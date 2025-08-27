Ивайло Василев изпълнява Бетовен със Софийската филхармония, спечелил конкурса „Панчо Владигеров“ с увереност на сцената и свобода в музицирането: „Първият тур бе малко по-притеснителен, но след това излязох да си свиря, както си знам аз“

Младият Ивайло Василев изпълнява Втория концерт за пиано на Бетовен на 18 септември със Софийската филхармония под диригентството на Борян Цанев с енергията на успеха от явяването си на конкурса „Панчо Владигеров“. Тогава младият талант се представи на високо ниво с увереност на сцената и свобода в музицирането. Той свиреше с удоволствие, с характерната за него естествена радост от музиката и жив интерес към нея. Проследилите конкурсните изпълнения бяха наясно, че той ще спечели още преди да чуем оценката на журито. „Много случайно се получи така, че всичко се нареди толкова хубаво. До последно се чудех дали да се явя, защото преди това имах много ангажименти и се чувствах изморен. Времето бе точно толкова, колкото да науча много добре новите произведения, но да не ми омръзнат, а много от старите не ги бях свирил години наред и те бяха вече отлежали и станали хубави със силата на времето. Всичко се получи много добре в тази комбинация.“ – разказа лауреатът в интервю по Jazz FM. Успеха си той отдава на още един фактор – удачната подредба на произведенията: „Този път абсолютно сам си измислих цялата програма. Творбите не бяха в хронологичен ред по периоди, а организирани в цялостна визия. Мисля, че това е направило впечатление на журито. Беше много ценен опит.“ Като трета причина за отличното си представяне Ивайло Василев посочи отзивчивия инструмент. „Много приятно беше да свиря на такъв великолепен роял в прекрасната акустика на залата в академията. Този съвсем нов Steinway е изключителен и е голямо удоволствие да се музицира на него. Той веднага хваща и най-малкия нюанс и го предава. На по-лоши рояли това няма как да се случи.“

Обновяването на инструментариума на Националната музикална академия бе един от приоритетите на ректора проф. д-р Сава Димитров, грижовен за всеки един аспект на музиката. Той направи НМА „Проф. Панчо Владигеров“ продължител на конкурса, носещ името на патрона, поемайки щафетата от Шумен. Престижната музикална надпревара стартира през 80-те в града на детството и първоначалното музикално формиране на Панчо Владигеров. Сега той се провежда в четиригодишен цикъл, за да представи разностранния талант и многобройните творчески посоки на великия артист – пиано, цигулка, камерни ансамбли и композиция. Високото ниво задължава участниците към най-добро представяне, става още ясно от думите на тазгодишния лауреат Ивайло Василев: „Началото беше особено – първият тур беше малко по-притеснителен, но след това като че ли спрях толкова да се притеснявам. Просто излязох да си свиря, както си знам аз. И то пък взе, че се получи. Това явяване е много отговорно, защото конкурсът е наистина един от най-големите форуми в България. И може би заради това, че съм един от малкото българи, има и по-голямо очакване към мен. Гледах толкова да не се влияя от това и просто да си свиря.“

Ивайло Василев спечели конкурса „Панчо Владигеров“ година след като се завърна от дълго турне в САЩ – от януари до март 2024 г. „Беше много натоварващо, но отново – ценен опит. Свирих в много хубави зали на много хубави рояли. Публиката беше много топла, много отворена към нова музика. В тези зали обичайно не звучи класика – веднъж или два пъти на сезон. Слушателите с много отворено сърце приеха нещо ново, което много от тях не са чували. И беше много обогатяващо. От Флорида тръгнахме по Източния бряг чак до съвсем северните щати, до Върмонт, и после – на запад към по-централните. Имаше и много изморителни дни, в които трябваше да се пътува пет – шест часа и след 30 минути за почивка в хотела си на концерт вечерта. Но беше наистина незабравимо!“

На 18 септември Ивайло Василев ще изпълни Концерт за пиано и оркестър от Бетовен със Софийската филхармония под диригентството на Борян Цанев от 19 ч. в зала „България“. Той ще ни поднесе творбата отново със силно вълнение от музиката, която дълбоко е осмислил: „Един изключителен концерт, много ранен Бетовен, звучи почти моцартов. Но, разбира се, се усеща почеркът на Бетовен. Изключение е каденцата в първата част, която е писана много по-късно и в която вече се вижда един доста по-зрял Бетовен. Но това е и точно предизвикателството на по-ранните творби на композитора – че много лесно може да стане празно, без да предаде някакво дълбоко послание. Поставил съм си като основна задача да избегна това.“

На Международния ден на музиката – 1 октомври, Ивайло Василев ще е солист на оркестъра на Варненската опера под диригентството на маестро Емил Табаков. Той ще изпълни „Рапсодия по тема на Паганини“ от Рахманинов. „Също е доста вълнуващо, защото научих творбата още преди две – три години, после я бях оставил, сега пак взех да я преговоря и да я донаправя хубаво. Това произведение от много време искам да изпълня. И сега много се радвам, че ще имам възможност!“