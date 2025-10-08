Кино и литература във вълнуваща симбиоза в новото издание на фестивала Cinelibri

Тази година зрителите на новото издание на кино-литературния фестивал Cinelibri могат да избират измежду 70 заглавия, 37 специални събития, галавечери на културите, ретроспективни прожекции за деца и възрастни, чествания, срещи с автограф и тематични дискусии. Част от съпътстващата програма е и второто издание на образователния форум BOB (Based-on-Books).

„Това е 11-то издание на Cinelibri. По някакъв начин всички издания си приличат, но в същото време са и много различни с прочитите, които представяме, с филмите, които показваме и с мотото тази година – „Пяната на дните“. „Пяната на дните“ е класически роман на Борис Виан, който когато излиза явно не бил достатъчно представителен, никой не му е обърнал внимание. Но след това благодарение на Жан Пол Сартър романът става известен за следващите поколения, както всъщност много често се случва и в музикалния свят. Произведението не говори на съвременниците, но после говори силно на поколенията след това. „Пяната на дните“ е едно мото, което свързва и киното, и литературата, защото самият Борис Виан е бил джазмен, той е бил музикант, а „Пяната на дните“ е като джаз мелодичен роман и езикът тече именно като джаз музика, така че това е връзката и с киното, и с литературата, връзката между думите и киното, визията и всички образи, които си представяме. И разбира се, „Пяната на дните“ е роман, който е едновременно и трагичен, и красив, такова, каквото е нашето време, но може би и всяко едно време, всяка една епоха.“ – разказва в ефира на Jazz FM Юлия Владимирова от екипа на Cinelibri. Цялото интервю на Таня Иванова с нея може да чуете чрез плейъра под основната снимка, a пълната програма на фестивала е публикувана тук.

Началото на Cinelibri ще ознаменува новият филм на Франсоа Озон „Чужденецът”, майсторска адаптация по едноименния роман на Албер Камю – една непреходна творба, асоциирана с философията на екзистенциализма. Известен с творческата си смелост и провокативност, Озон е ловък изследовател на човешката психика, границите на идентичността и абсурда в междуличностните отношения. Неговата интерпретация на „Чужденецът" изгражда поразителен модерен портрет на един безстрастен антигерой, който предизвиква социалните норми. След успеха на филма във Венеция и Сан Себастиан идва ред на българската премиера, която ще се състои на 10 октомври от 19:00 ч. в зала 1 на НДК непосредствено след церемонията по откриването на фестивала.

Международното жури на Cinelibri тази година е представено от датския актьор Клаес Бенг (президент), украинския режисьор Сергей Лозница, продуцентите Атон Сумаш и Катя Тричкова и гръцката актриса Тоня Сотиропулу. Журито ще обяви лауреата на наградата за най-успешна адаптация по литературна творба в конкурса за пълнометражен игрален филм на 24 октомври в зала 1 на НДК. Същата вечер зрителите ще узнаят кое заглавие печели наградата в конкурса за документален филм. Журито в този раздел е представено от Лиза Боева, филмов режисьор, сценарист, член на Европейската филмова академия; Татяна Пандурска – режисьор, сценарист и продуцент; Димитър Коцев-Шошо – режисьор, писател, сценарист и преводач. Венец на церемонията ще бъде предпремиерната прожекция на последния филм на Паоло Сорентино – „Помилване", който очарова критиката на фестивала във Венеция и отнесе седем награди, в това число купа „Волпи“ за най-добър актьор, предназначена за неподражаемия Тони Сервило. Реверанс към почитателите на Сорентино тази година е самият Сервило в качеството му на специален гост на церемонията, който ще открие прожекцията на филма. Преди това на италианската кинозвезда, вдъхнала филмов живот на десетки персонажи, много от които литературни герои, ще бъде връчена Награда за изключителен принос към изкуството на филмовото превъплъщение.

Cinelibri 2025 присъжда още две авторитетни награди. Голямата полска режисьорка Агнешка Холанд, един от най-безкомпромисните представители на съвременното арткино, ще бъде удостоена с Почетната награда за цялостен принос към изкуството на кинематографията. Тя ще приеме лично елегантната статуетка, която я нарежда до предишни лауреати на високото отличие като Иън Макюън, Фолкер Шльондорф и Иржи Менцел. Специална награда „Завоевания на духа” за постижения в различни области на изкуството ще бъде връчена на легендарната Силви Вартан. С това знаково отличие организаторите на Cinelibri отбелязват с благодарност и респект не само огромните заслуги на френската певица и актриса с български корени за развитието на световната музикална култура, но и нейните образцови граждански изяви, фината ѝ социална чувствителност и неуморна благотворителна дейност.

Кино-литературният фестивал Cinelibri се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата, Министерството на туризма, ИА „Национален филмов център”, Национален фонд „Култура”, Столична община, Община Пловдив, Община Бургас, Община Велико Търново, Община Габрово и в партньорство с Регионална библиотека „Захарий Княжески”, Община Стара Загора. Проектът се осъществява с подкрепата на Програма „Творческа Европа" – МЕДИА на Европейския съюз. Министерството на туризма и Cinelibri подкрепят културния и фестивалния туризъм в България.