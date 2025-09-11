Тромбоун Шорти записва Second Line Sunday с групата на племенника си Дженард Андрюс New Breed Brass Band в духа на уличните празненства: любовта се предава в рода – не само в кръвния, но в човешкия изобщо

Новият албум на Тромбоун Шорти Second Line Sunday носи в заглавието си традицията на неделните улични музикални партита в Ню Орлиънс. Той излиза в деня, в който ураганът Катрина 20 години по-рано опустошава Кресънт сити. „С този албум отпразнуваме всичко, което мислехме, че сме изгубили. Празнуваме всичко, през което сме преминали и сме научили по пътя. Празнуваме Ню Орлиънс.“ – казва за продукцията Тромбоун Шорти. Музиката в албума е олицетворение на оцеляването и устояването. И именно от тук идва идеята за празник, в който хората се събират и в това единение намират още по-голяма сила.

В деня на премиерата в социалните мрежи Тромбоун Шорти се обърна към последователите си: „На днешния ден преди 20 години не знаехме дали ще можем да се върнем по домовете си, след като ураганът Катрина премина през Ню Орлиънс и крайбрежието на Залива. Но с издръжливост, със сила и с магията на хората, ние успяхме да устоим. Обичам моя град и съм толкова горд, че все още живея тук и мога да го наричам мой дом. Посветил съм се на това да съм посланик на Ню Орлиънс, на неговите музика и култура по целия свят.“ Той публикува този пост с две снимки – от деня на бедствието и от сегашния момент.

Second Line Sunday тромбонистът записва с New Breed Brass Band на братовчед си Дженард Андрюс в духа на градското празненство: „Искахме да създадем музика, която да може да се свири на улицата. От там идваме всички и с този албум е важно да почетем корените си.“ Наследството и участващата публика ги предизвиква към висота: „Хората в града много добре знаят каква музика искат да слушат, а ние трябва да им я дадем.“ Затова тя изразява просторите на човешката душа, които творчеството прави все по-обширни. „Не искаме да слагаме граници на звученето си. Искахме да изненадаме някои хора, които мислят, че знаят какви са възможностите на брас бенда.“ – посочва за надмогването лидерът на New Breed Brass Band Дженард Андрюс.

Самият Тромбоун Шорти неспирно работи със своите приятели и дори когато албумът е записан, не спира да свири с тях просто за забавление. Те са силно свързани и именно това усещане пренасят върху аудиторията, като дават пример за непрекъснато движение напред. „Ние сме си почитатели един на друг. Винаги сътворяваме нови идеи, създаваме музика, която развива културата. И това е толкова вълнуващо!“ – описва възхода музикантът.

Тромбоун Шорти посвещава албума на майка си, която вече не е сред нас, но нейното наследство остава живо: „Тя първа ме изложи на тази музика. Това е звукът, който тя живееше, дишаше и обичаше толкова много.“ Ето как любовта се предава по наследство в рода – не само в кръвния, но в човешкия изобщо.

За своя забележителен принос към музиката Тромбоун Шорти бе отличен с наградата Кръстопътища на американската музика (Crossroads of American Music Award). Тя ще му бъде връчена на 30 октомври в GRAMMY музея в Мисисипи.

Дата на издаване: 29 август 2025 г. от Treme Records

