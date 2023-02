Кърт Елинг и Чарли Хънтър споделят любими песни от 60-те до днес в краткосвирещия албум Guilty Pleasures с гост-участник Нейт Смит

Guilty Pleasures е заглавието на предстоящия краткосвирещ албум на Кърт Елинг. Той ще излезе само дигитално на 17 февруари от Edition Records. На вокалиста партнира китаристът Чарли Хънтър. Двамата продължават сътрудничеството си от албума SuperBlue, излязъл през 2021 г. Гост-участник е барабанистът Нейт Смит. Интересната концепция бе разкрита пред слушателите постепенно с издаването на сингли и съобщаването на нови подробности около проекта.

Кърт Елинг ни приканва към живот в любов и с отворен кръгозор в SuperBlue

Първата песен, която вокалистът обяви в първата половина на януари, бе Wrap It Up. Тя е написана от Айзък Хейс и Дейвид Портър, които заедно създават малко повече от 50 песни в периода от 1965 до 1969 г.

Сред тях е Soul Man, изпята от Sam & Dave, а Wrap It Up я следва. Тя е замислена за коледните концерти на дуото. В нея се пее за любовта като красиво опакован подарък, който ще бъде приет със същото чувство в отговор. Песента е издадена през 1968 г. в първия албум на Sam & Dave за тяхната звукозаписна компания Atlantic, дала ги до тогава под наем на Stax. През 2019 г. самият Дейвид Портър записва инструментална версия на песента в албума си The Classics.

„Винаги съм бил огромен почитател на Sam & Dave, още от времето, когато купувах касети по един долар от кутията с намалените. Точно тази протрих от слушане. Надявам се, че съм я направил толкова фънки, колкото тя заслужава.“ – споделя Кърт Елинг. Той модернизира песента в съвременна звучност и със силно авторско присъствие в изпяването. Това е обичайно за артиста с такава посветеност на вокалното изкуство. Той ловко прави песента съвременна и я обръща назад към годините, вместо да я пренесе от миналото в настоящето.

Две седмици по-късно последва Boogie Down на Ал Жеро. „Ал винаги бе толкова мил към мен, винаги изпълнен с радост, винаги танцуващ. С вълнение правя този музикален поклон пред неговата памет.“

Песента отново е силно модернизирана, като в нея категорично остава вибрацията на оригинала. На финала Кърт Елинг намигва с мотив от Roof Garden, който отзвучава с много дълъг тон, едва доловим накрая, оставящ усещането, че никога не свършва като символ как музиката продължава през времето.

Чрез първообразите на синглите от краткосвирещия албум до тук сме чули два жанра – ритъм енд блус и диско, както и две десетилетия – 60-те и 80-те. Всяка от оригиналните песни, претворени в албума, има отличителен характер. Guilty Pleasures продължава пътешествието из музиката през годините с още четири песни, записвани през десетилетията. Тук е кавър на Dirty Deeds Done Dirt Cheap на хард рок групата AC/DC от 1976 г. Изпятата от Еди Мани през 1977 г. в неговия дебютен албум Baby Hold on Me навремето е имала голям успех, но не с нея остава запомнен починалият през 2019 г. изпълнител. Най-съвременната препратка е аренби песента Sticking to my Guns от дебютния солов албум на Пи Джей Мортън от 2017 г., която и до днес не се е сдобила с голяма популярност в кариерата на носителя на наградата „Грами“.

В албума има и композиция на гост-члена на състава, която е отново кавър – фънки пиесата Bounce на Нейт Смит от албума от 2016 г. KINFOLK: Postcards from Everywhere.

Списък с песните в Guilty Pleasures:

1. Baby Hold on to Me

2. Wrap It Up

3. Boogie Down

4. Bounce

5. Sticking to My Guns

6. Dirty Deeds Done Dirt Cheap

В този музикален обзор Guilty Pleasures обединява всички жанрове от 60-те години до днес и почти всички десетилетия. От думите на Кърт Елинг разбираме, че това не е била предварително обмислена концепция, а спонтанна идея: „Един следобед в студиото с Чарли Хънтър напосоки си пускахме песни. Толкова беше хубаво! Надявам се да можем да направим това отново.“

Междувременно Кърт Елинг участва в проект на канадската изпълнителка, носителка на наградата „Грами“ Лайла Биали за Деня на Св. Валентин. Двамата записаха My Funny Valentine във версия, която привлича вниманието с постоянно отместване на фразата. „Винаги съм мечтала да пея с Кърт Елинг. Сега тази мечта се сбъдна.“ – споделя вокалистката.