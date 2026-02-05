С произведения от няколко жанра, пресъздадени от Никол Зураитис в класическа джаз стилистика с модерно звучене, номинираният за две награди „Грами“ Live at Vic’s Las Vegas е със специалното участие на Том Скот и Кийон Харълд

През 2024 г. вокалистката Никол Зураитис става първият независим артист с наградата „Грами“ в категорията „Най-добър джаз вокален албум“. How Love Begins е с песни, написани от нея и аранжирани от Крисчън Макбрайд. Година по-късно тя печели второ „Грами“ като част от Най-добрия голям джаз ансамбъл в албума Bianca Reimagined: Music for Paws and Persistence на нейния партньор Дан Пугач. За издадения през същата 2025 г. записан на живо в Лас Вегас Live at Vic’s вокалистката, пианистка, автор на песни и на аранжименти Никол Зураитис получава две номинации за „Грами“, които обаче не се превръщат в награди. В категорията за Най-добро джаз изпълнение статуетката е присъдена на триото на Чик Кърия с Крисчън Макбрайд и Браян Блейд за пиесата Windows от албума Trilogy 3 Live с концертни записи от последното турне на формацията през 2020 г. На наградите „Грами“ през 2026 г. Никол Зураитис остава с номинация и в категорията за Най-добър вокален джаз албум, в която наградата печели Самара Джой с Portrait.

Концертния албум от ресторанта Vic's в Лас Вегас Никол Зураитис реализира със своето трио с партньора в живота – перкусиониста Дан Пугач, и китариста Айдан Морим. Специални участници са саксофонистът легенда Том Скот, забележителният тромпетист от новото поколение Кийон Харолд и органистката Рейчъл Екрот. Концертът е специално планиран и подготвен за запис на албум. Live at Vic’s е двучасов с 19 песни от различен произход, но аранжирани в класическа стилистика и с модерно звучене от самата Никол Зураитис.

Тя е автор на две от песните, като едната – All Stars Lead to You, е именно с номинацията за „Грами“ в категорията за Най-добро джаз изпълнение. Макар албумът да не започва с нея, я поставям в началото на едночасовата селекция, която звучи в предаването на Jazz FM за музика на живо „Джаз емоции“ на 5 февруари от 21 ч. с повторение на 8 февруари от 19 ч. Ще чуете и другата оригинална песен на Никол Зураитис Middle C („Средно до“) – закачка за това как действа любовта. Следва соул баладата Everything Must Change, записана за първи път от Куинси Джоунс през 1974 г. и пресъздавана многократно след това, включително от Олита Адамс през 1990 г., като тези две изпълнения Никол Зураитис посочва като свои влияния. Накрая на първата част на предаването ще чуем „Мечтание“ от Клод Дебюси – пиеса, доразвита в песен с текст от Зураитис, в интродукцията към която вокалистката посочва, че е самоука пианистка и се връща към амплоато си на оперна звезда. Във втората част звучат рок хитът Rhiannon на Стиви Никс от Fleetwood Mac, джаз стандартът на Телониъс Монк Round Midnight и кънтри шлагерът на Джими Уеб Wichita Lineman.

Никол Зураитис започва да пее на 11-годишна възраст, в гимназията свири на тромбон и на перкусии, след което изоставя музиката, за да играе футбол. Спортна травма я връща в изкуството и макар да пее джаз с бигбенда на местния колеж, тя заминава за Ню Йорк, за да учи оперно пеене. От Университета на Ню Йорк излиза като бакалавър, а магистратурата си прави в Луизиана. За много кратко тя пее опера, но после се установява в Ню Йорк и се занимава само с джаз. През 2014 г. печели наградата за млад композитор на името на Хърб Алпърт, а на следващата година се класира на второ място в Международния вокален джаз конкурс „Сара Вон“. До 2025 г. издава общо 9 самостоятелни албума и споделя ролята на лидер в други два проекта.

Първа част на албума:

<a href="https://nicolezmusic.bandcamp.com/album/live-at-vics-las-vegas-disc-1">Live at Vic's Las Vegas DISC 1 by Nicole Zuraitis</a>

Втора част на албума:

<a href="https://nicolezmusic.bandcamp.com/album/live-at-vics-disc-2">Live at Vic's DISC 2 by Nicole Zuraitis</a>

Дата на издаване: 25 октомври 2025 г. от La Reserve Records