Балетът на Държавна опера – Стара Загора открива новия творчески сезон с голям, цветен, красив, симпатичен, комичен и невероятно добър спектакъл на „Копелия“ по определението на ръководителя на трупата Силвия Томова

„Копелия“ е първият балетен спектакъл, поставен в България през 1928 г. с хореография на Анастас Петров. През 2024 г. празнуваме 125 години от рождението му. „Тази постановка на всички нас ни е много драга. След 4 години ще отбележим и 100 години български балет и исках да се подготвим за празника с един голям, цветен, красив, симпатичен, комичен и невероятно добър спектакъл на „Копелия“ – каза в интервю по Jazz FM и bTV Radio художественият ръководител на Балета на Държавна опера – Стара Загора Силвия Томова. Тя определи спектакъла като много красив, с много и силни послания към публиката, голямо предизвикателство за артистите. Той е по приказката на Хофман, която има отношение към нашия живот и днес. „Неговото послание е, че в творчеството има голяма сила.“ – подчерта Силвия Томова. Предпремиерата е на 19 октомври, а премиерата – на 29 и 30 ноември в рамките на Фестивала на оперното и балетно изкуство, организиран от Държавна опера – Стара Загора съвместно с Община Стара Загора.

С постановката честваме и 60 години, отдадени на операта и балета на Салваторе Русо, посветил над четвърт век от творчеството си и на българското изкуство. „Към Салваторе Русо изпитвам силен респект и огромна обич. Той посвети голяма част от живота си на работата си в България.“ – каза Силвия Томова. Ученик на Висконти и Дзефирели, той преди това е бил балетен критик и познава изкуството из основи. „За нас той е огромен творец и приятел“ – добави ръководителят на старозагорския балет.

„Евгений Онегин“ на Държавна опера – Стара Загора е спектакъл на много нюанси и дълбоки чувства, но насочващ ни в една посока – да сме водени от любовта, да сме предани и да не предаваме, да отстояваме това, в което вярваме - Jazz FM

Снимка: Държавна опера – Стара Загора

През 2025 г. Държавна опера – Стара Загора празнува 100 години и честванията започват още с началото на сезона. Само след няколко дни колективът ще бъде в София за представянето на „Евгений Онегин“ в Народен театър „Иван Вазов“ на 28 октомври. На 23 и 24 ноември на Фестивала на оперното и балетното изкуство в Стара Загора ще бъдат премиерно представени други два балета – „Вилите“ и „Джани Скики“ с музика на Пучини. Работата по постановките вече започна, още преди предпремиерата на „Копелия“ днес. Паралелно Силвия Томова готви турнето на трупата на Нидерландия, която през декември ще представи там „Лешникотрошачката“ и „Лебедово езеро“. Първата от двете постановки е с нова сценография и тя ще бъде показана пред публиката в Стара Загора през ноември. На 8 март е премиерата на „Спящата красавица“, в която като награда ще участват млади таланти от Международния балетен конкурс SARA-NORA PRIMA, както и дарования от Националното училище за танцово изкуство в София и от Националното училище по изкуствата „Добри Христов“ – Варна. На 29 април ще се състои премиерата на „Четири нощи“ с Донвена Пандурски, а за фестивала на Античен форум „Августа Траяна“ през лятото балетът на Държавна опера – Стара Загора подготвя „Тракийски мистерии“.