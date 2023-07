Jazz FM и Националната художествена академия представят създадени в съвместен проект постери на студенти на тема „Джаз“

През пролетта Jazz FM и Националната художествена академия поставиха начало на съвместнa инициатива, в която студенти от специалност „Плакат и визуална комуникация“ рисуват постери на тема „Джаз“. Идеята е на ректора на НХА проф. Георги Янков и програмния директор на Jazz FM Светослав Николов. Преди да се пристъпи към създаването на постерите екипът на радиото беше гост в НХА, за да разкаже на студентите за същността на джаза и да опровергае клишетата, които съпътстват образа на този жанр в масовата култура. Наш домакин по време на тази среща през април беше доц. д-р Ненко Атанасов.

Снимка: Явор Кондов, НХА

Няколко месеца по-късно талантливите студенти на НХА вече са готови със своите постери, провокирани от многообразието на джаза. Техните работи ще бъдат показани за първи път по време на пътуващия фестивал на Jazz FM „Jazz в цялата страна“, който ще се проведе от 28 до 30 юли в Бургас. В първия ден можем да ги разгледаме около Открита сцена „Охлюва“, а в следващите два – в Регионална библиотека „Пейо Яворов“. Изложбата ще открие в 17:45 ч. в петък ректора на НХА проф. Георги Янков в предаване на живо по радиото. В изложбата участват постери на студенти от втори и трети курс в специалност „Плакат и визуална комуникация“ към НХА в София и филиала на Академията в Бургас. Работите са създадени по време на учебната практика в Ахтопoл в творческата база на НХА под вещото ръководство на проф. Николай Младенов и доц. Георги Павлов.

Снимка: Национална художествена акасемия



Автор: Ралица Вълчева

„При нас в България е прието да използваме трите думи: „плакат“ от немски, „афиш“ от френски и „постер“ от английски език. За обогатяване на българския придаваме различни нюанси на думата. Постерът е нещо по-картинно, свързано е с украсата на стаята ти или с изложби, без да има определена конкретика. Затова е и много трудно да накараш студентите да разберат, че имат тази свобода в момента и да не тръгнат към клишетата.“ – казва проф. Николай Младенов в интервю за Jazz FM. За работния процес той разкрива: „През деня основно доц. Георги Павлов комуникираше със студентите на идейно ниво, скици. По-късно често се пускаше джаз. Музиката преобладаваше на тази практика вечерно време.“

Снимка: Национална художествена академия



Автор: Теодора Коцева

За да добием по-осезаема представа за атмосферата, в която са създадени джаз постерите на студентите, проф. Младенов описва творческата база на НХА в Ахтопол: „Мястото е доста магично. Над 20 г. беше запустяло, разрушено почти и ние се наехме да го възстановим. Вътре дори излагаме част от музейната антична и средновековна сбирка на Ахтопол. Правим малки изложби в едно фоайе и провеждаме учебните практики, както и други събития. Сега през септември предстои един фото форум, който традиционно се провежда там. Мястото е нещо като полуостров, нос и имаш чувството, че отвсякъде си заобиколен от морето, което е много близо до теб. Понякога дори в най-горещите дни духа силен вятър, който може да те отвее и отпред на носа вече имаме трон, който доц. Любомил Драганов направи преди няколко години и на който може да седнеш и да посрещнеш слънцето.“

Студентите, включили се в създаването на постери на тема „Джаз“, изненадват приятно със свежите си идеи, нестандартен начин на мислене, смелост и свобода в творческо отношение. „Аз лично до голяма степен бях изненадан от работите, като се има предвид, че поне с половината от студентите нямам досег, защото на тях им преподава основно проф. Янков. Аз също успях да ги опозная, естествено, не само чрез тези постери и мисля, че разнообразието е голямо, което е най-важното. Надявам се да сме успели да избягаме от клишетата.“ – коментира проф. Младенов и посочва, че не бива да се заблуждаваме, че по някакъв начин музиката директно е оказала влияние върху рисуването, а този творчески процес е свързан и с мислене.

Снимка: Национална художествена академия



Автор: Теодора Божилова

Тази година специалност „Плакат и визуална комуникация“ в НХА празнува 75 г. от създаването си. С проф. Николай Младенов разговаряхме още за развитието й и защо тази специалност успява да подготви толкова можещи и знаещи хора, които се реализират успешно в различни сфери. Целия разговор може да чуете чрез плейъра под основната снимка.

Автор на първия плакат: Пролет