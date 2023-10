В хармония от по-висока степен: квартетът Suspended Fourth музицира с творческия заряд на Пловдив и с желанието за принос към културното развитие

Млади музиканти, събрали се в квартета Suspended Fourth, ще имат свой втори концерт тази вечер в Пловдив. Четиримата се запознават през лятото на организирания от Йордан Владев „Младежки джаз фест София“. Към този момент вече е сформирано трио – Красимир Гълъбов – бас, Борис Гроздев – китара, Ясен Димитров – барабани, което се разширява с четвърти участник – Борис Петков – пиано. „Съвсем случайно се засякохме на сцената и се надушихме като хора, които имат единомислие. По покана на Борис Гроздев се присъединих към триото им. Обединява ни любовта към джаза и желанието ни джаз музиката да се свири, слуша и култивира.“ – споделя Борис Петков. „Допаднахме си като начин на мислене, като свирене. Няма какво да добавя – правим си густото.“ – добавя Борис Гроздев.

Той е от Пазарджик, Борис Петков и Красимир Гълъбов – от Пловдив, а Ясен Димитров – от Добрич. И четиримата са свързани или с Националното училище по музикално и танцово изкуство „Добрин Петков“, или с Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“, или и с двете. Те прекарват по-голямата част от времето си в Пловдив и не пропускат джаз събитие в града, подчертава Красимир Гълъбов: „Радвам се, че концертирам с тези момчета, защото и те като мен търсят новото и по-актуалното в музиката днес. След като го съчетаем с джаза, става още по-интересно. Гледаме да има различни стилистики. Извън триото и квартета свирим и други стилове. Много е освобождаващ джазът, особено с музиканти, които много добре знаят къде ще отидеш мелодически и динамически. Много добре си прекарвам с тези момчета на сцената и извън нея. Ще продължим напред с конкурси и с концерти в страната.“ – има ясен поглес към бъдещето Красимир Гълъбов.

Следва втори концерт на квартета в Пловдив. Той ще се състои тази вечер в галерия Arsenal of Art на ул. „Магура“ № 4 от 20 ч. Ще чуем джаз стандарти, както и авторска музика – пиеса на Борис Петков, която от минора към мажора ни превежда от мрака към светлината. Борис Гроздев представя програмата: „Ще повторим пиесите от сетлиста от миналата седмица от клуб „В джаза“ и ще добавим втори сет с познати стандарти. На прима виста ще решим какво да свирим. Може би най-интересната част от програмата е авторската пиеса на Борис Петков, която онзи ден направи своята премиера.“ Творбата е озаглавена „И вечерта се превърна в ден“. „Философският момент е от мрак към просветление. Тоналните центрове следват замисъла – произведението започва в до диез минор и завършва в си мажор. В началото е по-тежка боса нова, а после преминава във фюжън между суинг и самба. Формата му е доста интересна, търсих да има асиметрия, да се избяга от квадратните структури – да не върви на четири, осем и шестнадесет, а по 10, по 41, по 22.“ – описва Борис Петков своята творба.

Музикантът е от стар пловдивски род. С обич към Пловдив и вдъхновение от творческия заряд на града музицират членовете на квартета. „Мен лично ме насърчава, че Пловдив е един от най-старите градове в Европа, с голямо културно наслояване. Публиката тук иска да слуша джаз. В града ми харесва, че има много прекрасни музиканти не само в джаза, но и в класиката. Музикалното училище е инкубатор за музика и таланти. Всичко това се разпръсква по други градове и в чужбина и в града я няма тази комуникация. Мен ме мотивира това хора със сходно мислене, посветили живота си на музиката, да се събираме, да създаваме и да поддържаме културния живот в града.“ – подчертава Борис Петков. Красимир Гълъбов откроява ролята на своите преподаватели в АМТИИ. „Мога да посоча имената на Мирослав Турийски и Александър Леков, които много ме вдъхновяват да продължавам да се развивам като музикант именно в Пловдив като тях преди мен. Всички в групата много харесваме Милчо Левиев, който е един от най-известните в българския джаз и е именно от Пловдив. Искаме да продължим това, което те са създавали през годините.“ Завършва Борис Гроздев: „Пловдив е богат културно-исторически град. Нашите преподаватели в Академията като Мирослав Турийски, в моя случай – Николай Карагеоргиев, Александър Леков – ни вдъхновяват и ни помагат да се развиваме като музиканти. Това няма как да не те мотивира. Макар и сравнително малка, джазовата сцена в Пловдив е доста приятна, хората са приятелски настроени, по джемсешъни се запознаваш с млади и не толкова млади музиканти, обменяме опит. Музикалното училище и Академията са инкубатор за млади таланти, за хора, които са надъхани да направят нещо. Гледаме да се възползваме от това.“