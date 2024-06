Цяло лято музика с Държавна опера – Стара Загора в календар, богат на премиери и специални събития

Премиери на опера, мюзикъл и концертна програма, Пучиниев фестивал, конкурс на името на Камен Чанев, специално гостуване на множество световни звезди, сред които Хосе Кура – Държавна опера – Стара Загора се подготвя да предостави на публиката незабравимо лято. Jazz FM е традиционен медиен партньор и ще разказва за инициативите в ефир и на сайта си. В продължение на дългогодишното ни партньорство радиото и операта заставаме рамо до рамо в осъществяването на Старозагорското издание на Пътуващия общностен фестивал „Джаз в цялата страна“. Той ще се проведе на 15 и 16 юни с четири събития при вход свободен и с подкрепата на Община Стара Загора.

Спектакълът „Джазоспекция“ на Държавна опера – Стара Загора гледаме на 15 юни от 21:20 ч. на откритата сцена на Античен форум „Августа Траяна“. С музиката на Клод Болинг и с кадри от филма „Барака“, той ни призовава да сме внимателни към околната среда и да се грижим за душите. „Съчетанието е изключително хомогенно. Получи се едно много красиво произведение. Радваме се, че ще го покажем на вашия фестивал, то заслужава това уважение. Високото ниво на фестивала е подобаващо на него да се появи този спектакъл.“ – каза в интервю по Jazz FM директорът на Държавна опера – Стара Загора Огнян Драганов. А на 16 юни в края на концерта на Бигбенд – Стара Загора към нас ще се присъединят децата със специални образователни потребности, обхванати от операта в проекта „Ние сме музиканти“. От три години той помага със силата на музиката. „Това действително е постижение. Ние успяваме да ги асоциираме чрез нашите спектакли да им подадем ръка, за да не останат зад завесата на нашия социален живот. Действително е радостно, че и във вашия фестивал те ще бъдат включени заедно с Бигбенд – Стара Загора. Действително съм благодарен, че това събитие се случва в Стара Загора и че тези деца успяхме да ги подготвим за него.“ – в очакване на изявата им е Огнян Драганов. Проектът е воден от оперната певица, логопед и музикотерапевт Русалина Мочукова и от психолога Боряна Каниду „С тези хора действително не само децата, но и родителите чувстват топлината, с която се отнасяме. Най-важното са резултатите. Ние вървим към създаването на сензорен спектакъл. Не е лесно да напишеш музика и да създадеш щадяща децата звукова среда, в която те да могат да разгърнат своя талант. А те действително са слънчеви деца с големи заложби и изключителни таланти.“ – с любов говори за участниците в „Ние сме музиканти“ директорът на Държавна опера – Стара Загора.

Джазът присъства и в други продукции на този оперен театър. След симфоничния проект с музиката на Стинг, отново по идея на Петър Салчев се създава Ray On My Mind Symphony. „Специалните аранжименти получихме от Крейг Бейли, последния човек работил в близки отношения с Рей Чарлз. Премиерите са на 1 и 2 юли на Античен форум „Августа Траяна“, на 7 юли гостуваме в Летен театър – Бургас, а на 12 юли – в Лятно кино „Орфей“ в Пловдив. Действително вълнуващ спектакъл, с приятни оркестрации, направени с изключителни умения. Радваме се, че този проект идва при нас в такъв мащаб.“ – гледа към поредното голямо начинание Огнян Драганов.

И още една велика личност чества Държавна опера – Стара Загора – Джакомо Пучини. 100 години от смъртта му театърът отбелязва с Пучиниев фестивал. На 13 юни гледаме „Бохеми“, на 20 юни „Турнадот“ , 27 юни – „Тоска“, а на 5 юли на Античния форум – „Мадам Бътерфлай“. „Поканили сме интересни изпълнители. За първи път ще гостува Иво Липанович – главен диригент на Загребската опера – изключителен професионалист, с който съм работил два пъти. Мими е Беса Лугичи, а Рудолфо – Михайло Малафи. На „Турандот“ диригент е Григор Паликаров, а в спектакъла участват Дарио Ди Виетри и Драгана Радакович. „Тоска“ ще дирижира Кристиан Сандо – главен диригент на операта в Клуж-Напока, в главната роля е Русалина Мочукова. Този спектакъл за първи път излиза на сцената на Античен форум. Кирил Манолов е в ролята на Скарпия. Накрая завършваме с най-сантименталната опера на Пучини „Мадам Бътерфлай“. Ще дебютира Тамара Калинкина в главната роля, а на диригентския пулт ще е главният диригент на Държавна опера – Стара Загора Ивайло Кринчев. Трябва да отдадем дължимото на този велик майстор на операта. Неговите произведения дълбоко влизат в душата на всеки любител на операта. 100 години както изглеждат много, не са и много. Те ни отдалечават от него, но ни приближават към всичко, което е създал като музика.“ – представи фестивала Огнян Драганов. Държавна опера – Стара Загора готви премиера за откриването на Фестивала на оперното и балетното изкуство на 21 и 22 ноември „Джани Скики“ и „Самодиви“ с изключителен състав.

Но през лятото отново ще ни представи мюзикъл. От 19 до 22 юли са премиерните дати на Античен форум „Августа Траяна“ второ такова заглавие отново с хореограф Марио Пиаца и режисьор Виолета Горчев. Този път ще видим френския мюзикъл „Ромео и Жулиета“ – в оркестрация за голям симфоничен оркестър, рок група и хор с изпълнител на главната роля Димитрина Германова. В мюзикъла отново участва Михаела Филева, която дебютира миналата година в „Клетниците“. „Очакваме публика, която обича операта и мюзикъла с темата за любовта и саможертвата.“ – покани ни Огнян Драганов. В спектакъла участва и Паолина Малешкова – преподавател по поп и джаз пеене в НУМСИ „Христина Морфова“, диригент е Виктор Крумов.

Държавна опера – Стара Загора готви и второто издание на конкурса за тенори „Гласът на Камен“, посветен на делото и творчеството на Камен Чанев. Той ще се проведе от 20 до 27 август. Председател на журито е Хосе Кура, участват няколко импресарски агенции и диригенти на театри от България, Италия и Румъния. Конкурсът е в три тура, като единият от тях е в градската среда и публиката със силата на аплодисментите определя една от наградите. „Изключително съм развълнуван, защото бяхме приятели с Камен Чанев. Със сърце и любов организираме конкурса. Целият екип работи усилено – не е лесно да се организира конкурс само за тенори. Надяваме се той да отвори път за млади, талантливи тенори, които да участват в спектакли в България, Италия и Румъния и да бъдат харесани от импресарските къщи. Много е важно да се дава път на младите изпълнители, които да открият своя път към успеха. Председателят на журито Хосе Кура на 23 август ще излезе в „Тоска“ с Таня Иванова и Кирил Манолов. „Той е един от най-големите изпълнители в оперното изкуство в момента. Ще се получи изключително събитие не само за Стара Загора, но и за България.“ – отбелязва поредно високо постижение директорът на Държавна опера – Стара Загора Огнян Драганов.