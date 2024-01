„Докосване до Владигеров“ – Къща музей „Панчо Владигеров“ открива честването на 125 год. от рождението на композитора с филмови прожекции в кино „Одеон“

Богатия свят на твореца и човека Панчо Владигеров ще опознаем отблизо с филмовата програма „Докосване до Владигеров“, организирана от Държавен културен институт Къща музей „Панчо Владигеров“ (във Фейсбук: тук) и представена във Филмотечно кино „Одеон“ (във Фейсбук: тук) на Българската национална филмотека. Прожекциите започват от този уикенд и продължават до октомври, като една от тях ще бъде съпътствана и от музикални изпълнения на внуците на композитора. През 2024 г. отбелязваме 125 години от рождението на Панчо Владигеров. Филмовата програма включва основно заглавия, продуцирани от къщата музей, Българската национална филмотека и Българската национална телевизия. „Тя произлезе от идеята, че можем да покажем живия спомен за Владигеров в различни аспекти и в различен контекст.“ – посочи в интервю по Jazz FM директорът на Къща музей „Панчо Владигеров“ Надя Сотирова.

Филмовата поредица гледаме от 27 януари, когато в „Портрет на Панчо Владигеров“ на режисьора Йордан Джумалиев и сценариста Маргарита Парасникова ще видим архивни кадри с композитора, запазени във фонда на БНТ. Тя е продуцент на филма, създаден през 1989 г. по повод 90-ата годишнина от рождението му. В близо 90-минутната лента са включени концертни изпълнения, разказ за личната страна на живота му, разговори с колеги и приятели, а също и снимки от неговия дом на ул. „Якубица“ № 10 в София, който сега е превърнат в къща музей. Филмът ще бъде показан от 16 ч.

Във второто събитие на 9 март, четири дни преди рождената дата на Панчо Владигеров, ще видим два филма, продуцирани от Българската национална филмотека. Първият е кинопреглед от март 1969 г. с репортаж за честването на 70-годишния юбилей на Владигеров. Той бе показан и на съорганизирания от Jazz FM фестивал „Деца на джаза“ с първо издание през миналата есен в Шумен – градът, в който композиторът прекарва своето детство. Там е заснета и основната част от филма „Брат ми Панчо“ от 1988 г. на режисьора Милан Огнянов с разказа на Любен Владигеров. Филмът ни връща към първото издание на Международния конкурс за пианисти и цигулари „Панчо Владигеров“, състоял се през 1986 г. в Шумен. Вечерта ще завърши с мост към съвременното поколение Владигерови с изпълнение на живо на внуците на Панчо – Екатерина, Александър и Константин. В навечерието на 125-ата годишнина от рождението на своя дядо и по повод 90 години от рождението на своя баща, през миналата година те издадоха албум с произведения на три поколения от рода – „Веселите Владигерови“.

Три поколения от фамилията Владигерови и 99 години музика в албума „Веселите Владигерови“ на триото Екатерина, Александър и Константин Владигерови - Jazz FM

Снимка: Светослав Николов

На 25 април се отправяме към годините, когато Панчо Владигеров е открит съвсем случайно в Берлин от германския режисьор Макс Райнхард и става композитор на музиката за неговите постановки. „Рапсодия Wladigeroff“ на режисьора Мария Арангелова и сценариста Светлана Авдала е копродукция на Къща музей „Панчо Владигеров“ и БНТ, „Нов български университет“, фондация „Духовното наследство на Панчо Владигеров“ и „Рево филмс“. Създаден през 2009 г. по повод 110 години от рождението на композитора, филмът преминава по стъпките на Владигеров в Берлин и Виена, като влиза и в „Дойчес театър“. „Там завеждащият архива казва: „Името на Панчо Владигеров е едно от най-често срещаните в алманаха на театъра ни, а днес рядко присъства в концертните афиши.“ Бяхме огорчени да го чуем, но смисълът на нашата работа е да напомняме за присъствието на Владигеров в европейския и световен музикален елит на най-големите сцени още от 20-те години на миналия век.“ – разказа Надя Сотирова. Отново в мост във времето филмът завършва със среща с внуците Александър и Константин, точно когато пишат за „Бург театър“ музиката към шекспировата „Дванайсета нощ“ – пиеса, за чиято постановка на Макс Райнхард през 1932 г. композира дядо им. Вечерта отново ще завърши с музикални изпълнения, този път на запис, от събитие също продуцирано от Къща музей „Панчо Владигеров“ през 2019 г., когато чествахме 120 години от рождението на Панчо Владигеров – тогава в един от концертите в дома му в София свириха Йосиф Радионов, Ангел Станков и Зорница Радионова.

Ще останем в Шумен и отново към изпълнителската сцена ще отправим поглед в следващата музикална среща на екрана на кино „Одеон“ на 28 септември. Тогава ще бъде показан филм на БНТ от Международния конкурс за пианисти и цигулари „Панчо Владигеров“, възобновен през 1999 г. след няколкогодишно прекъсване. Филмът ни среща с именити музиканти, членове на международните журита, както и с известни имена от изпълнителската сцена.

На 26 октомври поредицата „Докосване до Владигеров“ завършва с продуцирания от БНТ „Знаци по пътя“ с режисьор и сценарист Милена Гетова за творчеството и педагогическата дейност на Владигеров, включително с разказа на неговия ученик проф. Георги Костов, с когото преди няколко дни се разделихме. Програмата завършва с последния документален филм за Панчо Владигеров от 2021 г. „Петолиние на паметта“ със сценарист, продуцент и режисьор Марио Кръстев, обхващащ трите поколения музиканти от фамилията.

Билети за прожекциите от „Докосване до Владигеров“ могат да бъдат закупени от мрежата на Eventim или на касата на Филмотечно кино „Одеон“.

Снимка: Светослав Николов

Личността на Панчо Владигеров вдъхновява за композиторско творчество младите музиканти чрез организиран от къщата музей конкурс SYN(es)THESIS. „Идеята бе за синтез на възприятията към различни видове изкуства. Първоначално стъпихме на това да поканим млади художници, студенти от Националната художествена академия, да рисуват картини по музиката на Владигеров и на други класически и съвременни автори. Конкурсът получи много широк отзвук – както тази част, така и последвалата идея върху съвременните картини на младите художници от НХА да направим конкурс за композитори.“ – посочи Надя Сотирова. В конкурса се включват участници от четири континента, като миналата година кандидатурите са били 69. Във времето към конкурса се приобщават късометражно кино и театър на незрящите. Награда на конкурса връчват и колегите от Classic FM, част от нашето семейство на bTV Radio Group.

Домът на Панчо Владигеров е храм на музиката, в който се срещаме с личността на твореца в експозицията и автентичната атмосфера на работния му кабинет. „Те идваха при него като при папа.“ – са думите на проф. Георги Костов, с които обрисува пиетета към големия ни композитор. Ръководеният от Надя Сотирова екип на къщата музей постоянно търси нови форми да популяризира наследството на Панчо Владигеров. За годината, в която честваме 125 години от рождението му, планира документална изложба за него като част от международната сцена, както и цикъл от концерти, за който е кандидатствал за финансиране в Министерството на културата. „По запазени при нас програми те реставрират концерти на Владигеров така, както той ги е конструирал и представял пред публиката.“ – разказа директорът на къщата музей. Поканени са млади и утвърдени изпълнители, сред които Людмил Ангелов, Стоимен Пеев, Мартина Табакова, Атанас Кръстев, Зорница Иларионова. „Наистина си струва да припомним за огромното наследство на Владигеров, за богатството на неговия архив.“ – посочи Надя Сотирова. Събитията е планирано да се проведат в балната зала на Двореца – Национална художествена галерия. Първият концерт ще се състои на 16 март от 19 ч.