Вокалистката Ники Шрайър с първи албум от почти 10 години насам

Вокалистката Ники Шрайър издава първи албум от почти 10 години насам. Nowhere Girl, който излиза от каталога на Anzic Records, ще бъде на пазара на 9 юни. Той е продуциран от номинирания за „Грами“ Одед Лев-Ари. Проектът е записан с участието на пианиста Крис Донъли, басиста Дан Фортин, барабаниста Ернесто Сервини и саксофонистката Тара Дейвидсън, а специални гости са вокалистката Лайла Биали и китаристът от Мозамбик Хулио Сигауке.

Първият сингъл – песента Love Is For The Birds, е вдъхновена както от „Бийтълс“, така и от Кросби, Стилс, Неш и Йънг. Blackbird на „Бийтълс“ е една от най-любимите песни на Ники Шрайър и за създаването на Love Is For The Birds тя използва част от заглавието ѝ и началната хармонична прогресия. Припевът на Love Is For The Birds е вдъхновен от вокалните хармонии на Кросби, Стилс, Неш и Йънг.

Вторият сингъл от проекта също е по музика и текст на Ники Шрайър. Песента Traveler описва динамиката на взаимоотношенията между двама души, които са свързани чрез изкуството и взаимната си любов. Какво се случва с тях, когато кариерата на единия върви стремоглаво нагоре, а тази на другия е в застой – на този въпрос се опитва да отговори Ники Шрайър. Провокацията за изследването на тази тема идва от известни примери от реалния живот, свързани с професионалната и лична история на двойки като художниците Фрида Кало и Диего Ривера, писателите Силвия Плат и Тед Хюз, както и журналистите Вероника Корнингстоун и Рон Бъргунди. Към Traveler Ники Шрайър представя видео, документиращо работата на музикантите от звукозаписния процес. Видеоклипа може да гледате по-долу.

Ники Шрайър е с корени от Великобритания и Южна Африка, а неин дом е Торонто, Канада. Вокалистката има три албума в дискографията си до този момент: Freedom Flight (2012), Space and Time (2013) и краткосвирещия To The Spring от 2014 г. През годините Шрайър е работила с имена като Джералд Клейтън, Тейлър Айгсти, Гил Голдстийн, Бен Уендъл и мн. др. Вокалистката се изявява още като журналистка, продуцентка, а така също и като преподавателка в Университета в Торонто. На 9 юни очакваме новия ѝ албум Nowhere Girl, който ще бъде изпъстрен със снимки на нейния баща от 60-те и 70-те г., направени първоначално на лента и дигитализирани впоследствие.

През 2014 г. Ники Шрайър даде телефонно интервю за Jazz FM. В разговора си със Светослав Николов и Мирослава Кацарова тя споделя: „Бих искала хората да чувстват, когато слушат музиката ми, бих искала тя да предизвиква емоция – спокойствие, щастие или пък радост. Толкова много музика има днес на света, заобиколени сме от толкова много усещания – виждаме, слушаме, вкусваме... Това изобилие може да ни дойде в повече, да не сме в състояние да го поемем. Бих искала чрез музиката ми хората да почувстват спокойствието, тя да ги предразположи да поемат на пътешествие към други светове, различни от всекидневието и след това да се завърнат.“

Почувствали спокойствието, поемаме на пътешествие с гладко леещата се музика на Ники Шрайър