Дългоочакваният дебют на Теодор Ушев в игралното кино открива новото издание на кино-литератутния фестивал Cinelibri

От 8 до 30 октомври се провежда новото издание на кино-литератутния фестивал Cinelibri, който тази година ще ни предложи 62 филма, стотици прожекции в 7 града, 30 специални събития, 4 конкурса, ще ни срещне с десетки гости. Програмата включва повече българско, анимационно, документално и детско кино в сравнение с предишните издания. „Предстои голям фестивал, сериозен, мащабен и безкрайно интересен. Cinelibri обединява киното и книгите, но е преди всичко кино фестивал, т.е. каним ви на стотици прожекции в различни градове на България.“ – посочва създателката на Cinelibri Жаклин Вагенщайн. Цялото интервю на Таня Иванова с нея може да чуете чрез плейъра под основната снимка.

Тази година Cinelibri се провежда под мотото „Преоткритото време“, а филмите от фестивала ще бъдат показани в София (8-30 октомври), Пловдив (14-30 октомври), Варна (14-30 октомври), Велико Търновo (21-30 октомври), Бургас (21-30 октомври), Габрово (20-23 октомври), Стара Загора (8-15 октомври).

Официалният старт на Cinelibri в столицата е на 8 октомври, събота, точно в 19:00 ч. в Зала 1 на НДК. Екстравагантен танцов пърформанс, дело на Коста Каракашян, ще открие тържествената вечер, последван от встъпителна реч на Жаклин Вагенщайн, директор и главен селекционер на фестивала. Венец на вечерта ще бъде предпремиерната прожекция на дебютния пълнометражен филм на режисьора визионер Теодор Ушев, която ще се състои в присъствието на екипа на продукцията. Заглавието „φ1.618“ е пряка препратка към идеята за златното сечение, което съвсем не е само математическо понятие, но и символ на хармонията и съвършенството в природата, науката и изкуството. Филмът е изкусна и находчива адаптация на романа „Пумпал” от Владислав Тодоров: брутална антиутопична приказка, в която смешното спъва страшното, иронията разваля магиите, абсурдът добива желязна логика, а езикът издевателства с чудото на творението, наречено човек. Действието ни пренася в незнайното бъдеще, в предела на човешката история, където в утробата на мрака се крие… щастливият край. За първи път от 2015 г. насам Cinelibri започва с български филм, при това включен в конкурсната програма.

На 10 октомври в кино „Люмиер“ е националната премиера на документалния филм „Теодор Ушев: невидими връзки“ в присъствието на режисьора Борислав Колев, сценаристката и продуцент на филма Мария Ландова и на самия Теодор Ушев. Копродукция на Канада и България, филмът е селектиран за участие във фестивала на новото кино в Монреал и проследява развитието на световноизвестния автор на анимационно кино и визуален артист. Ценителите на първокласното европейско кино трябва да включат в програмата си „Петер фон Кант“ - последния филм на изтънчения провокатор на френското кино Франсоа Озон, виртуозна интерпретация на шедьовъра „Горчивите сълзи на Петра фон Кант“ на Райнер Фасбиндер. Изключително продуктивната кариера на Фасбиндер, чиято запазена марка е социалната критика, е неразделна от неговия шеметен, разкрепостен и саморазрушителен начин на живот. Официалната премиера на „Петер фон Кант“ е на 11 октомври от 19:30 ч. в РЦСИ Топлоцентрала. В рамките на събитието ще разговаряме с проф. Пламен Марков, режисьор на постановката „Горчивите сълзи на Петра фон Кант“ на Театър „София“, ще гостуват и актриси, участващи в спектакъла. След това ще бъде излъчен филмът на Озон, предизвикал фурор на фестивала „Берлинале“.

Другата грандиозна кинопремиера в Зала 1 на НДК тази година ще се състои на 21 октомври непосредствено след церемонията по награждаване на лауреатите от Международния конкурс за пълнометражен игрален филм, Конкурса за документален филм и Състезанието за костюми. Става дума за психологическата драма „Синът“ на световноизвестния драматург Флориан Зелер, номинирана за „Златен лъв“. Филмът се отличава с невероятен кастинг в лицето на Хю Джакман, Ванеса Кърби, Антъни Хопкинс, Лора Дърн.

Паралелното дигитално издание на Cinelibri гарантира възможност максимално широк кръг от зрители от цялата страна, включително от уязвимите групи, да се насладят на майсторски осъществени литературни адаптации, дело на кинотворци от различни поколения. Тридесет и пет филма от програмата на фестивала ще са налични на платформата neterra.tv/plus в интервала 8-30 октомври, в т.ч. ирландското предложение за „Оскар“ - „Мълчаливото момиче“ на реж. Колъм Барейд, блестящата биографична драма „Пактът“ на реж. Биле Аугуст, амбициозната копродукция „Осемте планини“, въздействащата адаптация по романа „Лимонов сладкиш с маково семе“, загадъчната история „Дневникът на подправките“, проникновената френско-белгийска драма „Сбогом, господин Хафман“, документалните филми за Милан Кундера и Сол Белоу и др.

Cinelibri 2022 е част от Календара на културните събития на Столична община за 2022 г. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура" по програма „Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации". Джаз ФМ е медиен партньор.