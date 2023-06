Три оригинални композиции и десет песни отпреди близо 100 години във втория албум Blue Stories (2023 г.) на Desy and The Shiny Stockings

Всички измерения на любовта разглежда новият албум Blue Stories на групата Desy and The Shiny Stockings на Десислава Андонова – вокал, Петър Георгиев – китара, и Димитър Карамфилов – контрабас. В него е любовта – мечтата и непомечтаната; несподелената, изживяната и изгубената; любовта, която дава цел и е сила в достигането до нея, която ни прави неразделни и неразривно свързани с живота. Десет са известните и популярни заглавия от американската песенна традиция, като този път завръщането във времето е още по-назад спрямо първия албум – към блуса и джаза от 20-те и 30-те години на миналия век. За първи път Desy and The Shiny Stockings представят и три оригинални песни, написани от Деси Андонова и колективно аранжирани от тримата в стилистиката на групата.

Снимка: Desy and The Shiny Stockings

Деси Андонова: Най-важното за мен в албума е това, че в него освен много красиви песни, този път – джаз-блус ориентирани, имаме и авторска музика.

Петър Георгиев: Сбъдна се моя мечта за албум с джаз-блус музика. Първият бе преди 15 години в Ню Йорк с Шаней Клейтън.

Димитър Карамфилов: Вълнувам се, че ще види бял свят музика, която много обичам, създадена с музиканти, с които съм щастлив да правя музика.

Деси Андонова: Албумът започва с първия ни сингъл – нашата оригинална песен My Song of Freedom. Тя прозвуча за първи път в ефира на Jazz FM. Посланието е, че след трудности човек открива себе си и свободата си.

Димитър Карамфилов: Кризите са за преодоляване. Без тях няма как да намериш себе си. Песента звучи приятно и танцувално.

My Song of Freedom открива втория албум на триото Desy and The Shiny Stockings на Деси Андонова, Петър Георгиев и Димитър Карамфилов. Тя бе избрана за пилотен сингъл и направи своя дебют в ефира на Jazz FM. Написана от вокалистката, песента е за дълбоко нейно емоционално преживяване – опустошителната загуба на близък човек – Андрония Попова – Рони, и силата след това да продължиш напред. Това е една от трите оригинални песни в албума. В следващата се връщаме далеч назад в историята към 1934 г., когато Хари Ем Ууудс пише за киното песента What a Little Moonlight Can Do. На следващата година я популяризира Били Холидей и тя се превръща в джаз стандарт.

Димитър Карамфилов: Това е добре познат джаз стандарт, изпълняван в много различни версии. Ние го претворихме по нашия си начин – с приятно пулсираща суинг мелодия.

Деси Андонова: Попаднах на тази песен чрез концерта за Били Холидей от поредицата на Боби Петров Jazz Stories.

Петър Георгиев: Fine and Mellow e песен, която е в репертоара ни почти от началото – отпреди шест години. Изсвирихме я веднъж на концерт и я изоставихме. Сега, мотивирани от посланието на джаз блуса, я извадихме от скрина.

Десислава Андонова: Тогава основното бе, че правим суинг и нямахме бавни песни. Сега тя пасна в новата концепция.

Димитър Карамфилов: Песента е класически блус. Историята в текста е в също в блус звученето.

Петър Георгиев: Тук неволно подхванах като мотив акорд на Ти Боун Уокър и Митака го подкрепи. Така той стана част от аранжимента.

Деси Андонова: До песента As Long as I Live достигнах чрез Соня – суинг танцьорка от школата Lindy Hop BG, мениджърът на която – Явор, ми каза, че искат да ѝ подарят за рождения ден уроци по пеене при мен. Тя сподели, че много я харесва. Обещах ѝ някой ден да свирим на тяхно парти и тя да я изпее.

Петър Георгиев: Идеята за интродукцията даде Митака.

Петър Георгиев: Black Coffee е стандарт, който съм свирил преди 15 години в Ню Йорк. Тежък блус. Записахме го без сола. Деси изпя прекрасно темата веднъж. Меланхолия на квадрат. На приятелски събирания съм пускал нашата музика, без да казвам на другите какво е. Един приятел сподели, че много му хареса, а той не слуша такава музика. Явно блусът много откликва у хората.

Тук албумът прави прехода от любовта-мечта към сбъдналия се копнеж. И идва с радостно усещане. Следва Comes Love.

Димитър Карамфилов: Деси я предложи, пробвахме я и много ни хареса. Супер попадение!

Деси Андонова: Стана очарователно. До по-непознатите мелодии достигнах чрез танците с Lindy Hop. Те имат страхотно отношение към тази музика. Няколко души пускат музика на техни събития и правят изключителна селекция. Обичам да моля да ми предлагат за слушане музика хора, които имат отношение към даден жанр. Това много обогатява.

Димитър Карамфилов: Lindy Hop BG са много подкрепящи и безрезервно откликват. Клипът към Them There Eyes от първия ни албум стана страхотен с тяхното участие!

Деси Андонова: Те за нас са голяма подкрепа! На една тяхна социалка мога да науча много, защото танцувам с най-добрите.

В „За албумите от техните създатели“ Деси Андонова, Петър Георгиев и Димитър Карамфилов ни срещат с втория албум Blue Stories на своето трио Desy and The Shiny Stockings с десет песни от американската блус и джаз традиция, основно от 20-те и 30-те години на миналия век. Във времена на изпитания те са дали стимул и средство да преодолееш трудните моменти, създавайки идея за хубавия живот отвъд. И преминаваш нататък. Това остава във времето и се ражда отново и отново, както в албума триото, който представяме по Jazz FM. В Blue Stories има и три оригинални песни по музика и текст на Деси Андонова и в колективен аранжимент в общото звучене на проекта. Следва втората от тях – Lost Without Her Love.

Димитър Карамфилов: Текстът много ме хваща, защото е ориентиран към това да се обърнеш към човека до себе си. Много е човешко усещането!

Деси Андонова: Това бе първата песен, която композирах с укулелето една вечер, когато си казахме, че ще правим блус албум с авторска музика. Реших да погледна отстрани някаква ситуация, която е минала през мен. Това е моето отношение към блуса – с темата за загубата, за липсата на любов. Песента е за абсолютно човешка история. Когато си несъзнателен, много лесно можеш да изгубиш любовта. Тогава си даваш сметка, че тя си е отишла завинаги, защото не си бил внимателен.

Петър Георгиев: В тази песен емоцията и посланието на блуса са напълно изразени, макар да не е с блус хармония. В нея използваме „ходчето“ – измислен от нас хармоничен ход, който присъства много активно в музиката. Помогнах с акордите – дадох идея за втората част на бриджа, с която правя поклон към Уес Монтгомъри чрез неговата The Road Song. От Деси – мелодията и текста, от нас – акордите, и магията се получи отново.

Албумът Blue Stories на Desy and The Shiny Stockings продължава с още една песен за любовта – All Right, OK, You Win. Тя е от по-ново време спрямо останалите – от средата на 50-те, а Деси Андонова, Петър Георгиев и Димитър Карамфилов ѝ придават очарователно ретро усещане.

Петър Георгиев: Тук 12-тактовият блус е силно застъпен.

Димитър Карамфилов: Песента отразява прехода от ритъмендблус към буги-вуки и рокендрол.

Петър Георгиев: Когато я свирим на живо, Митака подвиква в края. Той записа това, но решихме да не го включим в студийната версия.

Димитър Карамфилов: Това е емоционален отговор на пеенето на Деси и го правя непринудено. На живо се получава, но в студиото е друго настроението. Нашето свирене на живо е спектакъл, сцената ни е събрала и ни свързва по много чист начин. Когато слушах Деси за първи път на концерт, тя ме очарова с гласа си и с поведението си. Голям почитател съм нейната артистичност.

Деси Андонова: Това е взаимно.

Петър Георгиев: Деси я чух през 2002 г. – 2003 г. в „О!Шипка“ с Phuture Shock. И си казах, че един ден искам да свиря с вокалистка като нея.

Следващата песен от албума Blue Stories на Desy and The Shiny Stockings ни отвежда към 1932 г. Тогава се появява баладата Willow Weep for Me.

Димитър Карамфилов: Ето, това е третата бавна песен в албума ни.

Деси Андонова: Тази песен е много на сърцето ми.

Петър Георгиев: Тя не откликна веднага у мен. Отне ми 10 – 15 години да я усетя. Сега резонирам с нейното послание с Деси и Митака. Аранжиментът стана много естествен. Митака направи страхотно соло с лък.

Петър Георгиев: Предложи я Деси Андонова във версията на Рой Елдридж. Интрото на тромпет пробвахме да имитираме с глас и китара. Имаме си беквокали.

Димитър Карамфилов: „Чорапчетата“!

След Nobody Knows You When You're Down and Out следва последната песен от американската традиция. Goody Goody е един от големите танцувални хитове на 1936 г.

Димитър Карамфилов: Пешо предложи тази песен, защото много я харесва. Тя пасва на нашия стил, защото имаме какво да изпеем с него. Забавна песен, получи се симпатичен аранжимент.

Деси Андонова: Тази песен е за танцуване.

Петър Георгиев: Тя не е блус, а носи малко от духа на първия ни албум, но много пасва като звук и послание в цялата приказка.

Деси Андонова: Последната песен е третата ни авторска Love Flight – по-весела и жизнеутвърждаваща, чудесна за финал на албума. И тук момчетата отново пеят.

Петър Георгиев: По идея на Деси пеем нейното име. После тя предложи, за да е по-универсално, да бъде с „Baby“, но вече го бяхме записали и се радвам, че остана така. Планираме да я издадем като сингъл.

Деси Андонова, Петър Георгиев и Димитър Карамфилов: Благодарим на Георги Гогов, който направи чудесен звук. Изключителен наш приятел, той работи с много отношение. Благодарим на Павел Атанасов – за обложката, на Боряна Пандова – за кадъра, на Светльо от Jazz FM за медийното партньорство и за подредбата на албума, на Lindy Hop – за откритията, на Musicautor за уреждането на авторските права и за финансовата подкрепа на много авторски инициативи.

„За албумите от техните създатели“ с Blue Stories на Desy and The Shiny Stockings излъчваме по Jazz FM на 31 май от 19 ч. с повторение на 3 юни от 14 ч. На финала на предаването слушаме изпълнение на живо в студиото ни на Деси Андонова, Петър Георгиев, Димитър Карамфилов на пилотния сингъл – песента My Song of Freedom. Премиерата на албума е на 3 юни от 21 ч. в „Маймунарника“ при свободен вход, а вратите отварят с диджей парти от 19 ч. На „Джаз в Бургас“ албумът ще бъде представен на 14 юли, а на „Банско джаз фестивал“ – на 12 август.