опознаваме присъствието на тромпета в историята на джаза в специалния проект на Нейко Бодуров Jazz Legends. Инициативата си той започна миналия месец с представяне на Лий Морган. „Като творци и импровизатори джаз музикантите винаги сме изкушени да създаваме авторска музика. Но за това трябва да имаме познанията, винаги да се „допитваме“ до легендите и да се учим от тях.“ – казва за вниманието към музиката на предците той.

Тромпета в развитието на джаза опознаваме в поредица от концерти на Нейко Бодуров с неговия квинтет със Стоян Роянов Я Я, Страцимир Павлов, Джанер Каптан и Димитър Семов - Jazz FM

В програмата на събитието в петък, на 23 февруари от 22:30 ч. във варненския клуб La Cachette ще чуем произведения на Майлс, но и на негови сподвижници. „Майлс Дейвис е композитор от класа, но винаги е провокирал музикантите, които свирят с него, да пишат произведения за групата.“ – разказа Нейко Бодуров. Така в подготвената от него програма ще чуем и творби на Рон Картър, на Маркъс Милър, на Уейн Шортър. „Името на саксофониста е познато и от сътрудничеството му с Лий Морган, който бе във фокуса на първия ни концерт. Там е по-обран, докато с Майлс е провокиран да излезе от рамката. Всеизвестни са думите на Майлс Дейвис: „Не свирете това, което е написано, а това, което не е написано.“ – описа влиянието на големия музикант Нейко Бодуров.

В първата част на концерта в петък ще чуем музика от първия квинтет на легендарния тромпетист, в който той свири стандарти по „стандартен“ начин. Нейко Бодуров напомня, че Майлс Дейвис винаги е имал специална концепция за проектите си. А също и че винаги по специален начин „разказва“ баладите. В La Cachette ще прозвучи, например, I Thought about You. Във втората част на програмата ще бъде проследен периодът до търсеният на Майлс Дейвис в модерността. Ще чуем музика, композирана от Маркъс Милър (Jojo), от Уейн Шортър (Paraphernalia), от Виктор Фелдман (Joshua). Нейко Бодуров е избрал да открие концерта с пиесата If I Were a Bell от албума Relaxing with Miles.

„Израснал съм с музиката на Майлс и тя ми е доста близка. Дори в моята авторска музика използвам тази свобода да изляза от рамката, да мисля нестандартно. Като свиря, никога не свиря буквално, защото с импровизацията допринасяме с нещо лично към музиката и така тя живее във времето.“ – описа въздействието на Майлс Дейвис върху своя мироглед Нейко Бодуров. В новия прочит ще преживеем това богатство заедно с Димитър Бодуров – пиано, и Борис Петров – барабани, които са специални участници в концерта. От редовния формат на квинтета тук са Стоян Роянов Я Я – саксофон, и Джанер Каптан – контрабас. Специален гост в концерта ще бъде китаристът Георги Илиев.

И в събота Нейко Бодуров ще бъде на сцената на La Cachette за концерт с оперната певица Мария Павлова, като в състава са още Страцимир Павлов – пиано, и Валери Ценков – барабани. „Ще разгърнем своята творческа импровизация с френски и испански песни, популярни от оперната музика.“ – представи събитието Нейко Бодуров.