Костадин Генчев с нови произведения и още млади участници в концерта „Петолиния и вдъхновения“ от класическата музика до импровизациите във фолклора: „Представям богата палитра от цветове“

Проследяваме различни епохи в музиката и се срещаме с множество жанрове с Костадин Генчев – композитор и изпълнител на кавал, в ново издание на програмата му „Петолиния и вдъхновения“. Срещата е на 5 февруари от 19 ч. в Първо студио на БНР, а диригент ще бъде Любомир Денев – син. Вторият концерт развива идеята на премиерното събитие от края на 2023 г. в камерна зала „България“ с добавен акцент върху по-масовото участие на млади таланти. Костадин Генчев е солист на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио, съосновател на „Булгара“, създател на „Дива река“. Това са само част от измеренията на творческия му принос.

„В „Петолиния и вдъхновения“ представям богата палитра от цветове. Така съм подредил програмата, че да започне с по-класическа насоченост, а към финала да е с доста голямо фолклорно присъствие и с моменти на импровизация. Завършваме с премиерното изпълнение на бравурна пиеса. Надявам се слушателите да си тръгнат много усмихнати и вдъхновени.“ – казва Костадин Генчев в интервю по Jazz FM.

Авторски концерт на Костадин Генчев с Classic Art: „Вдъхновението е едно от най-възвишените чувства, то е сила и енергия“ - Jazz FM

Снимка: Светослав Николов

Точно така, с приповдигнато чувство, си тръгнахме през 2023 г. от първия концерт с участието на Classic Art Strings & Ensemble. „Този път подходих по различен начин към състава. Реших да представя програмата със съвсем млади музиканти, някои от тях – ученици, други студенти. Искам тяхната младост и ентусиазъм да се срещнат с моята музика, с фолклора и неравноделните размери. Което за тях е радост и е предизвикателство.“ – описва идеята си музикантът.

На сцената ще излязат артисти, с които Костадин Генчев работи от много години – съпругата му Гергана Димитрова – солистка на „Мистерията на българските гласове“ и член на „Ева квартет“, с когото двамата са в проекта ѝ „Белонога“. Негови колеги в Оркестъра за народна музика на БНР са гъдуларката Христина Белева и диригентът Димитър Христов, който тук ще свири на тамбура. В мост към предходния концерт сега ще участва и виолистката от Classic Art Жени Димова, която ще изпълни с Христина Белева написаното специално за тях произведение. „Те са много големи приятелки, много слънчеви хора.“ – казва за емоцията Костадин Генчев. От Оркестъра за народна музика на БНР, много популярен сред почитателите на джаза, е контрабасистът Борис Таслев.

В концерта на 5 февруари ще участват двамата синове на Костадин Генчев и Гергана Димитрова. Китаристът Димитър Костадинов ще свири в две произведения, а шестокласникът Борис Костадинов ще изпълни на пиано единственото солово произведение на бащата за този инструмент – „Шопско скерцо“. Той им предава своето посвещение. „Казвам им: „Направете музика!“ Не да изсвирят нотите, без да сбъркат.“ – споделя Костадин Генчев.

В програмата са общо 13 заглавия, а в ансамбъла ще чуем Тодорка Христева – цигулка, Магдалена Каменова – цигулка, Мина Георгиева – виола, Зара Кушева – виолончело, Цветомир Радев – кларинет, Оливър Валин – валдхорна, Йордан Петков – перкусия, който във „Фантазия Булгара“ ще бъде солист на вибрафон.

В „Петолиния и вдъхновения“ през 2023 г. чухме за първи път Костадин Генчев като автор на класическа музика. С нея той започва да се занимава сравнително късно. „Минах си по пътя. Завърших композиция в НМА „Проф. Панчо Владигеров“ при проф. Красимир Тасков. Имайки основата с фолклора от дълги години занимания, като имам в ръцете си и знанието за класическата музика, мога да смесвам двата жанра. Това е нещо много хубаво и полезно. Моят път е насочен в обединяването им. В българския фолклор има много голям потенциал като ритми, ладове, интонации, инструменти, които много добре се вписват в симфоничното звучене. Когато и фолклорни инструменти звучат в изпълнение със симфоничен оркестър, неговите музиканти се чувстват много добре и им е интересно, дори се опитват да ги имитират. Разбира се, това трябва да се прави с много вкус, баланс и естетика, за да бъде всичко приятно за публиката.“ – описа сливането на двата жанра Костадин Генчев.

В заглавието на концерта нотите на петолинието идват от неговото вдъхновение, за да станат наше Той изрича на глас кристално ясно разбраното от нас – произведенията са дълбоки. И добавя, че в концерта има интересна игра с тишината. Едно от новите произведения е Малка сюита за кларинет, кавал и корна с, по думите му, „интересно съчетание на тембрите и общуването на инструментите помежду им“. Специално за този състав Костадин Генчев прави нов аранжимент на „Писмо ти е дошло“ със солист съпругата му Гергана Димитрова. С по-фолклорно звучене е композицията „Полъх от южното море“ в дуо с Христина Белева. Последната пиеса – „Петел играорец“, е онази бравурна композиция, която споменаваме в началото. „Тя е закачка с фолклора. Човек може да си представи как танцува един петел, за да постигне своята цел. Слушателите много ще се забавляват!“ – оставя ни в още по-нетърпеливо очакване за концерта Костадин Генчев.

Билети се продават в Рекламно-информационния център на БНР на бул. „Драган Цанков“ № 4, както и в мрежата на Eventim.