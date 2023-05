Любомир Денев със среща концерт в „Дни на музиката в Балабановата къща“ и още ярки събития на фестивала в Пловдив

Разнообразие от концерти, свързани с класическата музика и джаза, ще предложи в пролетното си издание XIV Международен фестивал „Дни на музиката в Балабановата къща“. Организиран от фондация „Музикартисимо“, той е част от Културния календар на Община Пловдив и ще обхване четири сцени в града. Началото на великолепното музикално пътешествие е на 22 май в Епископска базилика със солисти от Западна Европа. „За пореден път ще представим едни от най-изтъкнатите музиканти от Виенска филхармония, които всеки 1 януари слушаме от зала „Музикферайн“.“ – отбелязва Мила Павлова, председател на фондация „Музикартисимо“. Групата е водена от концертмайстора Албена Данаилова. Тя нарича принц Шютц флейтиста Карл-Хайнц Шютц. „Защото с неговата осанка и свирене можеш да го оприличиш на принц.“ – обяснява Мила Павлова. Той гостува за втори път на фестивала. Третият член на формацията е именитият пианист Кристоф Тракслер.

На 23 май се отправяме към Малката базилика с представяне на хоровото дело. Ще чуем Академичен хор „Гаудеамус“ с диригент Весела Гелева, а органовата партия ще изпълни Велислава Карагенова.

Третата вечер, в Деня на българската писменост, просвета и култура, е посветена на джаза и на едно от най-големите му имена, гордост на нашата и на световната джаз сцена – Любомир Денев. Майсторът на инвенцията ще бъде представен пред публиката с неговите изпълнения и в интервю, водено от програмния директор на Jazz FM Светослав Николов. „Така продължаваме започнатата миналата година линия на фестивала – не само да слушаме концерт, но и публиката да научи всичко най-интересно около изпълнителя.“ – посочва Мила Павлова, с която заедно се спряхме на това име след гостуването по нейна покана миналата година в същия формат на прочутата вокалистка Мими Николова.

Снимка: Владислав Мирчев

„Тези легенди не трябва да бъдат забравени – трябва да живеят, да ги представяме. Видяхме как Мими Николова е запазила всичко у себе си – гласа си, сценичното си поведение, своята бърза мисъл, спомените си. У мен остава едно огромно богатство в душата. Трябва да ценим своите големи личности, които могат да предадат много на бъдещите поколения.“ – уверена е Мила Павлова.

Снимка: Владислав Мирчев

Мечта на Мила Павлова е да представи доайена Любомир Денев с млада надежда на музиката – Аглея Канева – изпълнителка на ударни инструменти, ученичка в пловдивското Национално училище по музикално и танцово изкуство „Добрин Петков“, която показва огромен талант и във вокалното майсторство. „Двамата много работят заедно и се вълнуват изключително много. Така отново подаваме ръка във времето, със специално отношение към Пловдив.“ – подчертава Мила Павлова.

Аглея Канева е от талантливите пловдивски творци и е част от ансамбъл „Престо“, които също ще се изявят в програмата на фестивала. Младите таланти от НУМТИ „Добрин Петков“ под ръководството на Пенчо Пенчев ще изнесат детския концерт на 1 юни на Римския стадион. Миналата година бе първата юбилейна за този акцент от програмата на фестивала. Тогава с „Небесни звуци за кавал и струнни 2“ с Теодосий Спасов и с оркестъра на НУМТИ „Добрин Петков“ се завърнахме към първия концерт за деца. „След него той сподели, че нищо не може да замени в сърцето му искрите в очите на младите хора, които е видял.“ – казва Мила Павлова. Юбилейният концерт бе номиниран за Наградата на Пловдив за детско творчество.

Организаторката на фестивала Мила Павлова като изпълнителка на флейта свири пиеса на Любомир Денев в албума си Messages – послание и обяснение в любов, заявено още от корицата. На снимката е запечатан мигът, в който възниква фестивалът. Тя е направена от неин много любим човек в една от стаите на Балабановата къща. Изнесла концерт там, тя така се влюбва в нея, че решава да организира фестивал. И той има вече 14-годишна история. Дискът е издаден по инициатива на Съюза на българските композитори, съставен е изцяло от творби, посветени на Мила Павлова, писани за нея или изпълнени от нея за първи път, сред които – и произведение на Юлия Ценова. Записът е направен на живо, в него се чува гласът на прочутата композиторка, пианистка и педагог – тя има участие с произнасянето на заклинание. В репертоара са още творби на Марин Големинов, на Станислава Стойчева, на Лазар Николов с Димо Димов на пианото, на Александър Кандов с музика с електроника от филм със сценарист, който е работил за Бунюел. „След един от последните студийни записи си вървях по бул. „Янко Сакъзов“ и си мислех, че нещо липсва. Срещнах Любо Денев и му разказах. Той сподели, че има пиеса за соло флейта. Осъзнах, че е липсвала именно солова пиеса. „Charms за соло флейта“ е изключително интересна, много трудна, много театрална пиеса, в нея има провиквания, тропане… Тя допълни диска и той се оформи цялостно.“ – разказа Мила Павлова.

Любомир Денев само преди няколко дни бе в САЩ като гост-композитор във фестивала „Балканикус“ за музиката на България, Румъния и Сърбия, в който бе представен още един български автор – акад. Васил Казанджиев. Форумът е организиран от виолончелиста Николай Коларов, когото ще слушаме в „Дни на музиката в Балабановата къща“ на 3 юни в НУМТИ „Добрин Петков“ от 11:30 ч. като лидер на ансамбъл „Балканикус“ с музиканти, работещи в САЩ.

Но преди това на 30 май в Балабановата къща ще чуем изпълненията на Брюкселски струнен квартет от водачите на групите на Националния оркестър на Белгия. В състава е българката Жаклин Прайс, родом от Пловдив. „Така че връзката е много силна. Тя остана влюбена в своя град и успяхме да я привлечем за „Музикартисимо“ майсторски клас, който тя ще изнесе напълно безвъзмездно.“ – съобщи Мила Павлова.

На 17 юни пианистът Людмил Ангелов и виолистът Румен Цветков, родом от Пловдив, ще представят премиерно в града в Голямата базилика програмата „Мелодии“. На 25 юни ще чуем Светлина Стоянова – млада, но покорила световните сцени, пяла в Милано, Цюрих, Виена. На организаторите дори им се налага на два пъти да местят датата на нейното участие заради натоварената ѝ програма. В Пловдив тя ще дойде директно от Миланската скала. „Моя мечта бе да я представим с този изключителен рецитал с „оркестъра“ Боряна Ламбрева на рояла.“ – щастлива от реализираната възможност е Мила Павлова.

Както винаги, в афиша на фестивала е концерт на формация изцяло от пловдивски музиканти. Този път това е камерният Китарен ансамбъл „Пловдив“, в който са пет много големи имена, преподаватели в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ и НУМТИ „Добрин Петков“: Милена Манева-Вълчева, Калин Георгиев, Йоана Тихолова, Стела Митева-Динкова, Костадин Динков. Събитието на 30 юни в Балабановата къща закрива пролетното издание на фестивала.

Jazz FM е медиен партньор. Фестивалът има публична група във Фейсбук тук.