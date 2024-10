Десетото издание на кино-литературния фестивал Cinelibri – поезия в образи

Десетото издание на вече утвърдилия се кино-литературен фестивал Cinelibri ни събира от 10 октомври до 3 ноември. Този път програмата обхваща 67 заглавия с десет международни и над петдесет национални премиери, 45 специални събития, галавечери на 11 държави, ретроспекции, чествания, кино-литературни срещи, авторски пърформанси и специализирани дискусии. Организаторите на Cinelibri всеки път надграждат с нещо ново - фестивалът става все по-бляскав, все по-богат и разнообразен, все по-провокативен като теми и успява да приобщи най-различна публика. С какво надграждат тази година разказва Юлия Владимирова в ефира на Jazz FM: „Мисля, че в последните години Cinelibri доказа своето лидерство сред кинофестивалите в България и фактът, че имаме толкова много пълни зали със зрители от различни поколения, които имат съвсем различен литературен и киновкус, показва необходимостта от такъв тип събития у нас. И това че публиката изпитва нужда да ходи на кино, особено след ковидния период, означава, че всъщност киното и литературата, както сме обединили двете изкуства в Cinelibri, са нещо много важно за хората, за да бъдат спасени техните сетива, усещането им за света наоколо, за живота и така да бъдат малко по-чувствителни към темите, засегнати в тези филми, базирани на литературни произведения.“

„Искахме Cinelibri да бъде едно духовно събитие с разнообразни прояви, които да осмислят последните 10 години като теми и като концепция на самия фестивал. Направихме над 60 събития, с което празнуваме поезията. Решихме, че това ще бъде мотото на фестивала - „Поезия безкрай“, по едноименния филм на Алехандро Ходоровски, който е сюрреалист, абсурдист на моменти. Мисля, че това има връзка с нашето съвременно общество.“ – казва още Юлия Владимирова от екипа на Cinelibri. „Събитията от програмата на фестивала са една мрежа, която е и за зрителите, киноманите, литературните фенове и за специалистите, които чисто професионално искат да научат повече.“ – обяснява тя и е категорична: „Мисля, че всички филми от програмата на Cinelibri предполагат много интересни разговори с нас самите.“ Цялото интервю на Таня Иванова с Юлия Владимирова за десетото издание на Cinelibri може да чуете чрез плейъра под основната снимка.

Начало на Cinelibri поставя Паоло Сорентино с хипнотичната неаполитанска драма „Партенопа“, номинирана за „Златна палма“. Красивото лице на Челесте Дала Порта владее екрана, а звездното присъствие на Гари Олдман и Стефания Сандрели допринася за цялостното внушение на филма - опияняващ размисъл за неумолимия ход на времето и за непроницаемата човешка същност. Премиерата е на 10 октомври от 19:00 ч. в зала 1 на НДК непосредствено след церемонията по откриването.

Паралелната програма на фестивала обхваща няколко модула. Открояват се заглавията от проекта Italian Screens: Ново италианско кино без граници, който има ежегодни издания в много страни по света, а през октомври за първи път ще се състои в България като част от програмата на Cinelibri. Модулът включва осем от най-впечатляващите италиански литературни адаптации за голям екран, създадени през последната година. Любопитство буди и секцията „Американски прелести“, която обхваща четири заглавия. Акцентът пада върху трилъра „Конклав“ с Ралф Файнс в главната роля, напрегната и завладяваща адаптация по роман на Робърт Харис. За пореден път Cinelibri включва в програмата си инициативата „Кино с кауза“, или ангажирано кино, което тази година ще предложи пет заглавия, своеобразни оди за човека и неговите битки. На фокус тук е драматичният разказ „Да бъдеш Мария“, чиято световна премиера се състоя на кинофестивала в Кан. Филмът с Анамария Вартоломей и Мат Дилън преосмисля кратката кариера и трагичния живот на звездата от „Последно танго в Париж“ Мария Шнайдер. Друг акцент е романтичната драма „Време за живот“ на режисьора Джон Кроули, с Флорънс Пю и Андрю Гарфийлд в главните роли, която ще бъде показана у нас веднага след премиерата си на Кинофестивала в Торонто.

В конкурса за пълнометражен игрален филм по книга, обособени в секция „Сонетен венец“, тази година са селектирани 11 заглавия. Сред тях са „Добър ден, тъга“ на режисьорката Дърга Чу-Боуз, адаптация по знаковия роман на Франсоаз Саган, преиздаден наскоро от „Колибри“. Номинираната за „Оскар“ Клои Севини („Момчетата не плачат“) си партнира със звездата от „Квадратът“ Клаес Бенг и с изгряващата звезда Лили Макинърни в ролята на Сесил. С номинация за „Златна палма“ у нас пристига и биографичната драма „Лимонов“, вдъхновена от едноименната книга на Еманюел Карер. Световноизвестният режисьор Кирил Серебренников поема риск, като се наема да разкаже историята на Едуард Лимонов – една колоритна, противоречива и екстремна личност, предизвикваща възторг у едни, омерзение у други. За наградата ще се състезава и адаптацията на знаменития роман на Михаил Булгаков „Майстора и Маргарита“ с режисьор Михаил Локшин, разбунила духовете още преди да тръгне по кината.

Сред почетните гости на десетото издание на Cinelibri се нареждат шотландският писател Ървин Уелш, автор на „библията за аутсайдери“ „Трейнспотинг“; един от най-изявените италиански кинотворци през последните години – Даниеле Лукети; авторът на филма „Избери Ървин“ – Иън Джефрис; нидерландският режисьор Миша Пекел и световноизвестната писателка от български произход Капка Касабова. С нас ще бъдат още Дани Розенберг - израелски режисьор и сценарист, Анита Модак-Труран - изпълнителен продуцент на филма „Уилям Фокнър: Миналото никога не умира“, и самият Теодор Ушев, който ще представи селекция от свои филми по книги и най-новия си късометражен филм, „Вълкът“, веднага след премиерата му на Кинофестивала в Торонто.

Подробности за програмата на Cinelibri 2024 може да откриете в официалния сайт на фестивала.