Конкурси за изпълнение и за композиция, обучение и възможности за съвместно музициране на „Младежки Jazz Fest София“ от 30 май до 1 юни

Млади джаз музиканти ще се обучават, ще се състезават, ще свирят заедно и ще правят поредни стъпки в професионалното си развитие в новото издание на „Младежки Jazz Fest София“ от 30 май до 1 юни. Днес е последният ден, в който кандидатите могат да заявят участие в столичния младежки джаз фестивал. Талантите трябва да са на възраст до 29 години. В програмата са конкурс за изпълнители – вокалисти, инструменталисти и състави, а също и конкурс за джаз пиеса, както и музикални ателиета и майсторски класове, джемсешън и флашмоб. Събитието завършва с галаконцерт. Организатор е Музикален център Art Libitum. И фестивалът, и музикалният център са основани и ръководени от композитора, мултиинструменталист и педагог Йордан Владев. „Младежки Jazz Fest София“ има за цел да даде сцена за изява на младите таланти, възможност те да се видят и чуят един друг и да бъдат забелязани. Той е катализатор на джаза сред младите артисти.“ – описа Владев целите, които фестивалът реализира.

В конкурса за изпълнение кандидатите музицират изцяло на живо. Участниците се явяват в четири възрастови групи, като в класирането не участват по-малките от 10 години. Критериите за оценка са: техника, интерпретация, познания за стила, работа в ансамбъл, импровизация, сценично присъствие, избор на репертоар. Няма ограничения във формата на творбата в конкурса за композиция – солистична, за солиращ инструмент или ансамблова. Произведенията при възможност ще бъдат изпълнени на живо и ще бъдат включени в каталог за изпълнение на следващи издания на фестивала, съобщи Йордан Владев и посочи: „Вече имаме богата колекция от авторски композиции, чиято премиера е била на нашия фестивал, и те продължават да се изпълняват. Надяваме се да можем да помогнем за техния живот в бъдеще.“

Всяка година фестивалът избира изпълнители и композитори, на които дава като награда професионален студиен запис. Миналата година отличието бе присъдено на Ангелина Сапаревска, Аглея Канева и Борис Петков. В историята на успехите на фестивала е и събирането през 2023 г. на него на групата Suspended Fourth, която след това започна пълноценен концертен и звукозаписен живот.

Suspended Fourth изпращат щастливата година, в която се събраха, с конкретни планове за 2024 г. и с весел коледен видео поздрав със Santa Claus Is Coming to Town - Jazz FM

Именно тук тя се оформи като квартет с присъединяването на Борис Петков. Премиерно по Jazz FM слушаме неговата наградена композиция And The Night Turned Into The Day.

Снимка: Светослав Николов

Миналата година в журито бяхме заедно с Весела Морова и Станислав Арабаджиев. Преди да връча наградите се обърнах към младите дарования, техните учители и всички почитатели на джаза в залата с думите: „Знаем или поне усещаме, че джазът е начин на живот. Джазът е самият живот, затова всичко, което правите, трябва да бъде изпълнено със смисъл, да бъде извършено с любов и да бъде създадено красиво. Джазът е пример, посока и път. Вашата работа като музиканти и преподаватели е изключително отговорна. Това, което чухме днес показва, че сте на висотата на своята отговорност. Продължавайте, наблюдавайте света, бъдете любознателни, откривайте, анализирайте, правете изводи, развивайте се. Изключително важен е джазът, за да имаме всички ние по-добър свят и по-добър живот в едно общество, в което да сме наистина общност, в което да се разбираме, да си помагаме един друг, да бъдем съпричастни и да съпреживяваме щастието на всеки един от нас. Работете за това във всеки един миг!“