Дете чудо на пианото, 13-годишният Павел Найденов гостува в „Бордо“ в Плевен с Николай Петров; представяме го в разговор, воден от програмния директор на Jazz FM Светослав Николов

Дете чудо, 13-годишният композитор и пианист Павел Найденов ще свири за първи път в Плевен на 28 май от 19:30 ч. в кафе „Бордо“. Удивителен талант, той е лауреат на Националния конкурс за млади джаз изпълнители, организиран от Националното училище за музикални и сценични изкуства „Христина Морфова“ – Стара Загора, и първи носител на наградата на Банско джаз фестивал от сцена „Децата в джаза“. Докато бе в Банско, той работи с Любомир Денев и свири на „Банско джаз академия“ с такива величия като Джон Бийсли и Нилс Ландгрен, учи с Милен Кукошаров.

Сред акцентите на миналата година бе участието му в честването на Международния ден на джаза във Варна на 30 април, концерта в Зелен образователен център в Шабла през август...

... Както и във фестивалите „Джаз пътеки“ в Езерец и Veleka Kite & Jazz Fest в Синеморец през август...

... На Младежки джаз фестивал – Димитровград през октомври.

Неотдавна той имаше интересна случайна среща с тромпетиста Михаил Йосифов във Варна.

Павел Найденов е непрекъснато на сцената в родния град Добрич. Той е ученик в профилираното в изкуствата СУ „Св. Климент Охридски“ и надстроява във висините на джаза класическата основа, която получава там при преподавателката си Галина Гешева. Негов джаз ментор в училище е китаристът Георги Илиев. Той с въображение интерпретира джаз стандарти, като в изпълненията си цитира различни произведения благодарение на богатата си музикална култура. Отличава се и като композитор с интересни идеи и познания в различни стилове. Той съчетава в джаза както български фолклор, така и самба. Те, както и чисто джазовите му композиции показват богат интелект и са носители на силна експресия.

В „Бордо“ ще чуем Павел Найденов в дуо с контрабасиста Николай Петров, който е до него в концертните изяви. В събитието ще звучат произведения и на двамата. Николай Петров е един от активните джаз деятели в Добрич, част от местния духов оркестър, както и от „Добрич джаз бенд“. Веднага след изявата в Плевен младият талант отпътува за столицата, където ще се яви на конкурса на Младежки джаз фест – София. През лятото той се устремява към следващия връх – Националния музикален конкурс „Милчо Левиев“ в Пловдив.

Във водения от програмния директор на Jazz FM Светослав Николов разговор ще узнаем какво е нужно на един млад артист, за да се открои така на националната сцена, къде е изворът на идеи и какво подхранва любовта към музиката.

Концертът на Павел Найденов с Николай Петров е трети от поредицата за слушане с разбиране, в която „Бордо“ и Jazz FM си взаимодействаме за развитие на джаз културата в Плевен и региона. При огромен интерес преминаха срещите с Борис Петков и Цветомир Радев от „Jazz FM за младите“ през март и с Ангел Демирев през април, който скоро се завръща за втори солов концерт тук и последващ в китарно дуо с Петър Миланов. На 23 юни поредицата продължава с изява на дуото Христина Белева (гъдулка) и Петър Миланов (китара). Този сезон ще завършим през юли с гостуване на легендата Мими Николова. През септември подновяваме съвместните събития, като сред първите ни гости ще бъдат Димитър Горчаков (пиано) и братята Вилизар и Андрей Гичеви (китара и пиано). Съвместната дейност на Jazz FM с „Бордо“ е продължение на плевенското издание през 2025 г. на организирания от радиото Пътуващ фестивал „Джаз в цялата страна“, който отпразнува и възникването на новия Музикален фестивал „Децата и джаза“, организиран от вокалистката и вокален педагог в НУИ „Панайот Пипков“ и Музикален център Dori Dios д-р Доротея Люцканова.

Кафе „Бордо“ активно поддържа духа на джаза и стойностната музика въобще в Плевен. В програмата за май се открояват такива събития като първия самостоятелен концерт на Преслав Христов – ученик на д-р Доротея Люцканова в Националното училище по изкуствата „Панайот Пипков“, саксофонистът Дамян (Damisaxx), Коцето Калки и Мартина Табакова.