Китаристът Христо Вичев се събира отново със своя квартет, а следващата година е на дуо турне в САЩ с Живко Петров

Тази вечер Христо Вичев се събира със своя квартет за участие на SJZ Winter Jazz Fest в Сан Хосе, Калифорния. Изявата е истинска новина, имайки предвид, че китаристът не е свирил със своята група от няколко години. „Усещането е невероятно. Може би вече от 3-4 г. не сме концертирали с този квартет, с който точно преди пандемията много често работехме. Имахме един период от 10 г., в които много активно записвахме албуми, изнасяхме концерти, имахме турнета. Това беше главният проект в моята кариера.“ – разказва развълнуван Христо Вичев в ефира на Jazz FM и допълва: „Много съм вдъхновен, защото след тази пауза това ще е ново начало.“

Завръщането на Христо Вичев квартет ще бъде ознаменувано с една музикална премиера. Формацията ще изпълни за първи път на живо пиесата A Lonesome Tango, която Христо създаде в края на миналата година в сътрудничество с Живко Петров и JP3. Тя се реализира с финансовата подкрепа на San Jose Jazz. Наред с A Lonesome Tango в програмата ще прозвучат и различни пиеси от богатия каталог на HVQ.

Христо Вичев и JP3 с първа съвместна композиция, наречена A Lonesome Tango

„Ние сме първо приятели и след това колеги. Аз ги чувствам като братя. Всичките момчета от квартета са невероятни.“ – споделя Христо Вичев за останалите членове на своята формация, в която са още Джаснъм Дейя Синг (пиано), Дан Робинс (бас) и Майк Шанън (барабани). „Толкова е красиво, когато можеш да работиш това, което обичаш, с хора, които обичаш като семейство. Не знам дали съм прав, но музиката е една от малкото сфери, в която това може да се случи - да работиш с едни от най-любимите ти хора и тези отношения да бъдат много красиви, да няма интриги и спорове, както в някои други професии. Няма никаква надпревара. Тук всичко се прави по съвсем друг начин. Оценявам го всеки ден. Никога не забравям колко трябва да сме щастливи и какви късметлии сме, че сме попаднали в такава среда и че можем да наречем това, с което се занимаваме, професия.“ – разсъждава българският китарист. Той вижда позитивите и в няколкогодишната пауза на Христо Вичев квартет: „Това ни помогна да починем малко, даде възможност на всеки един от нас да се зареди с друга енергия, с други вдъхновения и сега много се надявам от първата нота да има някакъв нов дух в музиката и нова искра.“

След съвместния концерт на Bansko Jazz Festival през 2022 г. Христо Вичев продължава сътрудничеството си с Живко Петров и JP3. Те записаха заедно пиесата A Lonesome Tango и работят по саундтрака на филма на Дими Стоянович „Плът“. Въпреки комуникацията от разстояние постепенно Христо и Живко започват да откриват все по-дълбоки връзки помежду си като музиканти и така се ражда идеята за дует - китара и пиано. Дуото има подписани няколко договора с много сериозни организации за турне в САЩ през 2025 г. SF Jazz ще ги включат в техния престижен фестивал и ще свирят в едно от легендарните места за джаз на Западното крайбрежие – Kuumbwa Jazz Center, където се представя клубната програма на Monterey Jazz Festival. Като част от американското турне на Христо Вичев и Живко Петров за следващата година са потвърдени още концерти в Лос Анджелис и Портланд и предстоят да бъдат обявени и други спирки от турнето. Преди да поемат на път българските музиканти имат амбицията да запишат дуо албум, по който вече се работи.

Цялото интервю на Таня Иванова с Христо Вичев може да чуете чрез плейъра под основната снимка.