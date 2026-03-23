Марк Брусард записва първи албум с оригинални песни – Chance Worth Taking – към продуцентската компания на Джо Бонамаса

Джо Бонамаса продължава своята дейност за укрепване и издигане на блус сцената, като дава възможност на Марк Брусард да издаде своя първи албум с изцяло оригинална музика. Той също така гостува в продукцията, като се включва в изпълнението на десет песни, две от които излязоха като сингли – Going Home и Trying To Do Right.

За първата Брусард казва: „Тя говори за моята нестихваща любов към красивата ми съпруга. Без нея ще съм мъртъв, дори не бих имал желанието да продължа да живея. Джо свири всяка нота от все сърце, с което вероятно изразява любовта си към китарата.“ Втората песен е също свързана с любовта на живота му: „Завърнах се към най-ранните дни на моята връзка със съпругата ми. Не винаги бях добро гадже – дори в началото бях ужасно гадже. Съжалението, което чувствам, донякъде се облекчава от идеята, че мога да черпя от тези спомени вдъхновение за моите песни. Благодаря на Джо, че добави емоционална сила на песента.“

Двете заглавия са написани в сътрудничество на Брусард с Калвин Търнър само в рамките на три дни, когато двамата изпаднали, по определението на Брусард в „пристъп на творчество“. „Когато Калвин предложи аранжимента на Trying To Do Right, аз, като добро ловно куче, надушило миризмата, трябваше да стигна до сърцевината. Работих по материала от изгрев до залез слънце.“

От 14-те песни в Chance Worth Taking Джо Бонамаса свири в десет, а на три от тях е съавтор с Брусард. Бонамаса не пести сили за развитие на блус сцената. Само преди няколко месеца в своята издателска компания той реализира албум с над 40 участници в почит към Би Би Кинг, 100 години от чието рождение отпразнувахме през 2025 г.

Дата на издаване: 17 април от Keeping The Blues Alive