JazzTopia започва в Пловдив с намерението на организаторите да е „изключително преживяване – на 100% красиво и хубаво!“

С акцент върху младите таланти в Пловдив днес започва първото издание на фестивала JazzTopia, организиран от създателите на джаз клуб „В джаза“. Локацията е в току-що обновената градинка „Дондуков“ в непосредствена близост до клуба. „Той съществува от 4 години и през него минават много хора, които харесват музиката и се чувстват много добре тук. Всеки път има нова публика, млади хора. И понеже искам лятото да сме актуални, решихме да изкараме събитията на открито. Най-лесно бе да направим това в градската градина точно до нас.“ – разказа в интервю по Jazz FM в навечерието на фестивала създателят и управител на клуб „В джаза“ Франсоаз Лазарова. Фейсбук страницата на събитието е тук.

За първото издание на JazzTopia тя кани изключителни музиканти с интересни проекти, които клиентите вече харесват. „Надявам се по този начин да дойдат повече хора, които да разберат за фестивала и да научат за нашия клуб, да видят, че джазът им харесва, че съчетанието на хубава храна и добро питие с тази музика е изключително преживяване – на 100 % красиво и хубаво!“ – описва замисъла тя.

И в събота, и в неделя в часовете по обед ще се проведат работилници за деца, водени от Кукления театър. Участниците ще подготвят спектакъл с музикални инструменти. Вечерта започват концертите, последвани от джемсешъни в клуба. „Тази година акцентът е върху младите. Своя авторски проект ще представи Преслав Пеев, завършил наскоро АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев и утвърждаващ се като музикант. На сцената ще излязат Михаил Йосифов и „Новините в джаза“ със специалното участие на Вики Алмазиду и нейни ученици. Искаме да свържем младите с менторите. Ученичка на Вики и Милчо в Солун Александра Систи, печелила „Гласът на Гърция“, закрива първата вечер. Ще чуем Suspended Fourth с бивши и настоящи студенти от академията в Пловдив, които ще поднесат през своята призма музиката на Милчо Левиев. Ще пее ученичката на Вики Алмазиду Елия Тодорова със своята група. Ще продължим с Ангел Демирев трио – новатор, който прави чудеса със своите китари – свири до безкрая. Накрая авторски композиции ще поднесат Мирослав Турийски и Сашо Леков заедно с Мартин Ташев, Димитър Льолев и Начо Господинов.“ – представи програмата Франсоаз Лазарова.

Младият квартет Suspended Fourth се обръща към творчеството на Милчо Левиев и представя като първа пиеса Remembrances of Tomorrow - Jazz FM

Снимка: Стопкадър от YouTube

Името на фестивала JazzTopia идва от нейното желание той да бъде продължен в годините, да бъде развит, афишът да е с все по-разнообразни изпълнители и музикални стилове, с тематични събития и с по-известни музиканти, включително с чуждо участие. „Концепцията е фестивалът да се развива, да учи младите, да превръщаме концертите в клуба и на фестивала във вълнуващо събитие.“ – каза за намеренията си като организатор Франсоаз Лазарова.

JazzTopia се провежда при свободен вход с подкрепата на Община Пловдив и с медийното партньорство на Jazz FM. Събитието подпомагат бирария Hills, мол Plaza, Selective Professional, Cool Box и верига магазини „Мини март“.