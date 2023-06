Джаз легендата Елвис Станич свири в София днес по повод десетата годишнина от присъединяването на Хърватия към ЕС

Хърватският джаз китарист Елвис Станич днес излиза на сцената на Sofia Live Club в концерт по повод 10-ата годишнина от присъединяването на Хърватия към Европейския съюз. Концертът е от 20 ч., а входът е свободен.

Елвис Станич е много добре познат на българската публика и заради участието си в проектите PlaYIS с Ясен Велчев, Стоян Янкулов – Стунджи и Ивайло Звездомиров и Jazz ExTempore с Христо Йоцов. Започваме разговора в студиото с днешния празник – Деня на детето. „Същината на джаза е да свирим (play в игра на думи в превод на български означава и „свирим“, и „играем“), но така, както децата играят заедно. Ако го няма чувство, нямаме много джаз.“

В неговата музика има и светлина, и лекота. „Когато музицирам, в сърцето ми е предимно природата, не съм градски музикант, винаги съм живял в селски райони. Винаги се опитвам да пренеса в музиката си природата и нейните звуци, да въплътя в нея вътрешната енергия, която ще прелее от сцената в публиката.“

Елвис Станич твори на пределите на джаза. „Започнах с обичайните джаз стандарти, но когато се върнах от „Бъркли“, преориентирах компаса към фюжъна и към музиката, свързана с други жанрове, не строго в джаза. Продължавам да се движа в тази посока. В момента жанровете нямат никакво значение за мен. Композирам, свиря и внасям в музиката това, което е вътре в мен. Това, което излиза от мен, е това, което ще чуете довечера на концерта.“

Членовете на групата му са много силно свързани. Тя не е съставена за конкретния случай, а с много малки промени работи заедно от 26 години. Елвис Станич ги нарича отбор, казва, че са като семейство. „Не свирим с ноти, всичко е в главите и сърцата ни, вътре в нас. Това е съществено за изпълнението на която и да е музика.“ Довечера ще го чуем с Иван Опескич – пиано, Марко Лазарич – барабани, Горан Рукавина – бас.

Ясен Велчев, Ивайло Звездомиров и Стоян Янкулов са трио PlaYIS. „7/4“ (2018 г.) е техният дебютен албум - Jazz FM

Последното гостуване на Елвис Станич в България е за сътрудничество му с Ясен Велчев, Стоян Янкулов – Стунджи и Ивайло Звездомиров в проекта PlaYIS. „Събра ни Yamaha Music Europe. Осъществихме съвместен проект и свирихме заедно в Sofia Live Club. Всички сме артисти на Yamaha. Искам да благодаря на Dynacord, представители на Yamaha за България, които ни подкрепиха тогава и ни подкрепят и сега. Работата ни протече много гладко – имаме общи музикални вкусове в джаза и сме много свързани. Но преди това бях тук за проекта Jazz ExTempore – сътрудничество с моя прекрасен приятел и барабанист Христо Йоцов. Проектът се реализира от 2008 до 2011 г. Идеята му бе да съставим група от музиканти от цяла Европа, всеки от различна държава, да изработим репертоар с музика от всички тях и да я изпълним във всяка една. Свирихме във Великобритания, Нидерландия, Хърватия и България. Беше много красиво преживяване! От 2008 г. с Христо сме постоянно във връзка, много добри приятели сме. Тогава открих българската джаз сцена, тъй като свирихме и в София, и в Пловдив. Начинът, по който джазът се цени в България, е ненадминат. Беше голяма чест и съм щастлив, че имам възможността да свиря пред такава аудитория.“

Повод за концерта днес е десетата годишнина от членството на Хърватия в ЕС. Как музиката илюстрира европейската идея за заедност и междукултурно взаимодействие? „Старо клише е, че джазът е универсален език, който всички говорят. Но има и още нещо – всеки джаз музикант има своя багаж с традициите, които определят вкуса и начина на свирене. Имаме много общо, което е в основата, но и много различно, което ни придава специфика. Винаги се вълнувам, когато в джаза чуя традицията заради бекграунда на музиканта. Това ми бе идеята още от началото на Jazz ExTempore – да преведа нечия музика през другия изказ в неговата традиция. Тогава чуваш страхотни неща! Получава се нещо велико, когато музикант от България, например, интерпретира традиционната музика на Хърватия с езика на джаза. Да, говорим един и същ език, но харесвам диалектите.“

Музиката е целият живот на Елвис Станич. Той композира, свири, репетира, 25 години организира джаз фестивал. Елвис Станич музицира със светъл и ведър поглед към света. Какъв е животът с джаза? „ Не знам, защото не мога да го сравня – не познавам живота без джаз. Но както с всичко останало, което правим, понякога е цветя и звезди, друг път – пот и сълзи. Но това е личен избор, не най-лесния, но за мен той е единственият възможен. В светлината на обстоятелствата, не е най-умният, но не бих го променил.“

В очакване сме на следващи срещи. Разговорът ни завършва с думите: „Надявам се, че не съм за последен път в България!“

Джаз концертът е част от културната програма по повод 10 години от членството на Хърватия в Европейския съюз и се организира с финансовата подкрепа на Министерството на външните и европейските работи на Република Хърватия и Министерството на културата и медиите на Република Хърватия. На събитието ще присъства и посланикът на Република Хърватия в България Н. Пр. г-жа Ясна Огняновац.