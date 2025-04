Новият албум на Силие Нергор Tomorrow We’ll Figure Out the Rest – музиката е любов

„Вероятно това е най-игривият ми албум от дълго време насам.“ – казва Силие Нергор за Tomorrow We’ll Figure Out the Rest в интервю за Jazz FM радио. И наистина е така – новият проект на норвежката вокалистка се отличава с игривост, излъчва радост от живота, той е нежен и същевременно дълбок, докосвайки емоционално фини струни от човешкото ни съществуване. Tomorrow We’ll Figure Out the Rest е посветен на родителите на Силие, от които тя е наследила любовта си към музиката и с настоящата продукция Нергор търси елегантни пътища, за да изрази своята голяма благодарност към тях. Това се усеща още от обложката на албума, на която певицата избира да постави снимка на родителите си като млади. На нея те са влюбени, изглеждат безгрижни и отдадени на настоящия момент.

Силие Нергор е превъзходен разказвач на истории и това се затвърждава по един безкомпромисен начин в албума Tomorrow We’ll Figure Out the Rest, а най-голямото ѝ богатство е нейният необикновен глас, приютил детето и жената, бонбонената сладост и зрелостта. В разказването на тези музикални истории се включват първокласни европейски джаз музиканти, сред които се откроява меденият тон на саксофониста Хакон Корнстад. Участието на легендарния аранжор и диригент Винс Мендоса, който в тези записи ръководи Stavanger Symphony Orchestra, издига албума на още по-високо ниво, придавайки на продукцията изисканост и благородство. Това не е първият път, в който Силие работи с Мендоса и вероятно няма да бъде последният, защото вокалистката изпитва силна творческа близост с него. Това е и причината да заяви в интервюто си за Jazz FM: „Той не украсява песните ми, а навлиза дълбоко в сърцето им.“

Tomorrow We’ll Figure Out the Rest включва 10 песни, повечето от които са оригинални и създадени от Силие Нергор в сътрудничество с Майк Макгърг. Голямата изненада са няколко кратки записа от детството на вокалистката, които добавят очарование към албума и с това надникване в личния живот на Силие още повече я сближават с нейната публика. Откъсите са извадени от стара касетка, документираща пеене в семейна среда. Сред най-красивите записи в проекта са първият сингъл – You Are the Very Moon, прелестната балада Brooklyn Rain с участието на саксофониста Хакон Корнстад, Vekket i tide – песен с философска дълбочина на норвежки език, в която се пее за пробуждането, както и A Perfect Night to Fall in Love, поетичен разказ за любовта на двойка от Украйна, която се жени насред руините и разрушенията от войната и по този начин избира любовта и надеждата пред опустошението.

Дата на издаване: 4 април 2025 г. от Sony Music