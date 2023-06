„Един джаз ден“ на 25 юни на Лятната естрада: концерти на ученици, преподаватели и пеещи актьори, работилници по вокално и танцово майсторство

Отново ще слушаме млади джаз таланти и ще учим заедно с тях в цял „Един джаз ден“. Третото издание на фестивала, организиран от Училище за певци D Stars, е на 25 юни от 11 ч. на Лятната естрада в Борисова градина, входът е свободен. Концертите ще ни дадат възможност да чуем млади вокалисти от цялата страна и техни преподаватели, а също и пеещи актьори – всички те в съпровод на бенд на живо. Трите работилници ще въведат участници и публика в детайлите на певческото и танцовото изкуство. Проектът се реализира с подкрепата на Столична община – Столична програма „Култура“, а Jazz FM е медиен партньор.

Снимка: Валентин Станков

„С толкова любов работим по този проект, че всяка година ние самите с нетърпение очакваме това, което ще се случи.“ – посочва в интервю за Jazz FM организаторът Даниела Станкова, основател и директор на Училище за певци D Stars. Обучаващи се в него се включват в програмата, в която са и изпълнения на възпитаници на НМУ „Любомир Пипков“ – София, НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ – Бургас, НУИ „Панайот Пипков“ – Плевен, НУМТИ „Добрин Петков“ – Пловдив, НУМСИ „Христина Морфова“ – Стара Загора, които се включват за първи път, а също на Частна професионална гимназия по сценични изкуства „АКАТАМУС“.

Те ще изпълнят емблематични песни от българската поп и джаз музика, както и бележити джаз стандарти в съпровода на младите инструменталисти Калина Андреева – контрабас, Георги Ангелов – тромбон, и Александрос Красидис – саксофон, които ще музицират с някои от най-утвърдените джаз инструменталисти Калин Жечев – пиано, Атанас Попов – ударни, и Тодор Бакърджиев – тромпет.

Във вечерния концерт ще чуем педагозите с професионални кариери като вокалисти – Доротея Люцканова от Плевен, Надя Тончева от Стара Загора, Петя Станчева от София, Виделина Мирчева от Пловдив, Марина Драгомирецкая, която преподава в D Stars и в „АКАТАМУС“, Петър Петров от D Stars, а също и Весела Морова и Константин Бейков от Вокална група „Спектрум“. Преди това те двамата ще водят работилница по импровизация в ансамбъл и пеене акапела, а другите два уъркшопа през деня са: „Тяло, ритъм и движение в стил латин джаз“ с Петър Герзилов и „Суинг танци“ с основателят на Lindy Hop Bulgaria Явор Кунчев и Соня Кутищева. Любими имена от театралната сцена ще чуем в концерта „Ах този суинг“ от 18 ч., когато актьори и вокалисти ще суингират заедно.

Откриването ще е с емблематично име от българската музика. Мими Николова ще изпее своите шлагери „Когато луната изплува“ и „Синьо“. „Считам я вече за патрон на празника. Под нейно ръководство ще дадем начало на „Един джаз ден.“ – посочи Даниела Станкова. През тази година знаменитата ни вокалистка чества 65 години творческа дейност. „За нас е вдъхновение, защото тя проявява голяма любов и отношение към музиката, към изкуството и към всички, които творят. От близо две години е и наш спътник в творческата ни работа.“ – каза за легендата Даниела Станкова. В началото към участници и публика ще се обърне програмният директор на Jazz FM Светослав Николов.

„Един джаз ден“ традиционно привлича многобройна публика, която изпълва пространството пред Лятната естрада, слуша и танцува. „Чувството е уникално, че толкова много хора се заразяват от джаза и вече питат кога ще се случи новото издание, което означава, че имат нужда от това. Това ни вдъхновява да продължим.“ – изтъква Даниела Станкова.