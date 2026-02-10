Концерт за 80 год. от рождението на Мария Нейкова: „един от най-добрите човеци, скромна и талантлива, отишла си без да разбере колко много хората ще обичат нейните красиви песни“

„Един от най-добрите човеци, които познавам. И така мислят всички за нея, дори без да я познават.“ – казва в интервю по bTV Radio за своята близка приятелка Мария Нейкова поетесата Надежда Захариева. Ръководеното от нея НЧ „Д-р Петър Берон – 1926“ организира концерт с песните на Мария Нейкова по повод 80 години от рождението ѝ. Той е под наслова „Ще ти говоря за любов“ и ще се състои на 11 февруари от 19 ч. в Зала 11 на НДК – кино „Люмиер“. Всички певци участват безвъзмездно – нейни приятели, а също и учениците от школата по поп и джаз пеене на Руми Коцева към читалището. Събитието е в афиша на честването на век от създаването му. Участват Надежда Захариева, Искра Радева, Йорданка Христова, Мими Иванова, Михаил Белчев, Роси Кирилова, Стефан Митров, Руми Коцева и нейните ученици Никола Попов, Мими Гавазова, Белослава Костадинова, Яна Торманова, Катерина Христова, Максим Христов и Елмира Стефанова.

„Освен невероятен певец, Мария Нейкова бе и един от най-изявените български композитори с две песни в десетката на ХХ в.“ – припомня за Надежда Захариева. Едната е „Двама“ към филма „Козият рог“. Както ще научим от спомените на Михаил Белчев по време на концерта, Методи Андонов първоначално кани друг композитор, но не остава доволен от резултата. Тогава поетът му предлага да се обърне към Мария Нейкова. „Така се ражда мелодията на песента, която и днес всички обичаме – „Двама“. Към нея Богомил Гудев по-късно пише текста, който всички знаем наизуст. Другата безсмъртна песен в десетката на най-обичаните на ХХ в. е „Светът е за двама“. Мария Нейкова е невероятен талант и необикновен човек. Най-необикновеното за нея бе, че се държеше най-обикновено – не като звезда. Това смущаваше в първия момент и радваше всички, които се докосваха до нея.“ – описва образа ѝ Надежда Захариева. На концерта тя ще разкаже спомени, включително как са живели в един блок и са се справяли в най-трудните години за хората, посветили живот и творчество на музикалната култура, на популярната песен. „И творците имат радостите и тъгите на обикновените хора.“ – говори за съпричастността Надежда Захариева.

Друг акцент в концерта ще бъде „Яворова пролет“, посветена от композитора Светозар Русинов на неговия новородил се син Явор. Текстът е на Димитър Точев. Песента изпяват в тригласен унисон Мария Нейкова, Паша Христова и Мими Иванова с Оркестър „София“, на който по това време са солисти заедно с Борис Годжунов. Мими Иванова разказа по bTV Radio: „Много често в репетиционната идваха композитори и предлагаха песни. „Яворова пролет“ я донесе бате Заре, току-що се беше родил неговият син Явор. Той беше толкова щастлив, беше я написал с огромна емоция! Предложи ни я на нас трите с Мария и Паша. Изпяхме я с лекота, много я харесахме. После телевизията направи филм към нея. И ние бяхме много щастливи с тази песен.“

Скоро след това Мими Иванова напуска оркестъра, тъй като често ѝ се налага да пътува – до Полша или пък в международния формат „Мелодия друзей“. Но не спира да пее „Яворова пролет“ – първо с Мария Нейкова и Йорданка Христова, а след смъртта на Мария Нейкова – с Мая Нешкова като трети глас. Сега деца често я изпълняват на конкурси. Тя прославя живота, казва колко много слънчеви дни предстоят, как човек трябва да е силен и да устои, за да вземе и да умножи щастието. Тя дава много оптимизъм. „Тогава се създаваха такива песни, оптимистични, с хубав текст, който докосва душата. Чувстваш пролетта, искаш да живееш, да си добър, да си щастлив и да правиш хората щастливи. Работехме от чист идеализъм. Бяхме отговорни и щастливи от това, което правим, и от посланията, които изпращахме на публиката – чисти, дълбоки, смислени. Това е музика, която те прави добър, щастлив и ти се иска да живееш и да летиш.“

Още докато е ученичка в Музикалното училище в Пловдив Мими Иванова чува разкази за Мария Нейкова като за млада певица със сочен тембър, която пее хубави песни. „Тя беше много слънчев човек, на лицето ѝ имаше закачлива и мила усмивка. Беше премерена, не беше нахална, доминираща, не се бореше на всяка цена да направи впечатление. Тя бе скромен и много талантлив човек. Отиде си без да разбере колко много хората ще харесват песните ѝ.“ Спомня си един от последните ѝ концерти, ако не и последният – в Бургас, през лятото, от поредица, която Стефан Диомов и неговата „Тоника“ правят с приятели. Гостуват Мими Иванова, Йорданка Христова и Мария Нейкова, която от доста време след самолетната катастрофа не е излизала на сцената. „Театърът е пълен, страхотна публика, всичко минава прекрасно... Изведнъж излиза Мария само с китара. Като запя „Двама“ от „Козият рог“… Всички имахме своя успех, но нейното бе някакъв огън, сякаш ток премина през публиката, такива аплодисменти не бях чувала до тогава.“ – незабравим остава този момент за Мими Иванова.

Освен че ще е в триото за „Яворова пролет“, Руми Коцева ще изпълни още две песни от репертоара на Мария Нейкова – „Мария“ и „Имам земя“. „Концертът бе повод да изслушам отново всичките ѝ записи, толкова много ги харесвам! Всички сме много развълнувани и щастливи от това, че ще участваме в този концерт с големи имена от българската музика!“ – подготвя внимателно тя своите ученици. Представя ни по време на репетиция студентките в Софийския университет Яна Торманова и Елмира Стефанова. Първата учи право, втората – фармацевтика. „Тяхната любов към пеенето продължава да ги води към мен.“ – разказва Руми Коцева. И Елмира, и Яна са изключително развълнувани, приемат поканата за концерта като чест, ще участват с удоволствие, припознават се в идеята да се отдава почит към големите имена на българската музика.

„Двама“ е първата песен, която бащата на Елмира Стефанова я научава да свири на китарата си. На концерта ще изпълни „Синева“, бързо докоснала сърцето ѝ и чувстваща я близка до типа песни, които обича да пее. „Намерих нещо красиво и различно в творчеството на Мария Нейкова.“ – посочва тя. Яна Торманова прослушва почти цялата дискография на вокалистката и е впечатлена от многото ѝ красиви и мелодични песни. „Открих, че има богат глас и голям диапазон. Нейните песни са истинско предизвикателство да се изпълняват. Това, което ги прави толкова любими и днес е, че темите са общочовешки и продължават да вълнуват.“ И тъй като не може да се спре на една, избира две – „Повикай ме“ и „Дай ми знак“. Елмира Стефанова споделя: „В гласа на Мария Нейкова се усеща тъга и мистика. В песните ѝ има нежност. Темите за любовта, за Родината, за природата винаги ще бъдат актуални. Такива песни ни съпътстват през различни етапи от живота ни и това ги прави специални.“

Билети се продават в мрежата на Eventim, както и пред залата в деня на събитието.

Your browser does not support the audio element.

Your browser does not support the audio element.