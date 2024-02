Чувстваме джаза в албума It Don’t Mean a Thing If You Don’t Feel That Jazz на Деси Тилева с Мартин Марков, Михаил Иванов и Атанас Попов

Много аспекти на джаз музиката обхваща новия албум на вокалистката Деси Тилева. It Don’t Mean a Thing If You Don’t Feel That Jazz е озаглавен той с игра на думи в паралел с ключов стандарт. „Това е албум, чиято основа е в компилирането на различни стилове в джаза, за да звучат популярните теми в по-съвременни фънки ритми. Идеята дойде така, за да може джазовата музика да стане по-широко достояние до публиката, включително тази, която не слуша джаз, но е добронамерена към жанра.“ – посочи Деси Тилева в студиото на Jazz FM.

В дигиталните платформи тя сподели, че е израснала с румба, салса и ча-ча, от ученичка слуша соул и блус, най-голямата ѝ любов е фънкът, а години по-късно достига и до джаза. Затова в нейните интерпретации е танцът, музиката е разгледана в дълбочина, тя звучи експресивно и е със завладяващ груув. Заглавието на албума ни подканва да почувстваме джаза. „За това е нужно човек да има основа, да е израснал поне с част от тази музика. Това е възпитание, което се дава в семейството още от детска възраст. И нататък то се превръща в осъзната необходимост да се слуша тази музика и евентуално да се изпълнява. Другата посока е, че джазът дава свобода чрез своя импровизационен характер. Това ми харесва, защото тази свобода отваря пътя една композиция да бъде изпълнявана всеки път по различен начин, а също така и да бъде представена в различни аранжименти, както показвам в този албум.“ – описа концепцията Деси Тилева.

Песните тя записва с Мартин Марков – пиано, Михаил Иванов – контрабас, и Атанас Попов – барабани. Изборът на тези музиканти е наниз от много събития в живота ѝ. Атанас Попов тя познава отдавна през годините, като му е била преподавател по музикална теория, впоследствие стават приятели, засвирват в група за ейсид джаз и така се закрепя връзката помежду им. Михаил Иванов открива при участия на джаз сцената. С Мартин Марков се свързва по повод свои концерти за дисертационния си труд от изпълнителски тип. „От там нататък – пак така – се харесахме и решихме да останем заедно.“ – казва за сътрудничеството тя. И четиримата са майстори на импровизацията, реактивни музиканти, реагиращи бързо на динамиките в развитието и на действието на всеки един. Албумът носи усещането за музициране на живо. Това е и идеята, предложена от инструменталистите, за да не звучат изпълненията като заучена музика, разказа Деси Тилева. Записите са направени в ново студио на катедра „Музика“ на Софийския университет и работата по проекта дава възможност на студентите и бъдещи тонрежисьори да опознаят реалния работен процес и да се обучават с най-добрите примери пред себе си.

В албума има два бонус трака, записани преди години в друго трио – с Ангел Заберски, Борис Таслев и Стоян Янкулов – Стунджи. Те са направени без никакви репетиции. „Тук спонтанността е изцяло водеща.“ – посочва Деси Тилева и споделя колко много ги харесва. „Реших, че тези изпълнения също трябва да видят бял свят, защото си заслужават.“ Необичайна е интерпретацията на Round Midnight, която Ангел Заберски предлага да бъде в умерено към бързо темпо.

Премиерата на It Don’t Mean a Thing If You Don’t Feel That Jazz ще бъде в петък, на 23 февруари, от 20:30 ч. в бар Singles. В синхрон с музиката Деси Тилева очаква хората да затанцуват. С желанието младите да разширят кръгозора си, тя отправя специална покана към тях – билетите за ученици и студенти са на ниската цена от 8 лв. при стандартен вход от 15 лв. Деси Тилева се стреми да противодейства на вездесъщата чалга: „Нека младите осъзнато да слушат други стилове, за да намерят красотата и качеството в тях.“ Същите усилия полага и за своите студенти, преподавайки история на джаза: „Винаги им обръщам внимание, че това е богата музика, изтъкана от много течения. Те трябва да не слушат само това, което е на преден план – мелодията, но и да влизат в дълбочина – в аранжимента, в импровизацията. Колкото повече слушат музика по този начин, толкова повече ще формират отношение.“ – описа своето виждане за развитие чрез джаза Деси Тилева.

