Димитър Бодуров трио на национално турне с концерти в Плевен, Пловдив, Велико Търново, Варна и София

Пианистът Димитър Бодуров, чието име отдавна е известно извън пределите на България, се завръща в родината си за национално турне, което ще го отведе на някои места, на които ще свири за първи път. „Организацията на турнето започна преди няколко месеца с един концерт, после станаха два и до последно не се знаеше колко ще са точно, но в крайна сметка ще са 5 концерта.“ – разказва Бодуров в интервю за Jazz FM. Първата спирка на групата беше Плевен, а днес триото ще изнесе концерт в Радио Пловдив. Събитието в Града под тепетата е част от съпътстващата програма на деветия Plovdiv Jazz Fest. В петък Димитър Бодуров трио ще свири във Велико Търново, в събота ще се представи на фестивала Varna Jazz Days, а в неделя турнето ще завърши в столичния клуб Singles. Турнето се осъществява с подкрепата на Национален фонд „Култура“ и Министерство на културата.

„Първите три концерта ще свирим с Михаил Иванов на бас, който е регулярен титуляр в триото и Борислав Петров ще замести Йенс Дюпе на барабаните. Неведнъж сме свирили с Боби както в триото, така и в други проекти, така че той познава добре естетиката на музиката и работим много добре заедно. Но оригиналният състав на групата е Михаил Иванов (бас) и Йенс Дюпе (барабани).“ – уточнява Димитър Бодуров, който от години живее в Амстердам, но връзката му с България продължава да е все така силна – независимо дали се завръща тук, за да представи изкуството си или да се включи в организацията на различни проекти и събития, променящи културната среда у нас.

По време на изявите на Димитър Бодуров трио във Варна и София специален гост ще бъде новозеландският саксофонист Хейдън Чишолм, за когото пианистът казва: „Той е много интересен музикант. Може би малко в периферията на прожекторите. Не е от най-популярните имена в Европа, но несъмнено е доказал своето име. Хейдън е работил с британския пианист Джон Тейлър много дълго време, имат издадени албуми заедно и може би това беше нашата връзка, защото аз съм учил с Джон Тейлър. И така на един фестивал в Румъния преди няколко месеца непринудено се заговорихме и реших да го поканя за няколко концерта с нашето трио.“

В репертоара за турнето на Димитър Бодуров трио е музиката от новия им албум, който беше издаден преди година и който се нарича „Сенкя падна“. Пианистът го определя като „концептуален албум“ и описва промяната в звученето на своята формация през годините така: „Основах групата през 2001-2002 г. и през 2003 г. излезе нашият дебютен албум. Тогава бях много силно повлиян от ECM естетиката. След това започнах да работя с български фолклор и това някак си очерта линията стилистично и звуково на триото. Първите албуми бяха малко по-близки до фолклора, а в последния албум „Сенкя падна“ фолклорът присъства, но е доста по-абстрактен.“

„Сенкя падна“ (2022 г.) на Димитър Бодуров трио е шести албум в 20-годишната история на формацията - Jazz FM

Обръщането към българския фолклор сякаш идва като естествено развитие в живота и кариерата на Димитър Бодуров. Неговият баща е свирил народна музика на тромпет, но като дете пианистът се е интересувал повече от други музикални стилове като джаз, рокендрол, класическа и електронна музика. В един момент завръщането към корените започва да разкрива пред него нови възможности и хоризонти в музицирането. За любовта си към българския фолклор и неговото въздействие върху творечеството си Димитър Бодуров разказва: „Когато отидох в Холандия, първите няколко години се сблъсках с онзи момент на идентичност. В такава държава, където има над 200 националности, човек много бързо посяга към нещо, което е толкова автентично като българския фолклор. Освен това аз наистина обичам българската музика и може би няма друга музика, която може да ме развълнува по такъв начин. Естествено, за всеки емигрант има елемент на носталгия към България и българския фолклор. Отне ми доста време докато започна да работя с български фолклор - имаше един период, в който го изучавах, събирах записи и така той се превърна в основна част от моето творчество по един или друг начин. Може би в началото беше малко по-буквално, сега е малко по-абстрактно, но е там със сигурност.“

„Надяваме се хората да дойдат и да ни подкрепят и най-вече да се насладят на музиката.“ – казва Димитър Бодуров за концертите от националното турне на триото си. Музикантът, който не се притеснява да изразява своята гражданска позиция, прави това и чрез своята музика. В албума „Сенкя падна“ той преосмисля времето, в което живеем. И въпреки че надвисналата сянка над нас като че ли става все по-гъста през последните години - с войните, болестите, разделението на хората в социалните медии, икономическите проблеми и т.н., пианистът е открил своя начин за справяне с тревогите като създава музика. Цялото интервю на Таня Иванова с Димитър Бодуров може да чуете чрез плейъра под основната снимка.