Frantik Zen на Арнау Гарофе за първи път на живо, след като бе записан в албум – днес в „Остров на музиката“ на Лятната естрада в Борисова градина

Неистовото спокойствие на проекта Frantik Zen на Арнау Гарофе ще ни обземе в третия концерт от цикъла „Остров на музиката“ днес от 19:30 ч. на Лятната естрада в Борисова градина. Фестивалът при свободен вход се организира от Общински културен институт Дом на културата „Средец“ и е част от Лятната културна програма на Столична община, през тази година се провежда със съдействието на Министерството на културата, а Jazz FM е медиен партньор.

Това е първото изпълнение на Frantik Zen, след като преди няколко месеца проектът бе записан в албум. Арнау Гарофе дойде в студиото ни с думи на удовлетворение от крайния резултат. „Първоначално исках да споделя с хората звуците в главата си във формата на ноти. Не очаквах, че толкова години, след като замислих проекта, ще стане нещо толкова лично. И става все по-лично, защото продуктът е почти готов и ме вдъхновява. Той е специален момент в моя живот. За първи път издавам нещо свое. Не звучи скромно – но се гордея с него.“ – споделя Арнау Гарофе.

Докато присъствах на записите на албума, видях вълнението на всички участници, което издаваше усещането им за ценност на проекта. Със своето чувство Арнау Гарофе бе успял да увлече в музиката си Стив Хамилтън, Александър Логозаров, Радослав Славчев – Riverman и Васил Вутев. Те му се доверяват и се откриват в неговата музика. „Не само, че са между най-добрите музиканти у нас, но и много харесват моите композиции. Това си личи при тяхното свирене – те дават много от себе си.“ – отбелязва той. И акцентира върху взамиодействието – музикалната идея е негова, но обликът на произведението се формира в музикално разбирателство между всички. „Те хванаха идеята и душата на всяка пиеса. Аз съм впечатлен от нивото на свирене и на импровизация.“ – щастлив е Арнау Гарофе.

Разговора придружаваме с първото излъчване в ефир на запис от албума – пиесата Moss („Мъх“). От нея идва и целия албум, защото това е първата творба, която Арнау Гарофе създава с новия си подход като автор. А заглавието идва от зеления цвят, който е в съзнанието му, докато пише пиесата.