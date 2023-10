Авторски концерт на Костадин Генчев с Classic Art: „Вдъхновението е едно от най-възвишените чувства, то е сила и енергия“

С огромно количество жизнерадост ще ни зареди авторският концерт „Петолиния и вдъхновения“ на Костадин Генчев с Classic Art Strings & Ensemble на 14 октомври от 19 ч. в Камерна зала „България“. Програмата изпълва с възторг, с който се впускаш в живота с нови сили. Емоционалния финал поставя съвместното изпълнение на ансамбъла с автора, а преди това на сцената излизат специални гости, сред които са съпругата на Костадин Генчев – вокалистката от „Мистерията на българските гласове“ и „Ева квартет“ Гергана Димитрова, известна и с авторския си проект „Белонога, както и един от двамата им синове – Димитър Костадинов, който свири на китара. Сред гост-участниците е гъдуларката Христина Белева. „Винаги се старая в проектите, в които участвам, да е интересно и да има провокация към публиката. В този концерт звучи чисто класическа музика, но няма как да не се вмъкне усещането ми за фолклор като хубава, екзотична подправка.“ – коментира Костадин Генчев пред Jazz FM. Той е прочут фолклорен музикант, солист на Оркестъра за народна музика на БНР, създател на пренасящите традицията в съвремието проекти „Булгара“ и „Дива река“.

Заглавието на концерта отвежда към личността на твореца като проводник на вдъхновението, изпълващо петолинието с музика. „Вдъхновението е едно от най-хубавите неща, едно от най-възвишените чувства, които човек може да преживее. Само си представете как то нахлува в теб – тогава можеш да направиш чудеса. Това е сила и енергия.“ – казва Костадин Генчев.

Предложението за този концерт идва от Classic Art Strings & Ensemble. „Още преди година се роди идеята за концерт изцяло с моя музика. Отначало леко се стреснах. След ден – два вече бях готов. Какво по-хубаво за един композитор от това да искат да свирят неговата музика!“ – възкликва Костадин Генчев. Неговото съгласие да участва ансамбълът приема с благодарност: „Той се обърна към нас с невероятно приятелство и професионализъм и написа прекрасна музика, която ще се роди на 14 октомври. За нас Коста е професионализъм и искреност в най-чистите им форми, труд, отдаденост, отношение, постоянство, стремеж, приятелство и струяща музика. Много сме му благодарни за доверието!“ – изразява признателността на Classic Art Strings & Ensemble виолончелистката Кристиана Михайлова.

Кауза на състава е да изпълнява музика на български композитори. Това ги прави „галеници на съдбата“, както се изразява Кристиана Михайлова. За тях пишат Петя Тончева, Слави Димов, Румен Бояджиев – син, Георги Стрезов, сега и Костадин Генчев. В програмата ще чуем нови творби, създадени през миналата зима в атмосфера на спокойствие и тишина, както и няколко преработки на по-ранни произведения, разкрива авторът: „Те са свирени и записвани през годините в различни формации, но сега звучат като нови, защото в тях има нови инструменти и нови звуци. Дава им се нов живот и така се пренасят във времето.“

Друг приоритет в дейността на Classic Art е изявата на млади таланти. „Ще чуем четирима китаристи в написана специално за тях творба. Водачът им Димитър Костадинов е богатство, предвиждаме му звездно бъдеще.“ – оценява блестящата реализация на младия талант Кристиана Михайлова. Димитър Костадинов ще бъде солист на ансамбъла в единственото произведение, ненаписано от баща му – творба на Бокерини. „Това ще е хубав лъч в цялата програма и нещо съвсем различно от друга епоха.“ – посочва Костадин Генчев.

Снимка: Светослав Николов

В дома на Костадин Генчев, Гергана Димитрова и двамата им сина постоянно звучи музика, разказва Димитър Костадинов: „Вкъщи е наистина много приятно, всеки свири на нещо, пее. Когато се събудя сутрин, в цялата къща звучи музика. Моите родители са ми голям стимул за работа и аз много обичам да свиря. Просто е много приятно!“ Неизбежно е и двете им деца да станат музиканти – по-малкият син свири на пиано. Обгърнат от музика, Димитър се запалва по китарата от видео с китарно изпълнение на музиката от „Карибски пирати“. „Затова започнах да свиря на китара, ориентирах се към класиката и продължавам.“ Той ще има отговорността и удоволствието да изпълнява музика на баща си: „Наистина чувството е прекрасно да свиря с такива големи музиканти и толкова добри хора. За първи път ще съм на сцената с родителите си. За първи път ще свиря и в зала „България“. Чувството е уникално!“ – възкликва младият музикант.

В програмата ще чуем необичайни сътрудничества, като дуо на виола и гъдулка, което ще представят Евгения Димова от ансамбъла и един от специалните гости – гъдуларката Христина Белева. Както посочва виолистката, така Костадин Генчев сбъдва тяхна мечта: „Невероятният Коста написа за нас „Гъдуло-виоло импресио". Тръпнем, събираме се двете свирим и извън репетициите. Страхотно изживяване!“

Дни преди премиерата Кристиана Михайлова посочва, че всичко в подготовката се случва естествено, топло и искрено. И обобщава за завършека: „Огромно е вълнението за този концерт! Финалът е зашеметяваща съвместна енерегия и вибрация, защото Коста ще музицира с нас на кавал.“