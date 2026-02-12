Джо Бонамаса обединява над 40 артисти в почит към Би Би Кинг в B.B. King’s Blues Summit 100: „Бюджетът беше „колкото е нужно“, за да е всичко, както трябва“

Албум, посветен на вековния юбилей от рождението на Би Би Кинг, ни показва колко далеч достигат векторите на неговото творчество. Инициатор е Джо Бонамаса, който прави своя дебют на сцена като дете чудо на китарата на 12-годишна възраст, откривайки концерт на големия музикант. Когато юбилеят наближава, пазителят на блус традицията установява, че не се предвижда издаването на звукозаписи в чест на легендата. Тогава той се заема с тази задача и организира чрез фондацията си музикална среща на върха, която води до издаването на албума B.B. King’s Blues Summit 100. Той е двоен, с 32 песни, интерпретирани от над 40 артисти от различни жанрове и поколения, но всички те – чувстващи силна връзка с творчеството на Би Би Кинг. Всеки участва в песен, която усеща близка, и има свободата да я интерпретира през своята собствена призма. И всяка получава нужното в пълен обем, включително са използвани живи щрайх и брас.

Джо Бонамаса казва за Краля, че е формирал неговия подход към музиката и отношението му живота. Това става в дълги години на съвместни турнета, в които стотици пъти подгрява публиката за появата на големия музикант. „Той беше ментор, но не само за мен. Всички в неговото обкръжение разказват как той протяга ръка на младото поколение.“ – споделя Бонамаса. В албума участват редица артисти, вдъхновени от малки от творчеството на Би Би Кинг. Тук във фокуса е не само китарата, но и вокалното изкуство на музиканта, когото Франк Синатра определя като един от най-любимите гласове. Неизчерпателен списък на знаменитостите, отдали почит в този албум включва Майкъл Макдоналд, Сюзан Тедески, Дерек Тръкс, Бъди Гай, Шемекия Коупланд, Шака Кан, Ерик Клептън, Джими Хол, Лари Карлтън, Кеб Мо, Тромбоун Шорти, Джордж Бенсън, Гари Кларк джуниър, Айвън Невил, Пол Роджърс, Робен Форд, Алое Блек. Тук са и любимци на младите ценители на музиката. „Единственото желание на Би Би Кинг бе да направим всичко възможно, за да е жив блусът.“ – предава неговия завет Джо Бонамаса.

Албумът представя различните аспекти на кариерата на Би Би Кинг и подчертава ярки моменти от нея, но в по-глобален смисъл, той очертава чрез участниците всички жанрове, възникнали от блуса – соул, фънк, рок, включително хард рок, до съвременната поп музика. Така той се явява обединител на много поколения с общ корен. „Бюджетът беше „колкото е нужно“, защото само веднъж имаш възможността да направиш всичко, както трябва. Всеки бе в първокласна форма и с всеки усещането бе за единодействие.“ – посочва Бонамаса. Замислен буквално в последния момент – през януари 2025 г., проектът бе представен в деня, в който отбелязахме 100 години от рождението на Би Би Кинг – 16 септември същата година и бе издаден на 6 февруари 2026 г. от фондацията на Бонамаса с красноречивото име Keeping The Blues Alive („Да запазиш блуса жив“). Китаристът обяви, че през цялата година ще включва песни от албума в концертите си и ще си взаимодейства, спрямо ситуацията, с участвалите в записите артисти. Веднъж установена, връзката продължава и се развива.

Музикалното посвещение завършва с изпълнение на Кърк Флечър – Better Not Look Down – песен, с която Би Би Кинг традиционно зарежда с оптимизъм публиката си. В песента са втъкани гласовете на някои от участниците, изразяващи своята благодарност към него. Но не само думите, но и енергията в гласа излъчват дълбока признателност и нагледно показват как един човек може да промени живота на много хора. Eто някои от тези свидетелства... „Баща ми ми каза за него, когато бях дете и го даваха по телевизията. В седми клас имах шанса да се срещна с него. Той винаги е бил влияние и вдъхновение за мен. Щастлив съм, че съм част от този проект.“ „Не мога да свиря като теб, но мога да опитам. И в това няма нищо лошо.“ „Срещнах Би Би Кинг за първи път на 24 май 1990 г. Идея си нямах тогава, че това ще промени живота ми. Никога няма да забравя щедростта му на сцената, с музиката, със съветите.“ „Бях млад, още не свирех на китара, но пеех. Гласът му ме разтърси. В един малък клуб веднъж той ми даде перце за китара с неговото име. От тогава винаги го нося в джоба си.“ „Той винаги бе мил с мен и ми даваше добри съвети. Един ден му предложих да се ожени за мен. Той се зачерви и не отговори. По-късно навсякъде разказвал, че ми е предложил да се омъжа за него, но съм отказала, тъй като той бил твърде възрастен, твърде грозен и нямал достатъчно пари. Нищо от това не беше вярно, но и до днес се смея.“ „Първата песен на Би Би Кинг, която чух, бе Three O'Clock Blues. Вокалът ме изуми! Звучеше едновременно чуждо и познато. За мен бе голяма чест, когато ме поканиха да изпея точно тази песен.“ „Цял живот нося в себе си сърцето, душата и духа на Би Би Кинг.“

Госпъл изпяването на „Не свеждай глава, ако искаш да продължиш да се бориш. Натисни газта, давай право напред! Не поглеждай назад, иначе ще плачеш. Можеш да продължиш напред, само ако не сведеш глава.“ е послание, което Би Би Кинг отправя по категоричен начин и днес.

Дата на издаване: 6 февруари 2026 г. от Keeping The Blues Alive Foundation

B.B. King’s Blues Summit 100 представяме в ефира на Jazz FM, а в продължение на цял час ще слушаме музика от него в All-Time Jazz Masters на 16 февруари