Тромпета в развитието на джаза опознаваме в поредица от концерти на Нейко Бодуров с неговия квинтет със Стоян Роянов Я Я, Страцимир Павлов, Джанер Каптан и Димитър Семов

Тромпета в различните епохи и течения на джаза представя Нейко Бодуров със своя квинтет в поредица от концерти във Варна. „За мен е много ценно да се връщам във времето и да изследвам големите музиканти, оставили богатство от музика, за да черпим идеи от тях. Тяхната музика е велика, изстрадана, минала през сърцата им и винаги ще остане жива.“ – коментира музикантът пред Jazz FM след поредната репетиция. В състава са Стоян Роянов – Я-Я – саксофони, Страцимир Павлов – кийборд, Джанер Каптан – контрабас, Димитър Семов – барабани. На концерта от 22:30 ч. тази вечер в La Cachette те ще изпълнят авторски аранжименти на Нейко Бодуров на музиката, която е белязала времето и преминала през десетилетията.

Лий Морган е пример за артист, който участва в създаването на традицията чрез търсенията си в авангарда и експеримента. Той влива джазовата култура в поп музиката, а неговата Sidewinder е хит в класациите. „Той изгрява още на 17 години през 1956 г., в която издава три албума. В рамките на 40 години завършва кариерата си с 25 плочи, което го прави един от водещите музиканти. Лий Морган е голям творец, темите му са духовни, влизат дълбоко в нюансите на африканската музика, на блуса, но същевременно изявява и поп музиката за времето си.“ – описва го Нейко Бодуров.

Извечното, закодирано дълбоко в нас, Лий Морган извежда на преден план като част от одухотворено ежедневие. Стоян Роянов Я-Я е категоричен: „Както музиката на Бах, Моцарт и Бетовен е вечна, така е и с Лий Морган и неговите колеги като Клифърд Браун и Майлс Дейвис. Много е хубаво да се докоснем до сърцето и душата му.“

Възможност за тази среща имаме благодарение на инициативата на Нейко Бодуров, желанието на музикантите от квинтета му, наличието на подходящо място – La Cachette – утвърдило се като варненския джаз клуб. В града с активни творци и любознателна публика постоянно възникват нови идеи, отварящи път на джаза към хората. Те са поводи за свързването на музикантите в регулярни свирения, които поддържат интереса на аудиторията. За Нейко Бодуров пианистът Страцимир Павлов казва, че движи кораба на джаза напред. Той оприличи музицирането в квинтета като разговор между музикантите. Обстановката в La Cachette предразполага и към включване на публиката в тази комуникация. Отсъствието на дистанция между артисти и слушатели, червената завеса зад сцената, а и самата интимност на атмосферата също създават усещане като за джаз клуб в Ню Йорк.

За динамичното развитие на джаз сцената във Варна допринасят двама музиканти, които не живеят постоянно в града. За първи път от десетилетия тук има местен контрабасист – шуменецът Джанер Каптан. Той се утвърждава като едно от големите джаз имена в Турция преди да се завърне в България и след период от време изцяло посветен на бизнеса, отново да се завърне към активното свирене. Варналия, който прекарва по-голямата част от времето си в София – Димитър Семов не пропуска възможност да музицира с приятели в родния си град.

Контрабасът има важна роля в изработването на фънк пулсацията в музиката на Лий Морган. „Ритъмът е доста по-различен. Морган е изпреварил времето си, отива много напред и именно в неговата музика са корените на съвременния соул и аренби.“ – посочва Джанер Каптан. Така добавяме още една проекция на творчеството на Лий Морган – разкрил в съвремието наследството на миналото, той предначертава бъдещето. „Лий Морган минава през госпъл, блус, сиунг, аренби, боп, фънк, бугалуу – има от всичко, върху което един любопитен музикант би задържал вниманието си. Правейки амалгама от всичко, което се е случвало тогава, той е и гледал напред в бъдещето. Затова музиката му е интересна за нас.“ – посочва Димитър Семов.

В началото на годината точно такъв концерт ни дава енергия в движението напред, към което сме отправили поглед сега. Всеки месец до лятото Нейко Бодуров ще представя с квинтета си по един световен тромпетист, а последният концерт ще бъде с неговата оригинална музика.