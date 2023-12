Коледната класика White Christmas в изпълнение на Луис Армстронг вече има видео с непоказвани досега негови снимки

Коледната класика White Christmas на Луис Армстронг вече има видео със снимки, предоставени от музея на легендарния музикант. Част от тях се показват публично за първи път. Фотографиите са съпътствани от разказ за това какво е означавала Коледа за Сачмо и как е празнувал, дори когато е месеци наред на път.

Разказът започва със снимки, на които Луис Армстронг свири на тромпет, заобиколен от отправили възхитени погледи към него деца, едно от които също участва в изпълнението. Докато разглеждаме албума със снимки, видеото разказва: „Точно като Св. Никола Луис Армстронг е обичан от деца по целия свят и от всички възрасти. Той посвещава живота си на музиката, както я нарича – извора на своето щастие. Израствайки в Ню Орлиънс, не разполага с много за Коледа. Животът го принуждава да напусне училище и да започне да работи още като дете. След като става звезда, се жени за Люсил Уилсън през октомври 1942 г. Младата двойка прекарва медения си месец на път в негово турне. С наближаването на празниците Люсил купува малко коледно дръвче за хотелската им стая. Тя разказва, че Луис дълго го съзерцавал и промълвил: „За първи път имам коледно дърво.“ Той настоявал да го носят със себе си в останалата част от турнето. Тази традиция продължава и винаги по празниците, където и да е семейството по света, на масата им винаги има малко украсено коледно дръвче. Домът в Корона е особено важен за Луис, особено по време на празниците.“ – разказват текстовете към снимките във видеоклипа. Цитирани са думите на Люсил Уилсън: „Съпругът ми е бил отгледан в сиропиталище и много ценеше дома и празниците, които държеше да прекарваме заедно. Затова, колкото и да му бе приятно да е пред публика и под светлината на прожекторите, той обичаше да се завръща на нашата тиха улица, на която все още живеят семейства, които познаваме от години.“ Видеото завършва с думите: „Дядо Коледа винаги ще бъде обичан, както и Луис Армстронг. Вярвайте в Попс и винаги ще изпитвате радостта, с която той ни дари.“

Фотоспомените отново завършват със снимка, на която Луис Армстронг е заобиколен от деца, на които предава любовта си към музиката. Междувременно пред погледа ни минават много фотографии, които разказват за личността на музиканта – той е щастлив и усмихнат със съпругата си във фотостудио, стои замечтан до нея, когато тя разрязва сватбената торта, заедно пътуват по света, прегръщат се пред Колизеума или пък ѝ свири пред Сфинкса в Египет. В няколко от кадрите виждаме как те празнуват Коледа – с малкото украсено дръвче на масата, той – с тромпета в ръка, тя – погалила дървото, в прегръдка, с целувка, с музика. Извън снимките, на които двамата позират специално пред фотоапарата, има и такива, които запечатват тихи семейни моменти и весели събирания у дома с любими хора.

Песента White Christmas е записана през 1952 г. и е издадена в албум през 2022 г. Тогава Verve събра в Louis Wishes You a Cool Yule 11 произведения, сред които са почти всичките му коледни изпълнения. Шест от тях са издадени от Decca през 50-те, като тази, която е на една плоча с Winter Wonderland. Изпълненията са с Оркестъра на Гордън Дженкинс. През 1953 г. следват Cool Yule и ‘Zat You Santa Claus?, представени с бигбенда The Commanders. На втората от тях през 2008 г. бе направен ремикс в албума Verve Remixed Christmas – коледното издание на популярната поредица от модернизирани версии на песни от каталога на Verve. Последните две са издадените на малка плоча през 1955 г. Christmas In New Orleans и Christmas Night in Harlem с оркестъра на Бени Картър. Сред 10-те песни в албума са два дуета с любими партньори за любовта, която сгрява – Baby, It’s Cold Outside с Вилма Мидълтън и I’ve Got My Love to Keep Me Warm с Ела Фицджералд. В колекцията е включена и издадена през 1955 г. песен – Moments to Remember – отказана от Пери Комо, записана първо от The Four Lads, веднага след това – и от Бинг Кросби и Луис Армстронг. Последна от песните е емблематичната What a Wonderful World, която през 2022 г. отпразнува 65 години от издаването си. Албумът завършва със стихотворението на Клемънт Мур A Visit from St. Nicholas, популярно като „Нощта преди Коледа“, прочетено от Луис Армстронг – последният запис, който той прави. Към него е добавен пиано акомпанимент на младия музикант от Ню Орлиънс Съливън Фортнър, чието име само преди няколко дни споменахме като участник в първия коледен албум на Самара Джой.

