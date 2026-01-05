Големите усилия не са обреченост, а мисия за изграждане, в която върхът е винаги пред нас: Петър Керкелов, Венета Нейнска, Стефан Хаджиев и Петко Танчев в „Изгубените песни на Сизиф“ премиерно в София

Положителен знак на мита за Сизиф поставя композиторът Петър Керкелов в творба, написана за пианистката Венета Нейнска, виолончелиста Стефан Хаджиев, самия него – електроника, и Петко Танчев – визуализация. „Изгубените песни на Сизиф“ е проект на Sofia Art Institute, подкрепен от Национален фонд „Култура“, който имаше своята премиера през септември в Балчик, а на 6 януари от 19 ч. ще бъде представен за първи път в София – в „Хеликон арт“ на ул. „Граф Игнатиев“ № 6. Тази музика е изпълнена със смисъл идея за живота. „Произведението разглежда пътя на този Сизиф, когото не познаваме. В мита той търкаля камък нагоре по склона, но никой не е уточнил какво прави той, когато слиза надолу. Въображението на Петър Керкелов полита в дебрите не само на гръцката митология, но и на съвременната философия. Той разглежда по много интересен начин личността на Сизиф като мечти, занимания и смисъл в живота, като отражение в живота на съвременния човек. Не сме ли ние съвременни сизифовци, които всеки ден бутаме този камък и даваме ли си свободата да мечтаем, да пеем и да търсим нашите изгубени песни?“ – представя концепцията Венета Нейнска в интервю по Jazz FM.

Със символиката на живота като постоянен устрем и непрекъснато израстване „Изгубените песни на Сизиф“ от Петър Керкелов поднасят Венета Нейнска, Стефан Хаджиев и авторът във визуалната среда на Петко Танчев - Jazz FM

Усилията на Сизиф са общоприет символ на непосилното, невъзможното, недостижимото. Но в идеята на Петър Керкелов е обратното – непрекъснато заякваме за следващите изкачвания към върха. Възходът е последван от поглед навътре, за да добием нови сили да продължим да носим своята мисия. Самият мит го подсказва – когато камъкът се търкулва надолу, той не смазва Сизиф, а му дава поредна възможност да се движи нагоре. „Петър Керкелов, верен на себе си, е създал необичайни звукови картини, които успяват да проговорят на всеки слушател. Това са звукови пейзажи, които за нас, изпълнителите, не са лесни за претворяване, защото следват различни подходи от класическите. След доста обстойни репетиции със Стефан Хаджиев достигаме до момента, в който смятаме, че сме максимално верни на изискванията на автора и творбата звучи по убедителен, магичен начин. Петър Керкелов успява да извлече различен, съвременен, нов звук от традиционните инструменти, бидейки щадящ към тях.“ – разкрива още Венета Нейнска.

Венета Нейнска с концерти във Виена, Грац и Ню Йорк, с образователните инициативи Концерти с история, Концерти на възглавници и Клуб „Култура“ и със софийска премиера на „Изгубените песни на Сизиф“ - Jazz FM

Това произведение е и много свързано с нея. На всяко свое начинание тя намира продължение и непрекъснато надгражда в нови творчески реализации в обществена полза. Създадените преди години „Концерти на възглавници“ доведоха до „Концерти с история“, клуб „Култура“, хор от непрофесионалисти. Нейните идеи привличат активни участници по начин, който показва, че те са имали нужда от това. Венета Нейнска коментира: „Изгубените песни на Сизиф“ е в крак със съвременните тенденции в изкуството – синкретичността, обединението на различните естетични форми. Възпитана съм от баща си – архитект, във вярваното, че всички изкуства се занимават с едно и също нещо, но всяко използва различен подход и метод на изразяване. Проектът напълно отговаря на този съвременен модел не само в изкуството, но и в живота. Много е трудно да намерим човек, който се занимава само с едно нещо – развиваме се в няколко посоки и това е напълно естествено. То идва от свободата, на която все още имаме щастието да се наслаждаваме и се надявам да пазим като върховна ценност, защото е изконна необходимост на всеки човек. Въпреки тежката задача, която има ежедневно, Сизиф успява да намери и свободата в това робско дело. Тези философски идеи са част от нашия живот. Във всички проекти на Sofia Art Institute, на който съм творчески директор, изкуството не е самоцел, а възможност всеки под някаква форма да се намери в него.“ Както във вечното занимание на Сизиф, големите усилия не са обреченост, а мисия за изграждане, в която върхът е винаги пред нас.

