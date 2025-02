Красива комуникация на базата на естественото любопитство: преподавателите Доротея Люцканова и Георги Чапанов от Плевен пеят със свои ученици довечера в столицата

Вокалният педагог в НУИ „Панайот Пипков“ – Плевен и в своя музикален център Dori Dios Доротея Люцканова изгражда връзка на доверие топло отношение с учениците си. Докато ги учи на нещо смислено, те поддържат открити човешки отношения. „Преподавателят трябва да е ментор на децата и те да усещат обичта му. Но когато работим, има дисциплина. Всеки знае какво трябва да направи и какви отговорности носи, за да се постигне очакваният положителен резултат. Харесвам този начин на общуване с учениците, защото и аз се уча от тях. Те трябва да имат своя лична творческа зона, в която да не се навлиза. Така развиват собствения си потенциал – ние трябва да го откриваме и да им даваме посока.“ – каза д-р Люцканова в интервю по Jazz FM.

Педагогът Доротея Люцканова преди гостуването на ученици от НУИ „Панайот Пипков“ – Плевен за концерт в София и посещение в студиото на Jazz FM: „Култивираме у тях необходимост да слушат и да пеят джаз“ - Jazz FM

Джазът е подходящата музика за усъвършенстването им. „Джазът е начин на мислене. Той провокира децата смело да изразят собствено мнение. Тръгваме от малките стъпки – как се учи един джаз стандарт, как се строят акордите… Моето отношение към джаза влияе на учениците. Той е култура на общуване, изисква отношение. Докато изучаваме музикалната история, с течение на времето се създават любов и интерес към жанра. Започва красива комуникация на базата на естественото любопитство.“ – подчертава Доротея Люцканова.

Самите ученици се чувстват уютно в този свят. „Джазът е магия. Той е необятна сфера, в която плуваме и се учим как да плуваме. Можеш да се изразяваш много свободно. Тук можеш да бъдеш себе си, не е нужно да имитираш някой друг“ – споделя своето усещане за музиката ученичката от НУИ „Панайот Пипков“ – Плевен Гергана Карапанова. „Джазът събужда чувства.“ – добавя обучаващата се в музикалния център Dori Dios Мина Минкова.

Снимка: bTV Radio Group/ Николай Лазаров

Кое е най-трудно в сближаването на децата с музиката? Преподавателят в Dori Dios и възпитаник на НУИ „Панайот Пипков“ Георги Чапанов отговаря: „Предизвикателство е да събудиш интерес и любов към тази музика, защото тя не присъства толкова много около нас. Когато дадеш на детето правилната джаз песен, нещата се получават.“

Неговият ученик Мартин Стоянов съвсем наскоро открива джаза чрез своя преподавател и вече е влюбен в този жанр. „Допреди няколко месеца само знаех, че съществува такъв стил. Впоследствие моят вокален педагог ми показа необятния океан на джаза, бързо ме вкара в него. И в момента съм привърженик на този стил.“ – казва той.

За първия концерт с триото Станислав Арабаджиев, Васил Хаджигрудев и Стефан Горанов в зала „Катя Попова“ в Плевен учениците са категорични, че е минал брилянтно. Сега малко се притесняват, защото са извън родния си град. Но са щастливи, че се представят в София и са убедени, че това чувство ще надделее. В акомпанимента днес се включва и Арнау Гарофе. Доротея Люцканова е убедена, че децата трябва да пеят в съпровод на живо: „Най-истинското преживяване е, когато има комуникация на високо професионално ниво с акомпаниращите инструменталисти. С този втори концерт децата отново ще преоткрият себе си.“