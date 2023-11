Грижовни към любовта: Desy & The Shiny Stockings продължават да чертаят пътя на развитието във втори сингъл от албума Blue Stories

С призива да сме грижовни към любовта идва вторият сингъл – песента Lost Without Her Love – от втория албум Blue Stories на триото Desy & The Shiny Stockings – Деси Андонова, Петър Георгиев и Димитър Карамфилов. Както и първата песен, с която тримата обявиха продукцията си, тя е тяхна авторска – с текст и музика на вокалистката и колективно написан аранжимент.

Снимка: Desy and The Shiny Stockings

Пилотен сингъл бе My Song of Freedom с темата за предизвикателствата, в чието преодоляване израстваме. В тази последователност двете от общо трите авторски песни на формацията описват линията на развитието – процес от особена важност и за тримата. Техните оригинални произведения в този албум са една от отличителните му характеристики спрямо първия. Като автор и изпълнител Деси Андонова продължава да върви по избрания от нея светъл път на вдъхновението и музиката: „Много щастлив човек съм, че се занимавам с това, което обичам. И това ме прави пълноценна. Създавайки творчество, човек е буден и присъстващ. Гмуркаш се надълбоко и откриваш себе си през това, което правиш.“ Щастието в полета на любовта Деси Андонова споделя като автор в третата оригинална песен в този албум. Love Flight, която също предстои да излезе като сингъл. В очертаване на линията на развитието тя ще предаде към слушателите на групата лично послание за вдъхновен живот, воден от любовта.

Именно сближаването с публиката в откровено общуване Димитър Карамфилов открои като посока на развитие. Комуникацията с участваща аудитория е в основата на групата, възникнала от танцовите партита на Lindy Hop – България: „За мен е все по-важна публиката – да се грижим за нея, да я развиваме, да стигаме до колкото може повече хора. Изкуството е нещо свято. Без обмена, който като артисти правим с публиката, нещата нямат смисъл. Благодарен съм на всички, които споделят нашите усещания чрез изкуството и го предават нататък.“ Заради тази близост групата не е публикувала в дигиталните платформи новия си албум. Той може да се закупи единствено лично от тях по време на участията им на живо.

След издаването на албума лятото на тримата музиканти бе изпълнено с пътешествия и изяви в множество точки на страната, включително на някои от най-големите ни фестивали – Банско джаз фестивал и „Джаз в Бургас“. Преживянато още повече ги е сближило, отбелязва още една линия на развитие Петър Георгиев: „Разнообразието и новите неща много ни вдъхновяват. Затова се радвам, че като отбор имахме възможност покрай нашите концерти да пътуваме заедно. И там имаме нови постижения – опитваме се по-активно да се снимаме на красиви места, да правим спонтанни видеа. Това ни помага да израстваме като колектив и отбор, да сме още по-сплотени. Това ни дава шанс да сме още по-искрени в следващите си проекти.“ А всяко следващо начинание идва с реализацията на нови идеи. На Банско джаз фестивал към групата се присъедини техен приятел – барабанистът Атанас Попов. И както стана ясно от думите на Петър Георгиев, тяхното сътрудничество ще продължи.

С кавърите в Blue Stories Desy & The Shiny Stockings се завръщат още по-назад във времето спрямо репертоара в техния дебютен едноименен албум. Те възраждат в модерен ретро звук големи хитове отпреди 100 години и държат това изкуство живо, включително с неговия музикален език. Lost Without Her Love те подписват със своето „ходче“ – любима хармонична прогресия, правеща паралел с Hit the Road Jack на Рей Чарлз.