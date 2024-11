Portrait на Самара Джой: гласът е за изричане само на най-чистите и светли чувства

Портрет на млада вокалистка, която още с появата си направи впечатление, привлече интереса на публиката и получи признанието на колегията – Portrait на Самара Джой е трети албум в дискографията ѝ. Едва на 24 години тя е носителка на три награди „Грами“. Придължител на наследството на големите джаз вокалистки – Ела Фицджералд, Сара Вон и Били Холидей, неслучайно неин издател е записвалата тях компания Verve. Също като тях чрез творчеството си тя се изявява като личност с интегритет и ясна концепция за живота. Нейните идеи са ориентир в днешния ден, с не по-малко предизвикателства от миналото, но с нови задачи и нови възможности за развитие. Също като днешния ден, различна е и нейната експанзивна чувствителност. Portrait е едновременно традиция и съвремие. Както казват издателите по повод заглавието, албумът ни показва каква е вокалистката днес, но също така носи в себе си обещание за бъдещето.

В Portrait има джаз стандарти, инструментална композиция на Чарли Мингъс с текст на вокалистката, песен на Сън Ра и Джей Майо, а също и оригинални произведения. Всички свои текстове за Portrait Самара Джой създава в рамките на трите дни, през които групата е в студиото на Руди ван Гелдър в Ню Джърси. В разработката на песните участва и октетът, с който тя изнася концерти и впоследвствие записва. Той е повече от група музиканти – общност, която твори съвместно. В основата на концепцията на проекта е да пренесе в студиото енергията на живото изпълнение. „Изворът на вдъхновение никога не пресъхва заради многото потоци, които се вливат в него. Това си представям, когато мисля за този проект и за хората, с които го създадох. Осмина музиканти, осем свежи перспективи и различни музикални опитности – всички обединени в контекста на изследването и развитието. Създадохме музика, вдъхновена от много хора, но въпреки това уникална лично наша.“ – посочва Самара Джой.

С овладян еластичен глас тя използва своите впечатляващи вокални възможности, за да създаде многообразие от настроения в импровизации с участието на цялата група. Интересното в тях е, че макар да са моментна реакция на всеки, се явяват общ път за всички. Това е идеализиран образ на общността, живееща по правилата на хармонията – явно не само утопия, а възможна реалност. В пеенето на Самара Джой гласът е висш емоционален изразител – напомняне, че трябва да го използваме само за изричане на най-чистите и светли чувства. Със своето изкуство тя задава правила, по които да живеем, но също така и открива нови измерения. В най-висша степен гласът ѝ е в ролята на инструмент, и то този с най-необятните възможности. Сам по себе си човек е космос.

След откриващата албума песен – джаз стандарта You Stepped Out of a Dream, следва вокализирана от Самара Джой пиеса на Чарли Мингъс – Reincarnation of a Lovebird. Акапелната интродукция ни пренася в свят на вълшебства, които се материализират чрез нейния глас. След всяко поражение се прераждаме и в това е нашата сила.

Самара Джой дава толкова много на своите слушатели – освен идеи за живота, и познание за традицията. Третата песен в албума е създадена в епохата на джаз стандартите, но не се превръща в такъв. Написана от Джоузеф Миров (руски емигрант в САЩ от началото на миналия век) и Ким Ганън, Autmun Nocturne има своите десетки изпълнения, но за първи път блести в такава светлина, както в този албум.

В четвъртата песен продължаваме да слушаме думите на самата Самара Джой за личния избор – да действаме или да останем пасивни, да преценим какво е правилно и какво не е, но да помним, че мечтите се сбъдват. Така първата част Peace of Mind, написана от нея и саксофониста в групата ѝ Кендрик Макалистър, преминава в Dreams Come True на Сън Ра и Джей Майо. „Мечтите се сбъдват / моите се сбъднаха, / вашите също ще се сбъднат, / ако вярваш в любовта.“

По тази най-важна тема за любовта слушаме и другите членове на групата. A Fool in Love (Is Called a Clown) настоява при всички случаи да запазим пламъка на любовта, каквото и да се случва. Тя е написана от тромбониста Донаван Остин – автор и на музиката, и на текста.

Portrait води към светлината. Стандартът на Жобим и Мораеш No More Blues идва с абсолютна лекота – тази, която настъпва, когато си взел решението никога повече да не се поддаваш на тъгата.

Така Самара Джой се среща във времето с някои от най-великите в джаза. Без да ги назовава поименно, тя отдава почит към звездите, които светят в небето много по-ярко от светлината, която тя внася в света с любовта си. В Now and Then (In Remembrance Of) това са нейните стихове към композицията на пианиста Бари Харис, с когото е работила многократно през годините.

И така продължаваме напред – ден след ден, каквото е заглавието на последната песен – джаз стандарта Day By Day. С всеки следващ ден любовта все повече нараства и все повече мечти се сбъдват.

Дата на издаване: 11 октомври 2024 г. от Verve / „Анимато мюзик“