Катерина Макримън с дебютен албум Kat’s Out of the Bag!: джаз стандартите се завръщат към родното място – сцената на мюзикъла

Катерина Макримън завръща джаз стандартите там, откъдето те са тръгнали към непреходността – музикалния театър. От кубино-американски произход, родена и израснала в Маями, Флорида, тя е високо ценена заради нейния талант. Entertainment Weekly я нарича „следващата голяма звезда“ и „глас, който се появява веднъж на поколение“. Катерина открива любовта си към музикалния театър на 8-годишна възраст, посещава школи и завършва Държавния университет на Флорида със специалността „Музикален театър“. Още като ученичка получава множество признания – тя става една от двадесетте годишно, на които се присъжда президентска стипендия като носител на Златен медал YoungArts в категорията „Театър“ на Националната фондация за развитие на артисти. На същото отличие е носител и саксофонистът Патрик Бартли, когото каним през 2026 г. за първото международно честване в България на Международния ден на джаза.

За театралната сцена Катерина Макримън е открита от Мариса Томей. Тя печели сърцата на публиката в главната роля на Фани Брайс във Funny Girl на „Бродуей“ и вече има десетки роли и турнета зад гърба си. Идва моментът да започне звукозаписна дейност, като поставя началото с коледен сингъл в края на миналата година. Песен след песен – три досега, тя разкрива първи албум – Kat's Out of the Bag! Играта на думи в заглавието я представя с нейната дарба да пее джаз стандарти като добре пазена тайна.

Във всяка песен тя освен че суингира като добре усвоила джаз майсторството вокалистка, тя влага театрално усещане и ги оформя такива, каквито са по природа – една песен разказва цяла история и обобщава емоцията от едно вълнуващо повествованение. Прави впечатление, че нищо от джаз изказността тук не е спестено, като инструменталният съпровод е адекватен на намерението да се направи пълно завръщане към корените. Аранжиментите пулсират в стилистиката от началото на Златната ера, за да се постигне хомогенен звук. Във всяка една песен са добавени характерни влияния от историята на джаза – латиноамерикански ритъм в първата, модерен джаз тромпет в електронна среда, напомнящ на късния Майлс във втората и т.н. Песните в албума са осем, седем от тях – много добре познати от джазовия репертоар. Изключението, което с усмивка ни напомня да продължим да се оглеждаме в историята за бисери, незаслужено потъмнели от времето, е Rhode Island Is Famous For You на Артър Шварц и Хауърд Диец. Тя е написана за прочутото музикално ревю от 40-те Inside USA, което с по една песен отбелязва всеки един американски щат, а най-известното ѝ изпълнение е на Блосъм Диъри. Ето че сега песента възкръсва за нов живот, интерпретирана по заинтригуващ начин от Катерина Макримън.

Целият живот на Катрина Макримън е творчество. Когато не е на сцената, тя обича да преподава, да режисира детски театрални постановки, да рисува и да пише музика.

Дата на издаване: 17 април 2026 г. от Green Hill Music