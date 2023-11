Привнасящи поп влияния в джазовата музика, Нора Джоунс и исландката Лейвей в първо сътрудничество записват коледния сингъл Christmas with You

Нора Джоунс и исландката Лейвей са авторки на песни, вокалистки и инструменталистки, които внасят поп влияния в джазовата музика и така изграждат съвременен звук с усещане за отпечатали се в нас романтични времена. Това е общото между тях, което ги събира в първо сътрудничество за сингъла с две коледни песни Christmas with You („Коледа с теб“). Той съдържа традиционната Have Yourself a Merry Little Christmas и тяхната оригинална Better Than Snow. В концепцията на двете песни е да създадат чувство за уют – двете дами пеят, като Нора Джоунс е на пианото, а Лейвей свири на китара и виолончело. И точно с усещането за близост достигат до слушателя двете песни, от чиято блус меланхолия струи топлота и светлина.

Авторската творба е мечтание за Коледа с любимия човек в топлите и безснежни празнични дни в Лос Анджелис на брега на океана. Тогава влюбените остават в топлината, която си дават един на друг. Вместо да правят снежни човеци, те строят пясъчни замъци и пекат курабийки. Песента отзвучава с идеята, че същественото е във взаимността и споделеността. С думите „по-хубаво от снега е Коледа с теб“ заглавието на песента отпраща към заглавието на албума.

Сингълът излезе в дигиталните платформи, както и на грамофонна плоча, а специално нейно издание на червен винил може да се закупи онлайн от сайтовете на двете артистки, както и от официалния магазин на тяхната издателска компания Blue Note.

Лейвей е само на 24 години и започва професионалната си кариера на 15-годишна възраст като солистка на Исландския симфоничен оркестър. След като става финалист в „Исландия търси талант“, тя започва да записва самостоятелни албуми и вече има два. Вторият – Bewitched – е от тази година и бе номиниран за „Грами“ в категорията „Най-добър традиционен поп вокален албум“. Талантливата и посветила се на музиката Лейвей още на 11-годишна възраст печели първото си голямо отличие, когато получава Исландската музикална награда за най-добра изпълнителка. Тя посочва като свои влияния изпълнители в широк периметър – от Ела Фицджералд до Тейлър Суифт. И ако в музиката ѝ все още ги няма дълбочините на първата, то определено присъства знанието как да направиш една песен да звучи добре, да бъде харесвана и слушана отново и отново, характерно за втората. За Лейвей е кауза да привлича младите към джаза: „Съзнателно се стремя да ме хареса младата аудитория, за да открие чрез мен джаза. Хората от тази възрастова група искат да слушат музика, към която да могат да съотнесат своите преживявания. Аз пиша, както говоря, а албумите ми са като дневници.“ – разказва тя в подкаста на Нора Джоунс Playing Along. В последния за тази година епизод двете свирят и пеят заедно написани от тях песни, джаз стандарти и, разбира се, една от двете си общи песни – Have Yourself a Merry Little Christmas.

През 2021 г. Нора Джоунс представи първи коледен албум, който бе преиздаден в луксозна разширена версия през миналата година.

Снимка: Blue Note



Дата на издаване: 10 ноември 2023 г. от Blue Note