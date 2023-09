Los Papis на Калин Вельов и Ире Васкес и работилница за тромпет на Стоян Жеков във второто издание на Dobrich JaZz Fest

За втора година в Добрич се провежда джаз фестивал. Организатор на Dobrich JaZz Fest са Община град Добрич и „Нова арт проджект“ на Павлета Проданова, която е артистичен директор на фестивала. Преди да създаде този форум, тя дълги години организира и джаз фестивала в село Езерец, на който тази година гостуваха Михаил Йосифов, Васил Спасов, Димитър Карамфилов, Сорин Злат и Каталин Милнеа. Миналата година на джаз фестивала в Добрич слушахме „Зона Це“, участваха и „Добрич джаз бенд“, както и самата Павлета Проданова с дъщеря си Пламена Костова.. „Всички бяха изключително доволни, завършихме с очакване на второто издание. Щастлива съм, че вече се оформя публика, която се интересува от джаз не само веднъж в годината. С това събитие искаме да ги приканим да слушат стойностна музика.“ – коментира Павлета Проданова в интервю по Jazz FM. Тази година акцент на фестивала е представянето на проекта Los Papis на Калин Вельов и Ире Васкес. Концертите се провеждат на Лапидариума срещу общината.

На 17 септември най-младата аудитория ще бъде поканена в света на музиката на специално занимание за деца. Уъркшоп от 11 ч. ще води тромпетистът Стоян Жеков, който ще разкаже на децата за своя инструмент, ще им покаже как се импровизира. „На това събитие каним и учещи от музикалните школи в града. Моята кауза е да приобщим децата към тази ценностна музика с по-голямо културно съдържание и да им предоставим място за изява пред публика. Тази кауза е и за родителите, защото искаме да покажем на всички колко е важно да обичат стойностната музика.“ – посочи Павлета Проданова.