Suspended Fourth изпращат щастливата година, в която се събраха, с конкретни планове за 2024 г. и с весел коледен видео поздрав със Santa Claus Is Coming to Town

2023 г. ще остане паметна за китариста Борис Гроздев, пианиста Борис Петков, басиста Красимир Гълъбов и барабаниста Ясен Димитров със създаването на квартета им Suspended Fourth. „2023 бе прекрасна година и една от причините за това е, че се събрахме. Свирихме на джемсешън с Борис Гроздев, беше страхотно, с Краси се познаваме от много години, тогава се запознах с Ясен. За мен е голямо удоволствие и радост, че имам възможност да участвам в този общ проект. Спойката се получи веднага, идейно сме много близки. Ние сме приятели и извън проекта, което е също прекрасно.“ – сподели радостта им в интервю по Jazz FM пианистът Борис Петков.

На Младежкия джаз фестивал с конкурс в София, организиран от Йордан Владев чрез неговия музикален център Ad Libitum, Борис Петков става призьор в категорията за солово изпълнение и получава професионален звукозапис. Красимир Гълъбов и Борис Гроздев печелят награда като дуо. „Това ни даде хъс и желание за следващата работа.“ – казва за получения стимул Красимир Гълъбов.

С част от квартета се срещнахме и на организирания от Димитър Русев Младежки джаз фестивал в Димитровград, който се провежда от Акустично джазово трио и общината. „Много хубаво се получи в училището, много ни хареса.“ – казва Красимир Гълъбов за музикалната проява в една от местните гимназии. Той посочи, че излизат много мотивирани от тази година и благодари на Jazz FM за подкрепата и вниманието: „Със сигурност това ни надъхва още повече.“

С Борис Петков пък бяхме на други форуми, провеждащи се с участието на Jazz FM – „Банско джаз академия“ и „Банско джаз фестивал“, както и в Шумен на Младежки фестивал „Деца на джаза“. За догодина планират да кандидатстват за младежката сцена на фестивала в Банско като квартет, да се включат и в други фестивали, да имат клубни участия. В Пловдив – града, в който са учили и в който основно работят – има нови джаз клубове, в които те се изявяват с желанието да развият джаз сцената. „Свирим в тях с идеята да се създаде традиция на джемсешъни, което въвлича нови музиканти. Това е добре за джаза, за публиката, за клубовете, за музикантите.“ – посочи Борис Петков.

В хармония от по-висока степен: квартетът Suspended Fourth музицира с творческия заряд на Пловдив и с желанието за принос към културното развитие - Jazz FM

Междувременно Suspended Fourth продължават да записват, като разработват концептуално идеите така, че всеки член да се представи индивидуално и всички заедно като група. За момента имат четири записани пиеси, повечето от които са аранжименти на джаз стандарти, но има и творба на Милчо Левиев – Remembrances of Tomorrow. „Искаме специално да обърнем внимание на неговото творчество. След тези записи може да стигнем и до албум.“ – отправил е поглед напред Борис Петков.

За Борис Гроздев 2023 г. също е година на израстване: „В професионален план доста се развих като музикант. За мен събитието на 2023 г. е този проект, в който започнахме като дуо китара и бас с Красимир Гълъбов, станахме трио, когато се присъедини и Ясен, а след джемсешъна вече сме квартет. Голям кеф е да се свири с тези музиканти. Имаме общи виждания, общи вкусове, допълваме се добре и също като тях гледам с големи очаквания към наближаващата 2024 г.“

Преди това те ще изпратят така щастливата за тях 2023 г. със свирене в бар „Контрабас“ на 29 декември. А сега ни подаряват весело и закачливо изпълнение на Santa Claus Is Coming to Town по предложение на Красимир Гълъбов и в аранжимента на Борис Гроздев, който рехармонизира песента в стилистиката на Бил Евънс.