Още един етаж в градежа на джаза: Ал Жеро пее Дюк Елингтън с NDR Big Band на турне през 2016 г., което осем години по-късно достига до нас в концертен албум

„Такси! Отиваме в Харлем!“ – повежда ни с песента Drop Me Off in Harlem Ал Жеро на пътешествие към сърцевината и същността на джаза в концерти с Бигбенда на Северногерманското радио и телевизия (NDR Big Band) в Хамбург през 2016 г. Само няколко месеца след това великият вокалист си отиде от нашия свят. Така проектът, посветен на творчеството на Дюк Елингтън, се превръща в квинтесенция на неговия посветен на музиката живот. И отново в едно са джаз, поп и ритъмендблус в уникалното съчетание на Ал Жеро с безграничността на неговия талант, с откриването на специфичен подход към песента и с пленителните му вокални умения. Това са последните записи на големия артист, и то със състава, с който става популярен в средата на 70-те. През 2024 г. 11 песни от програмата се издават за първи път в албум от звукозаписната компания ACT, основана от откривателя на вокалиста – Зиги Лох.

Снимка: Arthur Grimm/United Archives via Getty Images

Ал Жеро на концерт в Германия през 1976 г.

Началото на историята на една легенда ни отвежда към 1974 г., когато Ал Жеро смайва с вокалните си умения Лох по време на свой концерт в Лос Анджелис. Мениджърът в Warner моментално убеждава президента на WEA да добави самобитния вокалист в каталога на компанията. Излиза първи албум – We Got By, но той няма голям успех. Зиги Лох кани Ал Жеро в Европа за три концерта с Бигбенда на Северногерманското радио и телевизия. След първите два успява да убеди медията да запише третия. Само за една вечер – вечерта на излъчването на телевизионната програма, Ал Жеро става звезда. В Германия. Следва още един албум, който не постига успех в родината на вокалиста. Тогава Зиги Лох осъзнава, че трябва да предаде на публиката в Америка енергията на музициране на Ал Жеро на живо. Третият албум, записан на турне в Европа – Look to the Rainbow, не просто прави младия, иновативен певец популярен в САЩ, но му носи и голямо признание – първо „Грами“. Следват многобройни албуми и шест грамофончета в творчество, което промени музиката.

Усмихнатият Ал Жеро с първото си „Грами“ през 1978 г.

Както направиха преди него Луис Армстронг, Беси Смит, Дизи Гилеспи, Били Холидей. Точно тези имена споменава в импровизацията си Ал Жеро в откриващата песен Drop Me Off in Harlem. В репертоара на концертите му с NDR Big Band през 2016 г. са обичани заглавия от творчеството на Дюк Елингтън – и по-баладични, и по-динамични, но все творби, допринесли за развитието на джаза. Измежду стотината, които диригентът Йорг Ахим Келер предлага на Жеро, вокалистът избира тези, които чувства като свои: „За мен бе важно да се открия в песента и да кажа за Елингтън нещо различно от другите, така че хората да чуят музиката по различен начин от всякога досега.“

Идеята за проект на Ал Жеро с песните на Дюк Елингтън хрумва на главният диригент на NDR Big Band Келер няколко години по-рано. Отправната точка е дългогодишното партньорство на вокалиста с този оркестър. Така се достига до едномесечното турне в Европа през 2016 г. – от 31 октомври до 1 декември 2016 г. В албума са включени изпълнения от две от датите – 26 декември в зала „Парадизо“ в Амстердам и на 29 ноември в операта в Монте Карло. Албум завет, Ellington на Ал Жеро с NDR Big Band извежда на преден план музикалното майсторство, емоционалната изразителност, новаторството и вниманието към наследството, което осигурява неговото продължение.

Ellington by Al Jarreau

Дата на издаване: 1 ноември 2024 г. от ACT

