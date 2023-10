Дяволът коленичи пред християнското семейство във „Фауст“ на Държавна опера – Стара Загора, гледаме спектакъла в неделя в Зала 1

Новата балетна постановка „Кристалният дворец“ на Държавна опера – Стара Загора ни представя музиката на съвременния композитор Алексей Шор в спектакъл, който съчетава балет, опера и театър. „Имаме разказвач, сопрано певица и действителната фигура на императрица Анна Иванована, подала ръка на балета. Тя построява кристален дворец, за да покаже благополучието на руската империя. В него любовта среща двама млади, но те остават зазидани там.“ – разказа за сюжета пред Jazz FM директорът на Държавна опера – Стара Загора Огнян Драганов. Така любовта между хората остава запечатана във вечността.

Постановката е подготвена от две от звездите на балета на трупата – примабалерината Анелия Димитрова и Ромина Славова по хореографията на Екатерина Миронова, диригент е Виктор Крумов. Директорът на операта Огнян Драганов определи спектакъла като интересно преживяване и посочи неговия успех сред аудиторията: „Какво по-хубаво от това да виждаш как публиката изпълва залата в трудни времена. Трябва да се борим за всеки един зрител, когато през Стара Загора минават и заминават толкова много лесни за възприемане бизнес проекти. Сигурен съм, че операта и балетът ще продължат напред.“

Именно под този слоган Държавна опера – Стара Загора ще отбележи вековния си юбилей през 2025 г. Всички събития преди това ще бъдат посветени на годишнината. „Заедно с нашата публика ще дадем дълго бъдеще на нашия театър. Ние представяме качествени продукти, които държат европейското ниво.“ – посочи директорът Огнян Драганов.

Държавна опера – Стара Загора държи европейското ниво цялостно на оперната ни сцена – тя представя в цялата страна стойностни спектакли и ежегодно провежда богат Фестивал на оперното и балетното изкуство. Именно на тази сцена за първи път гледахме опера с кукли – „Турандот“, а неотдавна бе премиерата на втори такъв спектакъл – „Фауст“. Той тази неделя, на 22 октомври, гостува в Зала 1 на НДК от 19 ч. „Идеята за първия спектакъл с кукли дойде от колаборацията ми с Каталин Йонеску-Арборе – сценограф, с когото отдавна работя. В Испания преди десетина години видях на улица „Ла Рамбла“ да разхождат огромни кукли, споделих го с него и реализирахме постановката. А сега идеята дойде отвътре, от самата история на създаването на романа на Гьоте. Той е написал тази драма, гледайки уличен спектакъл с кукли. Докато в „Турандот“ куклата създава отделеното от другото действие красиво царство, в което принцесата се чувства комфортно, то тук е основен компонент, като представя срещата на доброто и злото.“

Куклите много бързо променят физиономията си и от ангели се превръщат в демони, кукли на кран се движат в сценичния коридор, в който са поставени героите, има и гигантска кукла на Мефистофел. „Това подкрепя разказа в авторския ни спектакъл за срещата на съвремнния човек с доброто и злото. Поставяме въпроса защо отказваме да приемем тези прости 10 Божи заповеди, които ни осигуряват пълен комфорт в праведен живот, и отиваме в услуга на своята суета. Там законът се изпълва с алинеи, точки и подточки, така че всеки да може да го прочете по начин, по който му е угодно.“ – обясни замисъла на водения от него екип Огнян Драганов, режисьор на постановката.

Затова и трактовката на произведението на Гуно е по-различна и приканва зрителя да извлече поука: „Както в повестта на Макс Фриш, човекът се появява през халоцена, може да види какво остава след него и какво може да направи занапред в смирение. Но винаги неговото желание е да бъде млад, в пролетта на живота си. Накрая се оказва, че в един живот не може да бъде постигнато всичко. Така че човек трябва да се подчини на съдбата си, на това, което изгражда около себе си. Неслучайно завършваме с победа на Стария Фауст над Мефистофел. Накрая той среща своята спътница в живота и дяволът коленичи пред християнското семейство.“

В София гледаме „Фауст“ със звезден екип. Мефистофел е Юлиан Констанитнов, Старият Фауст – Николай Моцов, Младият Фауст – Адриан Думитру, Маргарита – Беса Лугичи, Валентин – младият баритон Йосиф Славов – явление за българската певческа школа, Забел – Петя Петрова, Марта – Тереза Бракалова, Вагнер – Иван Кабамитов. Сценографията и костюмите са на Денис Иванов, сценографията на куклите – на Васил Рокоманов и Силва Бъчварова, хореографията – на Ангелина Гаврилова, хормайстор е Младен Станев. „Идваме в София да покажем едно различно представление, плод на усилията на целия ни оперен театър.“ – оценява постигнатото и ни кани да видим спектакъла Огнян Драганов.

