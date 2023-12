Благотворителен концерт с финансова и емоционална подкрепа за децата на медици и учители, изгубили живота си в Ковид пандемията

В жест на подкрепа и съпричастност фонд „Деца на герои“ продължава да подпомага непълнолетните деца на изгубили битката за живота по време на пандемията медици и учители. Втори благотворителен концерт за набиране на средства ще се проведе утре, на 21 декември, от 20 ч. в One More Bar на ул. „Незабравка“ № 3 – 5 в София. До момента фондът е предоставил 741 стипендии по 500 лв. месечно на обща стойност над 370 000 лв. „Основната идея е децата да знаят, че не са сами и никога няма да бъдат.“ – коментира в интервю по Jazz FM Свилена Георгиева – изпълнителен директор на фондация „За доброто“, оперираща фонда. Тя изрази надежда семействата да чувстват сигурност, която рязко са изгубили със смъртта на един от своите членове.

Фондация „За доброто“ решава първо да предоставя финансова помощ, съпътствана от емоционална подкрепа. Най-малкото дете, подпомагано от фонда, е родено през 2018 г. Когато „Деца на герои“ започва да работи през 2020 г., стипендиантите са 30, а сега – 25, с петима навършили пълнолетие. „Те се вълнуват за този концерт – знаят, че е посветен на тях и виждам от постовете на родителите им в социалните мрежи, че следят как се развиват нещата. Радвам се, че ще подарим този празник на децата, техните семейства и нашите дарители.“ – посочи Свилена Георгиева.

В събитието се включват бевзъзмездно Орлин Павлов, Стефан Вълдобрев, Ерсин Мустафов, Александър Славчев, Мартина Иванова, Mr. Moon – Младен Димитров. За втора поредна година участва Маги Алексиева – Mey, която посочва за емоционалното въздействие: „Концертът е изпълнен с вяра, с доброта, всеки идва с идеята да помогне. Не съм усещала нещо по-хубаво от това на концерт. Много е магично, много е хубаво.“

Така общността е свързана в съпричастност, грижа, внимание, в даване на нужното на нейните членове. В третата си година кампанията се развива в още по-голяма ангажираност на благодетелите. „Миналата година актьорът Алекс Алексиев предложи хора и организации да поемат менторство над дете. Развихме тази идея толкова смело, колкото се роди и фондът. И вече имаме първия ментор. Белгийска фондация прие едно от децата и ще го подкрепя до пълнолетие, а то е едно от най-малките. Пред тази организация стоят години, в които тя ще общува със семейството и ще проследява развитието на детето. Това за нас е много повече от пари и ще даде на двете страни нова емоционална приказка.“ – вижда Свилена Георгиева как все повече се осъзнават взаимосвързаностите в обществото.

Подобни благотворителни инициативи са един от аспектите на отговорността на творците към общността. „Имаме голям ангажимент, първо – към децата. Пред тях трябва да показваме културни продукти, които да ги учат на нещо. Отделно като артисти имаме отговорност към тях по отношение на подкрепата. Ние даваме гласност на такива каузи и сме длъжни да запознаваме публиката си с тях. Повечето от нас имат деца, но всички деца на България са наши деца. Трябва да говорим за проблемите в обществото и да бъдем част от решението им.“ – посочи за социалния ангажимент на творците Маги Алексиева – Мey.

Билети се продават в мрежата на Eventim, която за втора година ще работи безвъзмездно за каузата. За дарения: Обединена българска банка (ОББ), BIC Код: RZBBBGSF, IBAN Номер: BG91RZBB91551012773591.

Инициатива в подкрепа на фонда преди няколко седмици обяви и пианистката Венета Нейнска. Повече тя разказва в интервю по Jazz FM, което можете да откриете тук.