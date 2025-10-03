Галаконцертът от организирания в партньорство с Jazz FM Младежки фестивал „Деца на джаза“ – Шумен ще бъде представен и в Националното музикално училище в София

Млади таланти, обучавали се и излезли на сцената на третото издание на Младежки фестивал „Деца на джаза“ в Шумен, ще се представят и пред столичната публика в повторение на фестивалния галаконцерт. Събитието на 4 октомври от 17:30 ч. при вход свободен в Концертната зала на Националното музикално училище „Любомир Пипков“ ще покаже в София постиженията на участниците в националния форум. „Деца на джаза“ се организира от Общински младежки дом – Шумен в партньорство с Jazz FM, с подкрепата на Министерството на културата, на Община Шумен и на социално отговорния местен бизнес, даващ пример с успеха си.

В третото издание на „Деца на джаза“ отдадохме почит към основоположника на българската перкусионна школа проф. д-р Добри Палиев, открил именно в Шумен таланта си да свири на ударни инструменти. След като завършва Консерваторията, работата си като преподавател започва в Националното музикално училище през 1952 г. Неговите дъщери Мария Палиева и Искра Палиева също свързват съдбите си с развитието на младите таланти в НМУ „Любомир Пипков“. Така концертът утре ще бъде завръщане на мястото, на което Добри Палиев започва създаването на своята школа в перкусиите, а неговите наследници са продължители на делото му. Днес тези инструменти в НМУ „Любомир Пипков“ изучават над 60 дарования.

Много ученици на проф. д-р Добри Палиев поканихме да споделят наученото от маестрото на Младежки фестивал „Деца на джаза“. Основен преподавател бе проф. Христо Йоцов от Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“. В обучението на ученици от НМУ „Любомир Пипков“ – София, НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ – Бургас и СУ „Сава Доброплодни“ – Шумен и в концертната програма се включиха много възпитаници на музикалния колос. Теоретико-практически занимания водиха дъщерите му Мария Палиева и Искра Палиева, както и преподавателите в НМУ „Любомир Пипков“ и членове на Симфоничния оркестър на Българското национално радио Снежина Богданова и Радосвет Кукудов. Стоян Янкулов – Стунджи даде ценни напътствия на лекция с демонстрация за перкусиите. От сцената музикални изпълнения и благодарности към своя учител поднесоха също днес пианистите Любомир Денев и Васил Спасов. Пенчо Пенчев, преподавател в НУМТИ „Добрин Петков“ – Пловдив, представи своите ученици Аглея Канева и Александър Вичев, свързан с шуменски род. Думите на признателност към големия музикант и педагог ще прозвучат в залата в София от документалните записи на Телевизия Шумен.

На специалното събитие в събота столичната публика ще чуе произведенията, изпълнени на галаконцерта от младите последователи: „Картини от България“, „Торбалан“ и „Дяволски танц“ от Добри Палиев, „Магията на ритъма“ от Христо Йоцов, както и „Шарена сол“ от Стоян Янкулов – Стунджи. Ще чуем и Три миниатюри от Румен Бояджиев – син, които също прозвучаха на фестивала, но в друг концерт. Ще бъде отново излъчен разказът на ученика на Добри Палиев – Борис Динев, участник в създадения от големия музикант ансамбъл „Полиритмия“ и от десетилетия развиващ активна преподавателска и концертна дейност в Люксембург. За учителя и музиканта ще разкажат и други негови възпитаници, които присъстват в залата. Публиката ще се потопи в атмосферата на фестивала „Деца на джаза“ чрез документалния филм на Киноклуба към СУ „Панайот Волов“, в който връстници разказват на връстници за проф. д-р Добри Палиев, за перкусиите и за джаза.

На Младежки фестивал „Деца на джаза“ тази година Шумен посрещна за първи път три поколения от рода на музикалния гений – дъщерите му, двама внуци и трима правнуци. В концертите участваха и още забележителни музиканти като солистите на Оркестъра за народна музика на БНР Калоян Минчев и Борис Таслев и на Бигбенда на БНР Арнау Гарофе, както и втори преподавател от Националната музикална академия – доц. Михаил Йосифов. Представихме работещия сега във Варна, но роден в Шумен барабанист Валери Ценков. С Любомир Денев и с водещия на работилница за кино и музика филмов режисьор Анри Кулев (родом от Шумен) си спомнихме за Христина Ангелакова, прекарала в този град своите формиращи младежки години.

За да споделим знанието, първите видео материали от „Деца на джаза“ ще бъдат публикувани в дигиталните платформи още идната седмица. През следващата година инструментът във фокус е китарата, а млади таланти от страната вече активно се готвят за участието си.

