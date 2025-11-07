Румяна Коцева с двоен сборен албум: „Вълнува ме темата за любовта, но не само между мъжа и жената, но и към природата, света и живота“

Записала първи албум в „Балкантон“ през 1987 г., Румяна Коцева събира специални за нея и за слушателите песни в двоен сборен диск с 35 заглавия. За това отдавна я подканва нейният първи ученик Асен Митев, който пое по нейните стъпки и стана вокален педагог. Подсказаното от него подзаглавие на албума The Best е „С песните ми през годините“. Премиерата е с концерт на 7 ноември от 19 ч. в Литературен клуб „Перото“, а входът е свободен.

Сборният албум започва с „Водопад“, както е озаглавена първата плоча на Румяна Коцева. Още в самото начало на кариерата ѝ до нея са най-големите ни композитори и текстописци – Александър Бръзицов, Асен Драгнев, Митко Щерев, Румен Бояджиев, Стефан Димитров, Мария Ганева, Кристиан Бояджиев, Тодор Филков са авторите на музиката, а сред поетите виждаме имената на Матей Стоянов, Димитър Керелезов, Петър Анастасов. Аранжиментите са на ФСБ, което прави звученето на песните съвременно и днес. От албума излизат много хитове – освен заглавната песен, още „Непознат“, „Попътно настроение“, „Летен дъжд“, която сега е включена в подготвената с Jazz FM програма с български песни на Бигбенда на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ и студенти вокалисти. „Пеят я където има нужда да се покажат умения.“ – посочва Румяна Коцева. Тя пее така, че песните да звучат леко, но те са сложни, музикантски. И са песни с послания. „Темите, които се засягат, не са само „аз и ти“. Мен ме вълнуват по-общочовешки въпроси. Разбира се, за любовта, но не само между мъжа и жената, но и към природата, света и живота.“

В сборния албум са представени всички проекти на Румяна Коцева, включително и най-новият, който тя представи на живо – „Вечните коледни песни на български език“. Повечето от заглавията са много популярни, но има и по-малко познати. Песните са на български, английски, немски и италиански език. Тук е, например Memories, която Румяна Коцева пее на „Златният Орфей“. Сред дуетните ѝ партньори са Деян Неделчев и Искрен Пецов, които ще пеят и на промоцията в петък. Много нейни песни тогава ще изпълнят учениците ѝ от класа по поп и джаз пеене. „Много се гордея с тях. Някои продължиха професионално да се занимават с музика, спечелиха много наши и международни награди. Много са добри и много ги обичам. За мен е много мило да видя, че тези песни продължават живота си в други изпълнения на млади хора.“ – щастлива е Румяна Коцева.

В албума има и малка книжка със снимки през годините. Изданието е на нейната продуцентска компания Studio Artes, подкрепа, както винаги, оказва НЧ „Д-р Петър Берон – 1926“, в което Руми Коцева води клас по поп и джаз пеене. Дискът е отпечатан от „Ремисол“ на Николай Бабуров.