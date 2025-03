Гледаме „И ние играем „Ромео и Жулиета“ в Столичния куклен театър, за да не се лишаваме от най-голямото щастие: любовта е извор, път и най-висша цел в живота

Семейният спектакъл „И ние играем Ромео и Жулиета“ на Столичния куклен театър показва на малки и големи как да обичаме. Той въздейства в една посока в структурата в няколко пласта: драматургичният текст на Шекспир се превръща в сценична постановка, част от самото действие, в която драматични и куклени актьори враждуват и се помиряват, за да разцъфти спотаената любов между двама млади от тези групи. Междувременно актьорите, които имат свои шекспирови персонажи и едновременно с това са самите те герои в спектакъла, отправят към публиката напътствия за добрия живот в любов. Разковничето към него ще открием със силата на изкуството. Творческото действие дава пример с градивната си сила.

„Представлението е за любовта във всички сфери – в семейството, между колеги, към театъра, към децата, към възрастните. Чрез него, надявам се, да достигне до публиката любов. Защото между нас, в екипа на спектакъла, има любов. Обичам ви!“ – обръща се идеологът на спектакъла Камен Асенов към другите двама гости в студиото Диляна Спасова и Мариан Рангелов. Изпълнителката на ролята на Жулиета посочва: „Любовта в спектакъла я има абсолютно във всички измерения. Децата от най-малки изпитват любов. Не трябва да забравяме това чувство като големи. Ромео и Жулиета твърде много избързват в любовта. В спектакъла преминава темата, че не бива да прибързваме в емоциите. Хубаво е децата да осъзнаят, че има време за всичко.“ Постановката призовава да осмисляме чувството, за да можем пълноценно да го изживеем. „Зрителите стават свидетели как едни деца, на които им се случва изпепеляваща любов, не успяват да намерят правилния път в нея.“ – добавя Мариан Рангелов, който в другата си роля – на актьор от трупата, нежно сбъдва любовта.

Именно идеята да не се прибързва в любовта иска да излезе на преден план режисьорът Стоян Радев. Той добавя към написания от Камен Асенов текст и поставя спектакъла. В него имаме синергия на куклено и драматично актьорско майсторство, на игра и песен (с музика на Михаил Шишков), на сценография (на Никола Тороманов) в съчетание с хартиено изкуство. И всеки от тези елементи отправя своите внушения, за да създаде усещане за цялостност, както завършени ни прави любовта. Един символ прелива в друг.

Например – декорът и костюмите са решени в черно и бяло – като истината и лъжата, а между тях в червен цвят е туптящото сърце на любовта. Длъжни сме да го опазим. Единственият начин е да обичаме. Спектакълът озарява със своята перспектива как да задържим любовта като светло чувство, вместо да я погребваме в лъжи, разногласия, интриги и прибързаност. Както текстът на Шекспир, така и основаната на него постановка на Столичния куклен театър, представят любовта като извор, път и най-висша цел в живота. Трагедията спектакълът излекува чрез разбирането, с което драматургичният текст се превръща в сценична постановка.

Любовта е честна. Това е и обръщението на „И ние играем Ромео и Жулиета“ към неговата публика. „И се опитваме да не спестяваме нищо, да сме честни с децата, да не омаловажаваме проблемите и конфликтите. Напротив, да им говорим по подходящ начин за това, за което в живота избягваме да говорим с децата.“ – посочва Камен Асенов. Любовта в спектакъла в спектакъла отново остава във вечността, но не като блян, а като реалност. Защото трагедията на Шекспир ни е позволила по най-разтърсващ начин да се предпазим грешки. Когато ги видим на сцената, няма да ги видим в живота си, станали достатъчно умни и емоционално интелигентни, за да не се лишаваме от изживяването на най-върховното щастие.

Следващите представления са на 22 март от 17 ч., 23 март от 11 ч. и 26 април от 17 ч.

